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Иран предупредил ненадежных арабов, что по ним тоже может прилететь, - РБК
00:27 11.10.2024

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при одном условии
Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной при одном условии

Удар Ирана по Израилю
Иран предупредил страны Персидского залива, что открытие их воздушного пространства для Израиля с целью использовать этот маршрут для атаки, будет "актом войны". Эр-Рияд и его соседи опасаются удара по нефтяным объектам

Страны Персидского залива поддерживают усилия США в предотвращении удара Израиля по иранским нефтяным объектам из-за опасений обстрела собственных нефтяных объектов Ираном или его сторонниками, сообщили Reuters три источника в Персидском заливе.

В частности, государства Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ не разрешают Израилю пользоваться их воздушным пространством для атаки на Иран и уведомили об этом США, рассказали источники агентства, близкие к правительственным кругам.

При этом Иран в ходе встреч на этой неделе предупредил Саудовскую Аравию о том, что не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства, если оно окажет Израилю какую-либо помощь в проведении атаки, сообщили высокопоставленный иранский чиновник и иранский дипломат. По словам саудовского аналитика Али Шихаби, близкого к королевскому двору, Тегеран "направил четкий сигнал" Эр-Рияду, что реакция может последовать от его союзников, например, Йемена или Ирака.

"Иранцы заявили: "Если страны Персидского залива откроют свое воздушное пространство для Израиля, это будет актом войны", - сказал он.

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В то же время три источника в Персидском заливе говорят, что Израиль мог бы нанести удары по территории Иордании или Ирака, но использование воздушного пространства ОАЭ, Катара или Саудовской Аравии для этого не рассматривалось и было "стратегически ненужным". Аналитики отмечают, что Израиль может использовать дозаправку в воздухе, которая позволит истребителям пролетать над Красным морем в Индийский океан, направиться в Персидский залив, а затем вернуться.

По словам источников Reuters, несмотря на наличие противоракетной обороны и комплексов Patriot, охрана всех нефтяных объектов в Персидском заливе остается сложной задачей, поэтому основной подход остается дипломатическим - дать понять Ирану, что страны региона "не представляют угрозы".

В материале отмечается, что в регионе Персидского залива находится бóльшая часть инфраструктуры ОПЕК+, поэтому атака нефтяных объектов в Саудовской Аравии или ОАЭ может привести к проблеме с поставками нефти. Так, например, атака йеменских хуситов нефтяных месторождений саудовской Aramco в 2019 году остановила более 5% мировых поставок сырья, напоминает Reuters.

Источники агентства в Персидском заливе предполагают, что атака на нефтяную инфраструктуру Ирана будет иметь глобальные последствия, особенно для Китая как крупнейшего потребителя иранской нефти, а также для кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. "Если цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель, это нанесет ущерб как экономике США, так и шансам Харриса на выборах. Поэтому они (американцы) не допустят расширения нефтяной войны", - сказал один из собеседников.

Источники Reuters говорят, что в деэскалации конфликта заинтересованы как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, так и соседние нефтедобывающие Оман и Бахрейн. "Мы окажемся в эпицентре ракетной войны. Существует серьезная обеспокоенность, особенно если Израиль нанесет удар по нефтяным объектам Ирана", - сказал собеседник агентства из Персидского залива.

Вечером 1 октября Иран нанес удар свыше 200 ракетами по Израилю в ответ на гибель лидера ливанской шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы при израильской атаке на Бейрут. Основной целью Тегеран назвал военную инфраструктуру, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на две военные базы. При этом Иран предупредил, что ответит в случае последующей атаки Израиля.

Израильская сторона пообещала ответные меры. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что действия будут "смертоносными, точными и особенно неожиданными" настолько, что Иран "не поймет, что с ним случилось и как". The Wall Street Journal до этого писала, что Тель-Авив предупредил Тегеран, что нацелится на нефтяные и ядерные объекты. Против этого выступили США, они пытаются "ограничить масштабы" ответных мер Израиля, выяснила Financial Times.

Два высокопоставленных источника Reuters рассказали, что удар по иранским нефтяным месторождениям был одним из многих вариантов, представленных оборонным ведомством израильскому руководству. По их данным, к среде Израиль еще не определился с ответом и собирался его скорректировать. CNN передавал, что в четверг, 10 октября, израильские депутаты проголосуют за план действий в отношении Ирана.

Источник - РБК
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