Хлопковые страдания. Производители белого золота в Таджикистане не рассчитывают на доходы, - Сайфиддин Караев

01:09 11.10.2024

10.10.24



Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Сборщики недовольны оплатой, фермеры – закупочными ценами, а стоимость хлопка на мировом рынке снижается.



В Таджикистане в разгаре сбор хлопка. Закупочные компании предлагают 6-7 сомони за кг хлопка-сырца, но производителей такая цена не устраивает. Они потратили как минимум 5-6 сомони на выращивание 1 кг хлопка. Фермеры платят еще по 1 сомони сборщикам за каждый килограмм хлопка, но на такую оплату работники не спешат, требуя 2 сомони за килограмм. В итоге фермерам, вырастившим хлопок, грозят убытки вместо доходов.



План будет выполнен



В Таджикистане увеличили посевные площади под хлопок, а под зерновые – уменьшили

По данным Минсельхоза страны, по состоянию на 4 октября собрано около 102 тыс. тонн хлопка. В этом году в Таджикистане было посеяно 174 тыс. 979 га земель хлопчатником. Прогноз – 362 тыс. тонн хлопка-сырца с расчетом 20-21 центнеров с га. Однако в реальности фермеры собирают больше, если получить по 25 центнеров, то урожай хлопка может превысить 430 тыс. тонн.



Минэкономразвития прогнозировало объемы экспорта хлопка-волокна в 88,9 тыс. тонн на сумму $162 млн (чуть более $1,8 тыс) в этом году. Однако в настоящее время цена на хлопок на мировой бирже упала на 15% по сравнению с прошлым годом и составляет до $1,6 тыс. за тонну.



Если учесть, что из 3 кг хлопка выйдет 1 кг волокна, то тонна хлопка-сырца составляет в зависимости от сортов в пределах $530-650 (5600-6900 сомони).



Сборщиков хлопка не устраивает оплата

Теплые дни благоприятно влияют на сбор хлопка более качественного хлопка. После дождливых дней сортность падает, естественно цены тоже.



В Таджикистане не выполнили план по сбору хлопка

Поэтому очень важным считается своевременной сбор хлопка. Для этих целей производители – кооперативы и дехканско-фермерские хозяйства (ДФХ) – нанимают сезонных работников – сборщиков.



В Таджикистане, как раньше, людей не заставляют помогать дехканам собирать урожай. Если предложить достойную цену за сбор 1 кг хлопка и своевременно оплатить труд, люди сами выходят на поле. Однако на сборе хлопка много не заработаешь.



С утра до вечера, если сильно постараться и хлопка на поле много, то можно собрать 80-100 кг и заработать столько же сомони. А на других поденных работах, например, на стройках, ремонте, сборе других культур, можно заработать до 200 сомони в день.



В соседнем Узбекистане за каждый килограмм собранного вручную хлопка с 9 октября начали платить по 2500 сумов ($0,2, или 2,1 сомони). Из этих денег 2000 сумов выделяются государством в качестве субсидий для стимулирования труда сборщиков, остальные 500 сумов – со счета хлопкового кластера.



Фермеры недовольны закупочными ценами

Доходы фермеров никак не соответствуют их ожиданиям. Жалобы звучат повсюду, включая соцсети. Один из фермеров перечислил следующие расходы:



"1 кг семян хлопчатника – 10 сомони, мешок селитры в сезоне доходит до 350 сомони, дизельное топливо стоит выше 12 сомони за литр, кроме этого нужно выплачивать за услуги техники и сборщиков, за воду".



В группах пользователи спрашивают о ценах на хлопок. Некоторые оптимисты надеются, что в конце года цена хлопка-сырца возрастет. Но многолетние наблюдения показывают, что именно в разгаре сезона сбора хлопка цены на него падают.



Между тем Таджикистан получает хорошую прибыль от экспорта хлопка-волокна. По информации Таможенной службы, за 8 месяцев 2024 года его экспорт превысил 77 тыс. тонн, выручка составила более $144 млн.



Однако это никак не отражается на доходах фермеров – производителей "белого золота".



Фото Asia-Plus

Выращивать на каждом клочке земли невыгодно

Но власти считают по-другому. По их мнению, гектар хлопка создает больше рабочих мест, чем другие агрокультуры. Да и хлопок привлекает больше валюты в казну государства. Поэтому они заставляют фермеров выращивать хлопок даже на малых участках.



Еще в прошлом году фермер Бахтиер Хаитбоев говорил о неэффективности такого производства.



"Хлопок – прибыльное растение, но оно эффективно на больших площадях, не менее 20 га. А большинство малых дехканско-фермерских хозяйств имеют от 2 до 5 га земель", - объяснял он.

В качестве выхода из сложившейся ситуации специалист предлагает перерабатывающим предприятиям напрямую покупать сырье у дехкан за оптимальные цены без участия посреднических фирм.



Пока же дехкане собранное белое золото вынуждены отдавать за цены, продиктованные покупателями, – у них нет условий для хранения продукции в зимнее время.