"Ноевым ковчегом" назвали во Франции указ Путина о духовно-нравственной иммиграции, - МК

01:20 11.10.2024

Переселенцы к нам едут в основном из Германии, Прибалтики и Италии



У России появился исторический шанс вернуть бывших соотечественников и привлечь в страну уроженцев других государств, которые готовы связать с ней свою жизнь и внести вклад в ее развитие. 1 сентября 2024 года вступил в силу Указ Президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Иностранцы, которые выступают против навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок властями своих государств, могут переехать в Россию в упрощенном порядке. Эксперты рассуждают о сложностях и удачах новой российской политики иммиграции.



Переселенцы к нам едут в основном из Германии, Прибалтики и Италии



Депутат ГД Мария Бутина озвучила статистику по приезжающим в Россию иностранцам. За два последних года к нам в страну переехало 3,5 тысячи граждан западных государств, которые в основном оседают в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях, в Краснодарском крае. После указа президента высказали желание поселиться в России, в первую очередь, граждане Германии (31% от общего числа), а далее по убыванию процентной доли - граждане прибалтийских республик, Италии, Канады, США, Австралии и Франции. В последней, к слову, указ Президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" называют "Ноевым ковчегом".



Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сказал о том, что "Россия, с одной стороны, переживает моральную победу от того, что к нам хотят переехать иностранцы, не смотря на боевые действия, которые сейчас ведет страна. С другой стороны, это вызов нашему государству, потому что ситуацию используют наши недруги, запуская к нам или людей внутренне не готовых к российским политическим реалиям, или конкретно с заданиями спецслужб".



Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал, что регулярно встречается с переселенцами из Украины. Их два миллиона, и многие приехали в Россию еще до начала СВО. Он подчеркнул: "Большинство из них адаптировались, хотя бывают случаи завышенных ожиданий от переезда. Но я никогда не слышал по отношению к украинским мигрантам тех жалоб, которые есть на них в странах Европы".



Российский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов поделился своим опытом переселения из Украины в Россию и получения российского паспорта. "Украинцы удивлены тем, что есть два потока мигрантов: из недружественных стран, для которых есть привилегии, и из Украины, к которым относятся очень жестко". Он подчеркнул, что Россия "всегда приглашала тех, кто искал свободу, хотя это противоречит европейскому образу нашей страны. Но вспомните немцев, приехавших в Российскую Империю из-за религиозных преследований, или сербов, которые селились на юге России целыми селами. И все-таки нужен баланс по отношению к русским из Украины".



Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сообщила, что "на Украине только 10% населения ненавидят Россию. Но это два миллиона человек, и понятно, почему проводятся меры по проверке приезжающих из Украины людей. В Шереметьево отсеивается много украинцев, и украинские СМИ не освещают эту ситуацию, потому что это не выгодно их пропаганде. Как же так, тысячи украинцев едут в Россию, а их еще и не пускают, разворачивают?!"



"Россия – привлекательное место, - считает Владимир Корнилов. – И нам надо решать демографическую проблему. Но не только тем, что уговаривать рожать свое население, а за счет переселенцев из других стран". "Русский, не тот, у кого родители русские, а тот, у кого дети русские. То есть выросли в России, в русской среде", - уверена Лариса Шеслер.



Мария Бутина подчеркнула, что переезжают в основном семьи, образованные и обеспеченные люди. "Они бегут от неолиберальных ценностей, от попыток ювенальной юстиции запретить им воспитывать своих детей в традиционных нормах". Многие дети-переселенцы не владеют русским языком вовсе или плохо пишут по-русски. На эту проблему стоит обратить внимание государства, считает Бутина: "Минпросвет выпустил рекомендации о том, что в классе не должно быть более 10% детей-мигрантов. Но это означает, что иностранцев примут не в каждую школу. А переселенцы не хотят сейчас жить анклавами. Они хотят влится в наше общество и ассимилироваться в нем".



Эту озабоченность Бутиной разделяет заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Он также отметил недоработки в наших ведомствах о запрашиваемых у переселенцев документах: "Многие иностранцы не могут дать сведения о своем стаже работы, потому что у них на родине не существует трудовых книжек. Так же трудно им получить справку о судимости, потому что бюрократический аппарат их стран такие справки не выдает".



Бывший американский гражданин Владимир Крапивник высказал мнение о том, что много бюрократических препон в самой России. "Я получил гражданство только через восемь лет жизни в России, а некоторые мои знакомые получали его 15 лет". Он также озвучил проблему перевода собственных средств от продажи имущества в недружественных странах переселенцами в Россию из-за ситуации с санкциями. "Многим иммигрантам нужна уверенность в том, что они в России трудоустроятся, а сделать заранее они это не могут".



Дмитрий Поликанов тоже отметил недостаток информации для переселенцев в регионах: "Многие делают это просто для галочки: презентации на 83 страницах по-русски или видео с семьей мигрантов из Средней Азии, рассказывающих о жизни в России. Но у переселенцев из других стран совсем другие приоритеты, чем у представителей этого региона мира". Он рассказал, что сейчас как раз открылся набор по квотам для обучения иностранцев в вузах и ССУЗах РФ. "Молодые люди могут не только получить образование, но и посмотреть своими глазами на нашу страну, попробовать жить в России, прежде чем решить связать с ней свое будущее".



Есть проблема пенсионеров из Прибалтики, которых там выселяют из домов, заставляют сдавать экзамены на знание местного языка и всячески унижают по языковому принципу. Дмитрий Поликанов рассказал, что они селятся в основном в приграничных областях – Калининградской и Псковской. И там есть организации, которые помогают им преодолеть страх перед переездом. А Мария Бутина заметила, что "помочь бороться со страхами мы не можем, мы предлагаем возможности". Депутат еще раз озвучила информацию о фейках якобы готовящегося в РФ законодательства, запрещающего двойное гражданство: "Это абсолютно ложные слухи, которые распускают иностранные государства в попытках очернить Россию и возможное в нее переселение. Указ президента не раздает гражданство, но и не призывает отказаться от гражданства".



Экс-евродепутат, венгр Бела Ковач переехал в Россию, когда ему стали угрожать уголовным преследованием за поддержку нашей страны: "Многие мои бывшие коллеги боятся высказывать свое мнение о России. Они ничего не знают о стране, потому что СМИ рассказывают им о разрушенной экономике РФ западными санкциями. И, когда я присылаю им фото и видео из Москвы, они бывают очень удивлены. Высказывают желание переехать в Россию. Я же здесь живу десять лет и чувствую себя дома!"



Иоанна Ковалева

Авторы: ИОАННА КОВАЛЕВА