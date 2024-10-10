Украинский шок в битве за Северск: Русские не лезут штурмовать "муравейники" в лоб, а хитро их обходят, - Р.Маркуш

08:23 11.10.2024

Украинский шок в битве за Северск: Русские не лезут штурмовать "муравейники" в лоб, а хитро их обходят

Наметился странный симбиоз украинской ципсоты и ряда российских "патриотических" тг-каналов

Радомир Маркуш

10.10.24



На Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григорьевку (не путать со схожим названием населенного пункта Григоровка).



С "мест" сообщают о боях за Серебрянку, также опубликованы кадры российского флага в Верхнекаменском, об освобождении которого объявлялось ранее. Картоделы оценили прорыв армии России более чем на 3 км по направлению к Северску (см. карту).



По словам Марата Хайруллина, за время боев, которые идут в этом районе уже больше года (в большинстве своем они были позиционными), в Григорьевке не осталось ни одного целого дома. Жители давно покинули поселок. Военкор также пишет, что бойцы группировки "Южная" штурмуют соседнюю Серебрянку. Половина этого населенного пункта, по предварительным данным, уже находится под нашим контролем.



Таким образом, ВС РФ обходят один из мощнейший укрепрайонов противника - Белую гору, возвышающуюся над округой более чем на сто метров, и выходят по четырем направлениям к Северску - главному хабу ВСУ на этом участке. Ближе всего к населенному пункту наши штурмовики подошли со стороны Верхнекаменского (где также установили флаг в западной части села).



Между тем вражеские "голоса" начали разгонять нарратив, что, "несмотря на геолокацию русских флагов, успехи „южан" на Северском участке фронте были либо преувеличенными, либо недолговечными".



Версия бандеровских информационных диверсантов выглядит так: "Российская армия смогла занять северную возвышенность Белогоровки и оттуда без сопротивления продвинулась к Григорьевке. Однако после поднятия флага российские войска ушли".



Дескать, речь идет о поселке-призраке, сильно разрушенном, в котором невозможно закрепиться. Аналогично дело обстоит и с Белогоровкой, которая пуста, за исключением небольшого украинского присутствия на южном холме. Зато ВСУшников полным-полно в лесистой местности к югу от Григорьевки.



Паблик Military analytics (заблокированный в нашей стране) признает, что на Северском направлении ВС РФ за счет малых штурмовых групп осуществили бросок, захватив Григорьевку и выйдя на восточные окраины Серебрянки. Кроме того, наши бойцы расширили зону боестолкновения в районе Верхнекаменского и Белогоровки.



Эксперты издания утверждают, что нынешние продвижения армии России не имеют перспектив к закреплению, если российским подразделениям не удастся обойти Белую гору или взять хорошо укрепленную Серебрянку, поскольку Григорьевка, через которую идут наступательные действия, хорошо просматривается и простреливается украинскими войсками с Белой горы.



А вот ряд наших телеграм-каналов зачем-то запустил спич, что по Верхнекаменскому есть непонятки - мол, в нем якобы находится бандеровский опорник, который русским солдатам еще предстоит взять. Причем пишут об этом весьма убедительно.



Однако если посмотреть на хронологию этих публикаций, рисуется интересная, но не очень хорошая картинка, которая ставит под сомнение объективность некоторых "независимых" военных обзорщиков, вступивших в перепалку с нашими военкорами по поводу Верхнекаменского.



Сначала сообщение о наличии позиции ВСУ на западной окраине села-растянушки (длиной 4 км) размещают два украинских мейнстримщика DeepState и "Говорит снайпер" (оба заблокированы в РФ), а потом с лагом всего в несколько минут уже эту новость как "свою" публикуют наши милитари-блогеры, некоторые из которых считаются ЛОМами в российских "диванных войсках".



Такая последовательность наблюдается и в оценке ситуации. О том, что "русские врут, что взяли Верхнекаменское и вышли за 2 км к окраинам Северска", поскольку "западная часть села простреливается с трех сторон", первым черканул Роман Погорелов из работающего в интересах ГУР DeepState, и уже следом вышли схожие комментарии у ряда наших всепропальщиков, причем "диванные ЛОМы" даже обвинили военкоров в обмане.



В этой связи есть смысл один в один процитировать опубликованную 10 октября оперативку Института изучения войны (ISW), в которой говорится: "Российские войска недавно продвинулись в районе Северска на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 7, 8 и 9 октября. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 7 и 8 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Григорьевки (северо-восток от Северска) и в западной части Верхнекаменского (к востоку от Северска), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Верхнекаменское".



Судя по переписке на армейских чатах 118-й ОБрТРо, русские солдаты закрепились в Верхнекаменском примерно до местного стадиона (контролируют 60% населенника), а далее находится серая зона, в которой бандеровцев тем не менее нет, но хозяйничают российские ДРГ. В целом наша оборона опирается на речку Каменка, что не дает врагу ударить во фланг.



В свою очередь захисники прячутся севернее - между прудом Чубаровским и речкой Плотка, якобы в густых рощах, которые на поверку оказались тремя сильно поредевшими лесополками.



На карте позиций ВСУ, гуляющей в Сети, на Северском направлении обозначены три ротных опорника - в Серебрянке, на южном склоне Белой горы и в районе Спорного. В последнем противник фактически окружен и планомерно уничтожается.



Что касается стратегической высоты, то и здесь с логистикой для врага все грустно. Но там выкопан огромный муравейник, в котором засели мотивированные вояки из 81-й аэромобильной бригады. Правда, с боеприпасами у них совсем плоховато, что и позволило "южанам" взять Верхнекаменское.



Таким образом, весь белогоровский выступ ВСУ и впрямь держится на Серебрянке, освободив которую ВС РФ приступят к охвату Северска. Думается, что ждать хороших новостей с этого участка фронта долго не придется.