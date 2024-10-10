 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Таджикистана улетел в Туркменистан с рабочим визитом
08:27 11.10.2024

Президент республики Эмомали Рахмон улетел в Туркменистан с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощники президента по вопросам зарубежных связей и по вопросам социального развития, другие официальные лица.

Программа визита в сообщении не указана.

Отмечается лишь, что главу государства в аэропорту провожал премьер-министр и другие официальные лица.

Последний госвизит Эмомали Рахмона в Ашхабад состоялся в августе 2021 года, а в августе прошлого года он летал туда на трехстороннюю встречу с лидерами Туркменистана Узбекистана.

Между тем, как сообщает Интерфакс, в Ашхабад прилетел Владимир Путин.
В столице Туркменистана в пятницу состоится международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Приглашение на мероприятие получили многие лидеры соседних с Туркменистаном государств: Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и некоторых других стран.

Ожидается, что в рамках визита Путин не только выступит на пленарном заседании форума, но и проведет несколько двусторонних встреч.

Одной из них станет встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе данной встречи лидеры смогут обсудить как двусторонние вопросы, так и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Тем временем, МИД Украины попросил Туркменистан не принимать российского президента, сославшись на ордер на арест Путина, выданный в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС), пишет РБК.

"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина", - призвало ведомство.
МУС выдал ордер на арест Путина в прошлом марте, заподозрив в "незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию" в период с начала полномасштабных военных действий на Украине.

Туркменистан не подписал основополагающий документ суда - Римский статут, означающий признание юрисдикции МУС.

Из стран Центральной Азии ее признает только Таджикистан. Страны-участницы обязываются исполнять решения суда, но у него нет инструментов для принуждения к выполнению обязательств.

Источник - asiaplustj.info
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