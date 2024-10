Россия – это Ноев ковчег 2.0, но с оговорками, - Вл.Михеев

01:19 11.10.2024 10.10.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Примерам последовательного расчеловечивания западных обществ несть числа



Американец Джозеф Шуцман. Француз Фабрис Сорлин. Шотландец Джим Браун. Их объединяет общность судьбоносного выбора – вместе с семьями они перебрались на постоянное место жительства в Россию. Общие у них и основополагающие мотивы резкого переформатирования жизни, своей и своих детей, ради которых они и решились на переезд.



Мотивация предельно проста. Это отторжение навязываемых в западных социумах неолиберальных догм, когда маму нельзя прилюдно назвать мамой, когда папу могут заточить в узилище, если он публично назовет свою дочку дочерью, когда трансгендеры, подвергшие вивисекции свое мужское достоинство, выступают на ринге и избивают женщин, что безапелляционно называют спортом, когда малолеткам в школе рекламируют препараты, сдерживающие гормональное развитие, и настойчиво предлагают сменить пол.



Насаждение искаженных нравов происходит в духе неистовых религиозных фанатиков из Темных веков. Примерам последовательного расчеловечивания западных обществ несть числа.



В Шотландии разрабатывают закон, который позволит властям отправить в тюрьму того, кто обратится к женщине, пытающейся стать или воспринимающую себя мужчиной, сообразно ее полу от природы. За такое прегрешение, что называют "to misgender someone" (ошибиться в гендере), можно будет посадить за решетку сразу на 7 лет.



В Канаде одержимые догмой о 72 гендерах экстремисты охотятся за малолетками и ищут повода, чтобы отнять их у родителей. А правительство выделило 100 млн долларов на защиту педофилов. Как говорит писатель Анатолий Салуцкий, "на Западе сейчас борются не за права детей, а за права тех, кто их развращает".



В самом что ни на есть "синем" штате Калифорния (синий – цвет Демпартии) законодательно закреплено право медицинских учреждений и практикующих врачей проводить операции по смене пола детям – без согласия родителей.



"Почему сегодня такой мощный удар либерально-глобальной машины наносится именно на традиционные ценности, на государственную идентичность? – такой вопрос задала аудитории спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир" на проходившем недавно в Санкт-Петербурге Евразийском женском форуме, и затем ответила:



"Потому что традиции, которые передаются из поколения в поколение, и нравственные ценности, формируют человека мыслящего, человека духовного, формируют личность". И это служит "цивилизационным предохранителем". Глобалисты и неолибералы на службе транснациональной финансовой олигархии "хотят управлять не человечеством, они хотят управлять обезличенной биомассой, манкуртами, не помнящими родства. Для этого они уничтожают все то, на чем зиждется тысячелетняя история цивилизации".



Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, на этом же форуме сделала акцент на том, что навязываемый отказ от материнства, называемый "чайлдфри" (от английского childfree – "свободные от детей") – это "чужеродная концепция, поскольку она разрушает в женщине ее материнский инстинкт, ее естественную "прошивку" на продолжение рода".



Есть и другая сторона этой разрушительной по своей природе кампании. Эти же "человеколюбы" могут попытаться, сказала Мария Захарова, провозгласить курс на "олдфри" (оldfree), чтобы освободиться от людей пожилого возраста. Строго говоря, эта зачистка западных обществ от престарелых граждан уже набирает темпы.



В Канаде в 2106 году принят закон о Медицинской помощи при (для) смерти – Medical assistance in dying (MAID), который, согласно формулировкам, использованным журналом The American Thinker, разрешает "подвергать эвтаназии людей, если у них есть неизлечимое заболевание, такое как тяжелейшая болезнь или инвалидность, которые привели их к прогрессирующему необратимому разрушению организма".



Попутно предлагают лишать жизни лиц с постоянной пропиской в психлечебницах. Блогер Эрик Аттер, ссылаясь на разговоры о том, что неплохо было бы подвергнуть эвтаназии и наркоманов, в сардонической манере комментирует инициативу: "Пока мы готовимся к новому холокосту, давайте уничтожим и всех алкоголиков заодно! Я имею в виду, коль скоро вы уже дали согласие на уничтожение психически больных (кто будет принимать это решение?) и тех, кто физически худосочен, то почему бы не избавиться заодно и от нариков?" (While we’re embarking on a new Holocaust, let’s exterminate all the alcoholics, too! I mean, if you’ve already okayed offing the mentally ill (who makes that decision?) and the physically infirm, why not get rid of the druggies, too?).



Неолиберальные сатанисты могут также предложить, спрогнозировала на питерсокм форуме Мария Захарова, взять курс на "инвалид-фри" (disablefree), мол, "давайте освободимся от людей с ограниченными возможностями, от инвалидов и хронически больных. Зачем? Нам скажут: они только мешают прогрессу, они словно путы на ногах. Или, например, провозгласят идефикс "пуурфри" (poorfree) – давайте откажемся от бедных людей, которые не достигли какого-то порога материального благополучия".



А тем временем в штате Северная Дакота законодатели сочли, что для школьника, если он ощущает себя не человеком, а представителем фауны, скажем, квадробером (это когда подросток в маске животного передвигается на четвереньках), то и учиться ему нет никакого резона. Для таких существ низшего порядка создадут специальные классы, где их ничему учить не будут. Никто из них не станет "человеком разумным", а попросту превратится в этакий биологический объект.



В одной британской школе 14-летний тинейджер решил, что он… волк. Как пишет Иван Брожик (Ivan Brožík) в словацком издании Hlavný Denník, подросток "не решил, что он женщина или транссексуал, или кто-то в этом роде из современных и прогрессивных, кажется, 90 вариантов гендерной принадлежности. Нет, он волк. В других школах борются с мобильными телефонами или организуют лекции по ЛГБТ (экстремистское движение, запрещенное в России)".



В феврале этого года старшеклассник в католической (!) школе в Канаде посмел заявить, что существует не 72 гендера, а только два пола, мужчины и женщины, после чего вызвали полицию и парня арестовали. А в столице переживающей демографический кризис Латвии, откуда бегут все сколь-нибудь толковые молодые профессионалы, на оперной сцене поставили "Пиковую даму", где на сцену выходит абсолютно голый певец и в таком стиле "ню" исполняет свою партию.



Строго говоря, "ЛГБТ это только в десятую очередь про секс. В первую очередь это ключевой вопрос: человек – это дитя Божье или животное, гомункулус, склеенный из животных инстинктов и потребностей. И вот в подтверждение этой мысли: в Европе осудили священника за публичное выражение христианских взглядов во время гей-парада", замечает известный аналитик Юрий Баранчик. Дехристианизация Европы и Запада в целом происходит в ускоренном темпе.



Позиция политолога Баранчика перекликается с мнением Владимира Путина: "Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры – это уже откровенный сатанизм". В закатных и предзакатных цивилизациях сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению. Совершенно естественна реакция отторжения в странах Запада у благонамеренных граждан, сохранивших нравственные ориентиры в условиях навязывания диктатуры извращенческих меньшинств, а также поиски ими кардинального решения для того, чтобы самосохраниться.



На этом фоне принятый 19 августа 2024 года указ Президента Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" можно расценить как беспрецедентную за последние десятилетия заявку на позиционирование России как альтернативного цивилизационного пути развития, притом впервые со столь четко обозначенной духовной составляющей.



Верный признак того, что послание нашло свою заинтересованную аудиторию, это статистика просмотров разъяснительного ролика: всего за пару часов его посмотрели 567 тысяч человек.



Но еще раньше 37-летний техасец Джозеф Шуцман уже переехал в Россию с женой и семью детьми. Американский журналист Чарльз Баусман, который также обосновался в России вместе с семьей, в своем просветительском блоге поведал о причинах смелого поступка.



Джозеф Шуцман "в США был успешным человеком – работал в крупной IT-компании, хорошие деньги имел. Но просто решил: я не хочу растить моих детей в этой стране, я больше не верю в ее будущее. Сейчас они живут в Химках, очень довольны. Джо, как опытного специалиста, что называется, с руками оторвали, взяв на работу в солидную компанию в Москве. Несмотря на то что русский он только начал осваивать. Впрочем, айтишникам проще – они все на английском общаются".



В Рунете рассказывается об итальянце Карло Нерви, химике из университета в Турине, ставшем приглашенным профессором в Сколтехе, который объясняет мотивы своего переезда в Россию: "Конечно, Италия остается в моем сердце, но там сейчас создан токсичный, неразумный и бессмысленный климат".



В контексте этого пока еще выборочного и штучного исхода западных специалистов (своего рода "утечка мозгов вспять" после гайдаровских псевдореформ в 90-е) влиятельная фрацузская газета Le Figaro процитировала американского ведущего радиошоу Алекса Джонса: "Если вы отвергаете бессмысленную политику стран, продвигающую деструктивные, античеловеческие и неолиберальные программы, Россия расстелит вам красную дорожку. Настало время защитить духовные и нравственные ценности".



Стоит напомнить об указе Владимира Путина от 9 ноября 2022 года "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". К традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека; патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу; высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд; приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость; коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение; историческая память и преемственность поколений, единство народов России.



Важная деталь: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, и они оказали весомое влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих.



"Угрозу традиционным ценностям, подчеркнуто в указе, представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России".



Станет ли Россия Ноевым ковчегом 2.0 для взыскующих "приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости"? Для представителей наций, с которыми у нас частично, а полностью – это и невозможно, совпадает культурный код, Россия вполне может стать таким последним прибежищем.



Однако "Россию нельзя превращать в цитадель, за стенами которой спрячутся все страждущие", сделала существенную оговорку, выступая на питерском форуме, Валентина Матвиенко. Нужно "сотрудничать с Глобальным Югом, с мусульманскими странами, которые не принимают навязываемые им лже-ценности, – сотрудничать, противопоставляя либеральной повестке "пробуждения" свой нарратив".



Необходимо "действовать, чтобы у нас в мире появлялось больше сторонников, больше единомышленников и чтобы и в других странах люди, исповедующие традиционные цивилизационные ценности, могли спокойно жить, расти своих детей и не искать другого берега".



* * *



А тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Teleram-канале: "Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения". Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.



А между тем на первую неделю октября, сообщил консульский отдел посольства России во Франции, ими получено порядка 50 обращений от граждан Пятой республики с просьбой о дополнительной информации о порядке выдачи разрешений на временное проживание в России.



Санкт-Петербург – Москва Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728598740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам

- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"

- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США

- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге

- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации