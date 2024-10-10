СНГ как геополитический проект. К итога московского саммита, - katehon.com

01:04 11.10.2024 СНГ КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ



10.10.2024

7-8 октября в Москве состоялся саммит Содружества Независимых Государств

7 октября, в день рождения Путина, главы государств собрались на неформальную встречу, которая стала своего рода подготовкой к саммиту. Сам саммит стран СНГ открылся в Большом Кремлевской дворце 8 октября встречей в узком составе. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Фактически, из состава СССР было подавляющее большинство бывших советских республик, за исключением трех Прибалтийских государства, Грузии, Украины и Молдовы. Грузия одна из первых вышла из состава СНГ при президентстве Саакашвили. Молдова заметно понизила свое участие и проигнорировала текущий саммит. На Украине из-за захвата власти неонацистской хунтой при поддержке США и ЕС контакты по линии СНГ были прекращены. Хотя юридически Украина не выходила из СНГ.



Если сравнить СНГ с ЕАЭС, то охват территорий и потенциал у Содружества гораздо большие. Хотя по иронии судьбы первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после распада СССР предлагал создать вместо него именно Евразийский Союз. Возможно, со временем к этому все и придет. А пока как по линии ЕАЭС, так и СНГ происходят процессы восстановления некогда утраченной интеграции.



После встречи глав государств переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций стран – участниц объединения. На этом мероприятии в ходе своего выступления Владимир Путин отметил, что "нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан. Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить, наработанные за долгие годы проживания в составе единого государства экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.



Сегодня уже не раз отмечалось, что на всем пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая да и вообще экономическая динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов, – это несмотря на волатильность глобальных рынков.



Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют.



Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга".



По итогам саммита СНГ подписан пакет документов. Их список таков:



1. Решение "О председательстве в Содружестве Независимых Государств".



2. Протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств".



3. Решение "Об Обращении глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".



4. Решение "О деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества".



5. Решение "Об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно (Республика Беларусь)".



6. Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участников Содружества Независимых Государств.



7. Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.



8. Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы".



9. Решение "Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2027 года Годом правового просвещения".



10. Решение "О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств".



11. Решение "О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств".



12. Решение "О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения".



13. Решение "О почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы" 1941 – 1945 гг.".



14. Протокольное решение "О награждении Грамотой Содружества Независимых Государств".



Как видно, решения приняты в духе интеграции и взаимосвязей стран СНГ. И несмотря на попытки коллективного Запада бойкотировать инициативы России, принятый пакет документов демонстрирует конструктивный подход со стороны государств Центральной Азии и Южного Кавказа.



Отдельно необходимо отметить обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.



Полный текст гласит:



"Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, призываем народы государств Содружества и народы мира не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны.



80 лет назад была одержана историческая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Эта война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества, унесла жизни миллионов наших соотечественников, погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.



Тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что, пройдя через все испытания, народы наших государств внесли неоценимый вклад в достижение окончательной Победы над фашизмом.



Отмечая особое значение антигитлеровской коалиции как уникального исторического объединения усилий государств с различными политическими системами в противодействии общечеловеческой угрозе, напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, Приговором Международного военного трибунала были признаны преступными.



Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН.



Попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от "коричневой чумы".



Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности.



Мы, главы государств – участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, их последователей, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропагандирующих расизм, религиозную дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость во всех ее формах и проявлениях.



Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призываем уважать мемориалы и захоронения независимо от их местонахождения, обеспечивать беспрепятственный доступ к ним, не допускать актов вандализма и их уничтожения.



Призываем осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников и их приспешников.



В этой связи приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Рассматриваем широкую поддержку этих важных документов как подтверждение решимости международного сообщества не допустить повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах.



Наш общий долг – свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны".



В контексте продолжающейся Специальной военной операции против украинских неонацистов и их пособников (в том числе со стороны НАТО) и попыток западных политиков манипулировать с исторической памятью это обращение является очень важным коллективным документом. Кроме того, в контексте текущих преступлений стран Запада против человечности (геноцид палестинцев и ливанцев со стороны Израиля при поддержке США), а также политики cancel culture и растущей исламофобии внутри ЕС, данное обращение носит глобальный характер и найдет отзыв в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Особенно это актуально с позиции процессов деколонизации и девестернизации, которые поддерживает Россия.



Далее эти инициативы будут закреплены уже в рамках саммита БРИКС+, который состоится в конце октября в Казани. Наконец, в декабре в Санкт-Петербурге состоится очередная неформальная встреча лидеров стран, входящих в СНГ, а также саммит Евразийского экономического союза. Хотя в декабре 2023 г. на саммите ЕАЭС была принята декларация о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, для более полноценной геополитической интеграции всегда найдутся дополнительные решения и возможности. Источник - katehon.com

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