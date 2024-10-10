Украина превратится в руины из-за нежелания Запада мириться с реальностью, - Дуглас Макгрегор

00:35 11.10.2024

ИноСМИ

Россия

10 октября 2024



Дуглас Макгрегор: Запад не желает мириться с реальностью



Зеленский будет и дальше плясать под дудку ЦРУ и МИ-6, а потом сбежит в Лондон, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Daniel Davis/Deep Dive. Он считает, что Украина превратится в руины из-за нежелания Запада мириться с реальностью.



Запад не желает мириться с реальностью, а Зеленский остается их верным прихвостнем. Он будет плясать под их дудку до тех пор, пока ЦРУ и МИ-6 не посадят его в самолет и не доставят в Лондон. Оттуда он отправится еще куда-нибудь вместе с некоторыми преступниками-соотечественниками, где все они будут жить в роскоши до конца своих дней.



Украина тем временем будет годами лежать в руинах и страдать из-за нанесенного ущерба. Такова его роль, и он это знает. Храбрецом его не назовешь.



