 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.10.2024
01:09  Хлопковые страдания. Производители белого золота в Таджикистане не рассчитывают на доходы, - Сайфиддин Караев
00:58  Дмитрий Губин: С кем можно сравнить Макрона
00:55  Владимир Можегов: Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране
00:48  США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики, - Азиз Осмонов
00:37  США превращают АСЕАН в поле битвы с Китаем и Россией, - Владимир Скосырев
00:29  Ирано-израильский конфликт уходит под землю
00:12  Большая порка Джо Байдена. Президента США стали активно критиковать ведущие американские СМИ и его прежние сторонники, - И.Веремеев

00:06  Крошка ЦАХАЛ: постоянные повороты ближневосточного сюжета требуют еженедельных обновлений, - Илья Титов
Четверг, 10.10.2024
18:59  Таджикского блогера Раджабзоде (Джумабоя) внесли в перечень террористов и экстремистов в России
17:21  Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света
17:17  Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха
17:13  Президент Турмении наградил президента Казахстана юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги"
17:06  "Друг" России забирает половину ее территории, - Владимир Хомяков
17:03  Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах
16:17  Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. За роман "Вегетарианка"
16:06  Выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
14:57  "Гетто в дурдоме". Кто заселит Украину вместо украинцев, - Д.Давыдов
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
11:06  Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке – итоговая сводка Readovka за 9 октября
11:01  Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
10:56  Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:38  Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:30  Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:17  Петр Акопов: Эрдоган сделал опасный шаг. "Великий Туран" собирается...
10:15  Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
09:04  Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП
08:06  "Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю
07:54  Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - разобраны первые 125 домов
07:47  Е.Сатановский: Заря бесполярного мира
07:08  Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску
06:32  Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:37  Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:25  Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине, - Л.Самуна
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:20  Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"
00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики, - Азиз Осмонов
00:48 11.10.2024

США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики

10 октября 2024
- Азиз Осмонов

В Кыргызстане готовится к принятию новый закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях". Документ должен прийти на смену старому закону, который был принят еще в 1991 году, а в 2008 году в него были внесены существенные поправки. Согласованный с представителями духовенства и общественности проект поступил на рассмотрение в Жогорку Кенеша.

В проекте нового закона предусмотрен существенный штраф за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, в государственных учреждениях и общественных местах, за исключением спецодежды и масок, закрывающих лицо по медицинским показаниям. Также в законе предусмотрено наказание за приглашение религиозных деятелей и проповедников, в том числе проповедников зарубежных религиозных организаций, в дома престарелых и инвалидов, исправительные организации и следственные изоляторы, а также в подразделения Вооруженных сил без согласования с уполномоченным госорганом по делам религий.

Еще планируется запретить проведение предвыборной пропаганды и политических мероприятий на объектах религиозного значения, распространение религиозной литературы в общественных местах, финансирование религиозными организациями деятельности политических партий, осуществление религиозной деятельности без регистрации и ряд других мер, призванных упорядочить взаимоотношения государства и религиозных организаций.

По сути, государство старается разграничить сферы интересов, четко обозначить, какие методы и способы религиозного вмешательства в институты власти и общества недопустимы. Это естественное стремление для любого современного государства, и подобные законы приняты повсеместно.

Тем не менее уже можно ожидать, что принятие этого закона неизбежно вызовет целый шквал критики со стороны Запада, прежде всего США. Заокеанские политики и государственные деятели разного уровня, кажется, только и занимаются поиском нарушений религиозных прав в странах Центральной Азии.

Каждый год Комиссия по международной религиозной свободе при Госдепартаменте США издает доклад, в котором Кыргызстан уже традиционно рисуется в самом черном свете. Правительство нашей страны обвиняется в религиозных репрессиях, чрезмерном употреблении ограничивающего законодательства. В общем, наше место давно в списке стран, которые должны быть подвергнуты "особому наблюдению", вместе с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того Комиссия не столь безобидна и вправе рекомендовать Правительству США введение экономических и политических санкций в отношении внесенных в список стран.

Наибольшее негодование зарубежных "правозащитных" деятелей вызывает запрет иных форм ислама, допускающих альтернативные интерпретации Священного писания. При этом как-то забывается, что речь идет в основном о самых агрессивных и радикальных течениях ислама. Что, впрочем, легко объяснимо – именно через организации подобного толка, получающие, как правило, щедрое финансирование от того же Госдепартамента, идет вербовка молодежи, ее подготовка к возможному участию в различных антиправительственных действиях. Многие страны Центральной Азии уже могли убедиться в этом не раз на протяжении своей недолгой пока истории независимости. Все "цветные революции", успешные и провальные, осуществлялись именно подобным способом.

Интересно, что вся политика по защите вероисповедания Госдепартамента США обращена исключительно на другие страны. Видимо, предполагается, что в самих Соединенных Штатах никаких проблем со свободой совести нет. Именно поэтому американские политики с таким высокомерным апломбом любят поучать другие, недоразвитые с их точки зрения, народы.

На самом деле, у США достаточно собственных, внутренних проблем со свободой вероисповедания. Как свидетельствует доклад, подготовленный информационным бюро Госсовета Китайской Народной республики, "религиозные предрассудки - давняя проблема американского общества". Число преступлений, вызванных религиозной нетерпимостью, продолжает расти. Согласно статистике, опубликованной ФБР, в 2022 году было зарегистрировано 2042 случая преступлений на почве религиозной ненависти. Согласно отчету Совета по американо-исламским отношениям, в том же году было получено в общей сложности 5156 жалоб на дискриминацию в отношении мусульман.

Это далеко не единственная серьезная проблема, с которой сталкиваются простые граждане США. Рост наркомании, вовлечение в нее все более молодого населения; увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, который приводит к нищенскому положению рабочих семей, которые не могут обеспечить себя даже продовольствием; 650 тысяч бездомных – наибольший показатель за последние десятилетия; огромное количество оружия, обладание которым практически никак не регламентируется, что приводит к постоянным случаям немотивированного насилия.

Но критиковать других, привлекать внимание к чужим проблемам намного проще, а главное, выгодней. Ведь конечная цель американской политики в странах Центральной Азии – увеличение собственного влияния. На самом деле, до прав и свобод кыргызов, казахов или узбеков им нет никакого дела.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728596880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам
- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"
- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США
- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге
- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  