Операция против "Хезболлы" простерлась до Сирии. Израиль намерен создать буферную зону вблизи Голанских высот

08:18 11.10.2024

10.10.2024



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наращивает активность в Сирии. Ее пресс-служба сообщила об устранении видного деятеля "Хезболлы", который собирал разведданные на Голанских высотах. Оппозиционные Дамаску СМИ утверждают, что правительство Биньямина Нетаньяху дало зеленый свет на создание оборонительной линии вблизи границы с Арабской Республикой. Публично Иран допускал отправку войск на Голаны.



О том, что авиация в ночь на 10 октября нанесла удар по территории Сирии для ликвидации одного из высокопоставленных представителей "Хезболлы", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Трансграничная операция прошла в южной провинции Кунейтра, с территории которой систематически пытаются действовать местные филиалы группировки "Хезболла".



В ЦАХАЛ подчеркнули, что убитый отвечал за мониторинг ситуации вокруг контролируемых Израилем Голан и снабжал "партию Аллаха" сведениями из источников, близких к официальному Дамаску.



На то что Израиль за последнее время усилил внимание к югу Сирии, обращает внимание оппозиционный портал Syria TV. По его данным, с начала сухопутной операции против "Хезболлы" еврейское государство интенсифицировало работы по возведению магистрали и оборонительных укреплений в районе Голанских высот – спорной территории, которая до 1967 года входила в состав провинции Кунейтра. По этим оценкам, израильская сторона вышла за рамки своей юрисдикции и нарушила параметры разграничительного соглашения, подписанного сторонами в 1974 году.



Возведение укреплений ведется в сопровождении группы танков "Меркава" и военнослужащих, делает акцент Syria TV.



Сообщения, что Израиль пытается построить укрепления на рубежах с Сирией, появляются с 2022 года. Однако, как отмечает принадлежащий сирийской оппозиции портал "Энаб балади", с начала этого года еврейское государство еще больше озаботилось обеспечением безопасности на своей северной границе. К примеру, в этом году в ЦАХАЛ анонсировали проведение серии рейдов по пресечению контрабанды наркотиков, предотвращено нескольких попыток проникновения на израильскую территорию лиц, которые, как подозревается, были связаны с Ираном.



Арабские наблюдатели предполагают, что правительство Нетаньяху намерено сформировать своего рода "пояс безопасности" на границе с Сирией. Тем более что южные провинции Арабской Республики все чаще становятся очагом протестной активности. Местные жители недовольны экономическими и политическими условиями, а нестабильность активно используют близкие к Ирану парамилитарные формирования, уже долгое время пытающиеся окопаться в этих районах.



В начале этого месяца иранские официальные лица допустили, что могут перекинуть регулярные войска к Голанам – в рамках открытой Израилем тенденции на прямое вооруженное противостояние. "Все варианты, даже отправка войск из Ирана для борьбы с Израилем, рассматриваются вооруженными силами нашей страны. У нас есть возможность направить войска в Ливан и на Голаны", – заявил военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохсен Рафигдуст. По его словам, Тегеран достиг уровня тотального самообеспечения в сфере оборонной промышленности, производя своими силами военную технику для операций в воздухе, на суше и в море. "Враг должен помнить, что Иран невозможно победить", – отметил он.



Правительство Нетаньяху утверждает, что сейчас ведет войну на семи фронтах. И сухопутный сценарий, по-видимому, применяется не только в Газе и Ливане. Близкий к Катару портал Middle East Eye сообщал, что в середине сентября силы спецназначения ЦАХАЛ совершили масштабный рейд в Сирию для демонтажа научно-исследовательского центра, который использовался КСИР как завод по производству ракет. Местом операции стал населенный пункт в провинции Хама. Рейд начался с ударов по подъездным дорогам, по КПП, а также по штабу, связанному с военной службой безопасности. Затем вертолеты доставили на место спецназ, в то время как другие вертолеты и беспилотники прикрывали штурм с воздуха.



По версии источников Middle East Eye, атакованный завод использовался КСИР для того, чтобы снабжать ливанскую "Хезболлу". Сама предполагаемая высадка выглядела беспрецедентным событием с точки зрения израильской активности. В последние годы командование ЦАХАЛ ограничивалось обычными авиаударами по военным объектам в Сирии.



Намерение еврейского государства сформировать буферную зону вблизи сирийской границы, возможно, станет головной болью для России, которая с момента входа в Арабскую Республику старалась стабилизировать стратегически важную южную арену.



В августе этого года у российской военной полиции даже появился дополнительный пост в провинции Кунейтра. Как информировал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, это было сделано "в целях деэскалации напряженности" вокруг линии разъединения сирийских и израильских войск.



"Это дало России существенный козырь в любых переговорах с Израилем", – фиксировал близкий к Турции аналитический центр "Джусур" в одном из исследований. По мнению "Джусур", близкие к Ирану силы на фоне ухудшившейся обстановки в регионе передислоцировали свои активы в другие части Сирии, однако не отказались от прежних планов превратить ее южные районы в плацдарм для нанесения ударов по еврейскому государству.