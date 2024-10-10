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    Таджикистан   | 
Хлопковые страдания. Производители белого золота в Таджикистане не рассчитывают на доходы, - Сайфиддин Караев
01:09 11.10.2024

10.10.24

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Сборщики недовольны оплатой, фермеры – закупочными ценами, а стоимость хлопка на мировом рынке снижается.

В Таджикистане в разгаре сбор хлопка. Закупочные компании предлагают 6-7 сомони за кг хлопка-сырца, но производителей такая цена не устраивает. Они потратили как минимум 5-6 сомони на выращивание 1 кг хлопка. Фермеры платят еще по 1 сомони сборщикам за каждый килограмм хлопка, но на такую оплату работники не спешат, требуя 2 сомони за килограмм. В итоге фермерам, вырастившим хлопок, грозят убытки вместо доходов.

План будет выполнен

В Таджикистане увеличили посевные площади под хлопок, а под зерновые – уменьшили
По данным Минсельхоза страны, по состоянию на 4 октября собрано около 102 тыс. тонн хлопка. В этом году в Таджикистане было посеяно 174 тыс. 979 га земель хлопчатником. Прогноз – 362 тыс. тонн хлопка-сырца с расчетом 20-21 центнеров с га. Однако в реальности фермеры собирают больше, если получить по 25 центнеров, то урожай хлопка может превысить 430 тыс. тонн.

Минэкономразвития прогнозировало объемы экспорта хлопка-волокна в 88,9 тыс. тонн на сумму $162 млн (чуть более $1,8 тыс) в этом году. Однако в настоящее время цена на хлопок на мировой бирже упала на 15% по сравнению с прошлым годом и составляет до $1,6 тыс. за тонну.

Если учесть, что из 3 кг хлопка выйдет 1 кг волокна, то тонна хлопка-сырца составляет в зависимости от сортов в пределах $530-650 (5600-6900 сомони).

Сборщиков хлопка не устраивает оплата
Теплые дни благоприятно влияют на сбор хлопка более качественного хлопка. После дождливых дней сортность падает, естественно цены тоже.

В Таджикистане не выполнили план по сбору хлопка
Поэтому очень важным считается своевременной сбор хлопка. Для этих целей производители – кооперативы и дехканско-фермерские хозяйства (ДФХ) – нанимают сезонных работников – сборщиков.

В Таджикистане, как раньше, людей не заставляют помогать дехканам собирать урожай. Если предложить достойную цену за сбор 1 кг хлопка и своевременно оплатить труд, люди сами выходят на поле. Однако на сборе хлопка много не заработаешь.

С утра до вечера, если сильно постараться и хлопка на поле много, то можно собрать 80-100 кг и заработать столько же сомони. А на других поденных работах, например, на стройках, ремонте, сборе других культур, можно заработать до 200 сомони в день.

В соседнем Узбекистане за каждый килограмм собранного вручную хлопка с 9 октября начали платить по 2500 сумов ($0,2, или 2,1 сомони). Из этих денег 2000 сумов выделяются государством в качестве субсидий для стимулирования труда сборщиков, остальные 500 сумов – со счета хлопкового кластера.

Фермеры недовольны закупочными ценами
Доходы фермеров никак не соответствуют их ожиданиям. Жалобы звучат повсюду, включая соцсети. Один из фермеров перечислил следующие расходы:

"1 кг семян хлопчатника – 10 сомони, мешок селитры в сезоне доходит до 350 сомони, дизельное топливо стоит выше 12 сомони за литр, кроме этого нужно выплачивать за услуги техники и сборщиков, за воду".

В группах пользователи спрашивают о ценах на хлопок. Некоторые оптимисты надеются, что в конце года цена хлопка-сырца возрастет. Но многолетние наблюдения показывают, что именно в разгаре сезона сбора хлопка цены на него падают.

Между тем Таджикистан получает хорошую прибыль от экспорта хлопка-волокна. По информации Таможенной службы, за 8 месяцев 2024 года его экспорт превысил 77 тыс. тонн, выручка составила более $144 млн.

Однако это никак не отражается на доходах фермеров – производителей "белого золота".

Фото Asia-Plus
Выращивать на каждом клочке земли невыгодно
Но власти считают по-другому. По их мнению, гектар хлопка создает больше рабочих мест, чем другие агрокультуры. Да и хлопок привлекает больше валюты в казну государства. Поэтому они заставляют фермеров выращивать хлопок даже на малых участках.

Еще в прошлом году фермер Бахтиер Хаитбоев говорил о неэффективности такого производства.

"Хлопок – прибыльное растение, но оно эффективно на больших площадях, не менее 20 га. А большинство малых дехканско-фермерских хозяйств имеют от 2 до 5 га земель", - объяснял он.
В качестве выхода из сложившейся ситуации специалист предлагает перерабатывающим предприятиям напрямую покупать сырье у дехкан за оптимальные цены без участия посреднических фирм.

Пока же дехкане собранное белое золото вынуждены отдавать за цены, продиктованные покупателями, – у них нет условий для хранения продукции в зимнее время.

Источник - asiaplustj.info
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