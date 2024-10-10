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|Вышла в свет "Ближневосточная революция" Михаила Магида
12:37 11.10.2024
Ближневосточная революция
Автор: Михаил Магид
Форматы: PDF
Год: 2024
Место издания: Москва|Берлин
Страниц: 284
Издательство: Директмедиа Паблишинг
Краткая аннотация книги "Ближневосточная революция"
Ближний Восток снова в огне – через десятилетие после Арабской весны в регионе назревает новый социальный взрыв. Правители ближневосточных стран давно сидят на пороховой бочке – народ беднеет, растет недовольство влиянием армии и авторитарным стилем правления. Начало брутальной войны Израиля против Сектора Газа вызвало стремительную политизацию общества, которое требует активного вмешательства в конфликт, чтобы защитить палестинцев. Как показывает история, такие демонстрации могут потребовать изменений в политической системе, что создает условия для настоящей революции. Михаил Магид прослеживает очертания грядущего кризиса в Израиле, Египте, Иране, Ираке, Сирии. Меняется конфигурация политических блоков – регион уже нельзя назвать зоной противостояния США и Ирана, на сцену выходят новые самостоятельные игроки. Конфликты внутри Ирана – между теократическим правительством и неконсервативной молодежью, между персами и этническими меньшинствами – создают ситуацию, которая напоминает предпосылки Исламской революции. Магид предчувствует, что грядущая ближневосточная революция может пошатнуть западное представление о конце истории и затухании классовой борьбы.
Содержание книги "Ближневосточная революция"
Предисловие
От автора
Раздел первый. Израиль и сионизм. Кризис сионистской колонизации
Они украли наши тела. Жизнь и труд в Израиле
Месть "Альталены"
Станет ли Израиль диктатурой?
Обременительная дружба
Экономика монополий
Превратится ли Израиль в Иудею?
Евреи против сионизма, идиш против иврита
Якоб Исраэль де Хаан. Первая жертва террора в Палестине
Существовала ли еврейская альтернатива сионизму?
Раздел второй. Палестина. Попытка деколонизации
Палестинское государство, которого нет
Удар ХАМАС. Израильское 11 сентября
Раздел третий. Египет на грани взрыва
Страна может вспыхнуть
Раздел четвертый. Саудовская Аравия – нефтедоллары + автократия
Раздел пятый. Ливан под властью антиимпериалистов "Хезболлы"
Влияние "Хезболлы" породило яростные протесты в Ливане и Сирии
Сериал про мафию по-ливански
Раздел шестой. Сирия под властью проиранского режима – руины и наркотики
Вернется ли Сирия в лоно арабского мира?
Протесты в Сирии направлены против режима Асада
Раздел седьмой. Ирак – провал модернизации и социальная революция
Революция против "арабского Гитлера" – Саддама Хусейна
Править вопреки поражению
Восстание осени 2019 года
Отложенный кризис
Иранская система клонирует себя в странах, которые попадают под влияние Тегерана
Раздел восьмой. Йемен против США и Израиля
Хуситы – торжествующая "южная "Хезболла""
Раздел девятый. Иран – самый мощный центр революций и контрреволюций на Ближнем Востоке
Иранская революция 1978–1979 годов. Экстатическое восстание шиитов
Иранская революция 1978−1979 гг. была схожа и несхожа с российской революцией 1917−1921 гг
На что способна сегодня иранская молодежь?
Чат – оружие пролетариата
Правительство исламской республики потеряло точки опоры. Лето 2023 года
Многомерный кризис иранского режима
Учение Али Шариати
Раздел десятый. Турция – неоосманская империя
Режим Эрдогана
Турция между США и Россией
Уйдет ли Турция на Запад?
Раздел одиннадцатый. Судан – ЧВК против армии. Революция и гражданская война
Как в Судане стала возможна свобода слова?
Раздел двенадцатый. Эфиопия: крушение империи под ударами региональных элит
Повторит ли страна гибельный цикл?
Раздел тринадцатый. Противостояние блоков на Ближнем Востоке и в мире
Глобальная система блоков
Ближний Восток разделился на блоки
Ближний Восток: война пяти фронтов
От Тегерана до Бейрута – одна революция! 2019 год
Послесловие. В каком мире мы живем?
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