США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики, - Азиз Осмонов

00:48 11.10.2024

США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики



10 октября 2024

- Азиз Осмонов



В Кыргызстане готовится к принятию новый закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях". Документ должен прийти на смену старому закону, который был принят еще в 1991 году, а в 2008 году в него были внесены существенные поправки. Согласованный с представителями духовенства и общественности проект поступил на рассмотрение в Жогорку Кенеша.



В проекте нового закона предусмотрен существенный штраф за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, в государственных учреждениях и общественных местах, за исключением спецодежды и масок, закрывающих лицо по медицинским показаниям. Также в законе предусмотрено наказание за приглашение религиозных деятелей и проповедников, в том числе проповедников зарубежных религиозных организаций, в дома престарелых и инвалидов, исправительные организации и следственные изоляторы, а также в подразделения Вооруженных сил без согласования с уполномоченным госорганом по делам религий.



Еще планируется запретить проведение предвыборной пропаганды и политических мероприятий на объектах религиозного значения, распространение религиозной литературы в общественных местах, финансирование религиозными организациями деятельности политических партий, осуществление религиозной деятельности без регистрации и ряд других мер, призванных упорядочить взаимоотношения государства и религиозных организаций.



По сути, государство старается разграничить сферы интересов, четко обозначить, какие методы и способы религиозного вмешательства в институты власти и общества недопустимы. Это естественное стремление для любого современного государства, и подобные законы приняты повсеместно.



Тем не менее уже можно ожидать, что принятие этого закона неизбежно вызовет целый шквал критики со стороны Запада, прежде всего США. Заокеанские политики и государственные деятели разного уровня, кажется, только и занимаются поиском нарушений религиозных прав в странах Центральной Азии.



Каждый год Комиссия по международной религиозной свободе при Госдепартаменте США издает доклад, в котором Кыргызстан уже традиционно рисуется в самом черном свете. Правительство нашей страны обвиняется в религиозных репрессиях, чрезмерном употреблении ограничивающего законодательства. В общем, наше место давно в списке стран, которые должны быть подвергнуты "особому наблюдению", вместе с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того Комиссия не столь безобидна и вправе рекомендовать Правительству США введение экономических и политических санкций в отношении внесенных в список стран.



Наибольшее негодование зарубежных "правозащитных" деятелей вызывает запрет иных форм ислама, допускающих альтернативные интерпретации Священного писания. При этом как-то забывается, что речь идет в основном о самых агрессивных и радикальных течениях ислама. Что, впрочем, легко объяснимо – именно через организации подобного толка, получающие, как правило, щедрое финансирование от того же Госдепартамента, идет вербовка молодежи, ее подготовка к возможному участию в различных антиправительственных действиях. Многие страны Центральной Азии уже могли убедиться в этом не раз на протяжении своей недолгой пока истории независимости. Все "цветные революции", успешные и провальные, осуществлялись именно подобным способом.



Интересно, что вся политика по защите вероисповедания Госдепартамента США обращена исключительно на другие страны. Видимо, предполагается, что в самих Соединенных Штатах никаких проблем со свободой совести нет. Именно поэтому американские политики с таким высокомерным апломбом любят поучать другие, недоразвитые с их точки зрения, народы.



На самом деле, у США достаточно собственных, внутренних проблем со свободой вероисповедания. Как свидетельствует доклад, подготовленный информационным бюро Госсовета Китайской Народной республики, "религиозные предрассудки - давняя проблема американского общества". Число преступлений, вызванных религиозной нетерпимостью, продолжает расти. Согласно статистике, опубликованной ФБР, в 2022 году было зарегистрировано 2042 случая преступлений на почве религиозной ненависти. Согласно отчету Совета по американо-исламским отношениям, в том же году было получено в общей сложности 5156 жалоб на дискриминацию в отношении мусульман.



Это далеко не единственная серьезная проблема, с которой сталкиваются простые граждане США. Рост наркомании, вовлечение в нее все более молодого населения; увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, который приводит к нищенскому положению рабочих семей, которые не могут обеспечить себя даже продовольствием; 650 тысяч бездомных – наибольший показатель за последние десятилетия; огромное количество оружия, обладание которым практически никак не регламентируется, что приводит к постоянным случаям немотивированного насилия.



Но критиковать других, привлекать внимание к чужим проблемам намного проще, а главное, выгодней. Ведь конечная цель американской политики в странах Центральной Азии – увеличение собственного влияния. На самом деле, до прав и свобод кыргызов, казахов или узбеков им нет никакого дела.