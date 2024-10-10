 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина превратится в руины из-за нежелания Запада мириться с реальностью, - Дуглас Макгрегор
00:35 11.10.2024

ИноСМИ
Россия
10 октября 2024

Дуглас Макгрегор: Запад не желает мириться с реальностью

Зеленский будет и дальше плясать под дудку ЦРУ и МИ-6, а потом сбежит в Лондон, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Daniel Davis/Deep Dive. Он считает, что Украина превратится в руины из-за нежелания Запада мириться с реальностью.

Запад не желает мириться с реальностью, а Зеленский остается их верным прихвостнем. Он будет плясать под их дудку до тех пор, пока ЦРУ и МИ-6 не посадят его в самолет и не доставят в Лондон. Оттуда он отправится еще куда-нибудь вместе с некоторыми преступниками-соотечественниками, где все они будут жить в роскоши до конца своих дней.

Украина тем временем будет годами лежать в руинах и страдать из-за нанесенного ущерба. Такова его роль, и он это знает. Храбрецом его не назовешь.

Источник - ИноСМИ
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