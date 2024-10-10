Токаев и Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении партнерства

13:09 11.10.2024

Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением



По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.



