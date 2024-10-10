Путин прибыл в Туркменистан на международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций"

09:03 11.10.2024

Президент России Владимир Путин приехал на международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" в Ашхабаде, куда его пригласил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Ожидается, что господин Путин выступит на пленарном заседании, а также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.



Владимир Путин приехал к зданию Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где пройдет форум, на автомобиле Aurus. Сердар Бердымухамедов встретил президента России, передает пресс-служба Кремля. "РИА Новости" отмечает, что перед началом пленарного заседания Владимир Путин также пообщался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который также прибыл в Ашхабад.



Форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций" посвящен 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги. Как говорил помощник президента России Юрий Ушаков, власти Туркменистана считают, что мероприятие станет "политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога"