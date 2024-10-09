Ирано-израильский конфликт уходит под землю

00:29 11.10.2024

9.10.2024

Нетаньяху давит на США, но не может обойтись без американского вооружения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



В Тегеране опасаются, что израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху в ходе нового раунда обмена ударами выйдет за допустимые рамки. Иранские депутаты потребовали, чтобы власти пересмотрели ядерную доктрину и проработали удары по энергетической инфраструктуре еврейского государства. Растущая напряженность нервирует США, которые хотят от союзника полного отчета о готовящихся силовых акциях. По словам экспертов, совершить мощные атаки на инфраструктуру Ирана без помощи США невозможно.



Того, чтобы Тегеран скорректировал свою доктрину в ядерной сфере, потребовала группа из 39 членов иранского парламента. Депутаты направили письмо в Высший совет национальной безопасности, призывая официально разрешить создание ядерной бомбы.



Соответствующий запрет действует в Иране с 2003 года из-за фетвы, изданной верховным лидером Али Хаменеи. Иранский официоз неоднократно апеллировал к этому богословскому решению, когда пытался убедить международное сообщество в отсутствии каких-либо амбиций в том, что касается развития военного атома. Сейчас же, по мнению депутатов, наступило время отказаться от подобных запретов из-за беспрецедентной военной активности Израиля.



"Производство ядерного оружия будет для нас легким делом, – уверил депутат Мохаммад Реза Сабагиан Бафги. – В сложившейся ситуации необходимо создать возможность разработки ядерного оружия в целях создания силы сдерживания и обеспечения национальной безопасности".



Более того, депутаты призывают разрушить энергетическую инфраструктуру регионального противника при определенных условиях. "Если сионисты (Израиль. – "НГ") нападут на нефтяные объекты Ирана, наш ответ будет намного сильнее, – заявил Бафги. – Агрессивные действия врагов по ослаблению энергетической безопасности Ирана не останутся без ответа. На этот раз все нефтяные объекты Израиля и союзников сионистского режима станут для нас законной целью".



Планы нападения на Иран фигурируют в центре повестки американо-израильских переговоров. В ночь на 9 октября в Вашингтон должен был вылететь министр обороны еврейского государства Йоав Галант, однако поездка была отложена за считаные часы. По словам источников телеканала "Кан-11", Нетаньяху отказался одобрить этот визит, настаивая на том, чтобы прежде у них с Байденом состоялся телефонный разговор. В итоге Белый дом был вынужден назначить беседу на высшем уровне на 9 октября – после длительного перерыва в диалоге лидеров.



Израильские военные считают, что план атаки на Иран потребует предварительного обсуждения с Пентагоном. Кроме того, глава оборонного ведомства Израиля должен был передать Вашингтону просьбу о необходимости поставок противоракет для местной системы ПВО, которая, как утверждают иранцы, была значительно истощена во время ракетных ударов.



Впрочем, готовность США участвовать в разработке планов нападения на Исламскую Республику не так очевидна. Источники The Wall Street Journal утверждают, что администрация Байдена страшно разочарована тем, что израильское правительство отказывается сообщать о важных диверсионных операциях задолго до их старта. По словам собеседников газеты, триггером недовольства стало убийство генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы 27 сентября. После этого Галанту позвонил министр обороны США Ллойд Остин, который перешел на повышенные тона. Глава Пентагона спросил своего израильского коллегу, готова ли ближневосточная страна защищать себя самостоятельно в случае массированного ответа со стороны "Хезболлы".



Пока что США делают ставку на то, что в регионе есть запрос на деэскалацию. 12-й канал израильского ТВ сообщил, что администрация Байдена и страны арабского мира ведут конфиденциальные переговоры с Ираном о таком режиме прекращения огня, который стабилизирует все фронты по периметру израильских границ. Речь идет о юге Ливана, юге Сирии, об Ираке и Йемене. Согласно этой информации, правительство Нетаньяху пока не присоединилось к этой инициативе, однако израильские чиновники в курсе переговоров. "Сейчас мы находимся в позиции силы, и прекращение огня будет на наших условиях", – пояснил собеседник 12-го канала. Он добавил, что условия включают в себя полный демонтаж позиций "Хезболлы" на юге Ливана.



Примечательно, что Тегеран, в свою очередь, активировал собственные каналы связи со странами Персидского залива. Исламская Республика предупредила соседей по Ближнему Востоку, что любая помощь Израилю в нанесении ударов по ее территории будет расцениваться как акт агрессии. "Иран ясно дал понять, что любые действия стран Персидского залива против Тегерана, будь то предоставление доступа к воздушному пространству или военным базам, будут трактоваться Тегераном как действия, предпринятые всей группой стран (не исключено, что речь идет о Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. – "НГ"), и Тегеран отреагирует соответствующим образом", – пояснил иранский источник Reuters.



"Думаю, Байден и его команда не хотят эскалации, – заявил "НГ" бывший сотрудник посольства России в США, эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. – Прежде всего не хотят удара по иранским ядерным объектам, которые невозможно эффективно уничтожить – это заглубленные цели – без американского участия". Собеседник "НГ" напомнил, что США до сих пор отказывались поставлять Израилю бомбы большой мощности с проникающей боеголовкой. Фролов подчеркивает, что в этой ситуации уже при первом налете на Иран должна была бы участвовать американская авиация, в том числе стратегические бомбардировщики В-2. Это, по его словам, заставляет Израиль "слушаться" и откладывать такой удар на будущее.



"Отношения Израиля с Байденом испорчены окончательно, – рассуждает Фролов. – Нетаньяху ему просто лжет". Эксперт напомнил про сорванное Израилем соглашение о прекращении огня с "Хезболлой", которое Байден публично представил совместно с президентом Франции Эмманюэлем Макроном за некоторое время до устранения Насраллы. "Нетаньяху ждет прихода Дональда Трампа", – отметил эксперт. По его словам, команда Байдена обеспокоена тем, что эскалация на Ближнем Востоке ударит по рейтингам демократов в ключевом колеблющемся штате – Мичиган, где проживает большое арабское комьюнити, и предрешит исход выборов. "Так что восстановить отношения при Байдене уже невозможно", – резюмировал Фролов.