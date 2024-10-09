 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США превращают АСЕАН в поле битвы с Китаем и Россией, - Владимир Скосырев
00:37 11.10.2024

09.10.2024

Вашингтон обвиняет Пекин в экспансии в Южно-Китайском море
Владимир Скосырев

На церемонии открытия саммита АСЕАН в Лаосе хозяева и гости демонстрировали единодушие и сплоченность.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит объявил, что саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начал работу. Парадокс в том, что Лаос, небольшая по территории и одна из самых бедных стран региона, председательствует на форуме, где присутствуют лидеры или министры великих держав. Но таков порядок. Каждый член блока по очереди ведет собрание. Сумеет ли староста из Лаоса остудить пыл дебатов и найти приемлемые для всех формулировки? Трудная задача.
В АСЕАН входят 10 государств: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Неудивительно, что с момента создания группировки в 1967 году многие державы, прежде всего США, пытались превратить ее в орудие своего влияния в регионе, богатом природными ресурсами. Советский Союз и КНР тоже участвовали в этом соперничестве, но их роль в регионе не была преобладающей. США, развязавшие войну против Вьетнама, использовали для бомбардировок авианосцы и другие корабли, базировавшиеся в Японии, а также базы в Таиланде.

Сегодня ситуация иная, боевые действия идут только в Мьянме, а главными внешними игроками в регионе стали Америка и Китай. Причем Вашингтон регулярно направляет в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты для того, чтобы "отстоять принцип свободы судоходства" и защитить от территориальных притязаний Китая на прибрежные страны. Но ведь только одна страна – Филиппины – имеет с США соглашение о взаимной обороне. Другие члены АСЕАН не просили Америку взять их под охрану. Более того, они не желают злить Китай, чья зарубежная диаспора и чьи корпорации превратились в важный фактор роста экономики Юго-Восточной Азии.

Конечно, АСЕАН – это не военная организация, там нет общей идеологии, а декларации и резолюции порой остаются на бумаге. Тем не менее лидеры государств-участников нашли уникальный способ привлечь к себе внимание глобальных игроков и инвесторов.

Регулярные конференции группировки на высшем уровне сопровождаются проведением Восточноазиатских саммитов (ВАС). Вот на них-то многие крупные державы и посылают своих лидеров или глав дипломатических ведомств. От России в столицу Лаоса – Вьентьян приедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Как следует из заявления представителя МИД РФ, Москва готова способствовать расширению диалога и многостороннего сотрудничества членов АСЕАН с другими странами.

Японию на ВАС будет представлять новый премьер Сигэру Исиба. Свою первую поездку за рубеж он совершит именно в Лаос. На брифинге высокопоставленного чиновника в Токио были произнесены только самые общие слова. Мол, Исиба проведет встречи с членами АСЕАН, а также с гостями из других стран. Глава японского правительства также расскажет о курсе Токио в деле обеспечения безопасности региона и о его планах вкладывать деньги в Юго-Восточную Азию и расширять с ней торговлю.

От Китая в Лаос поедет премьер-министр Ли Цян. Как пишет пекинская газета Global Times, его визит пройдет на фоне того, что именно КНР стала крупнейшим торговым партнером ассоциации. Между Китаем и членами АСЕАН достигнут консенсус о разрешении территориальных споров путем диалога и консультаций.

Чэнь Сянмяо, директор китайского Центра исследований Южно-Китайского моря, указал, что Лаос как председатель сессии АСЕАН, не участвует в спорах о том, кому принадлежит та или иная акватория в этом море. Поэтому он может внести вклад в урегулирование разногласий. Однако США, по словам директора центра, сеют раздор. Госсекретарь США Энтони Блинкен распространяет ложные сведения о политике Китая. Он назвал действия Китая "безответственными".

Как передало агентство АР, Госдепартамент США намерен превратить споры в Южно-Китайском море и конфликт в Украине в главную тему дискуссий в Лаосе. Так что встречи в рамках ВАС вряд ли пройдут спокойно.

Источник - НГ
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