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Успеть до осенней распутицы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
13:15 11.10.2024

Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 10 октября в разрезе СВО. ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на всех направлениях, но на темпы продвижения стала влиять погода. Осенняя распутица подгоняет русскую армию завершить процесс освобождения Курской области от подразделений противника. На фоне тотальных провалов украинских соединений в Британии заговорили об отправке военных инструкторов на Украину. В Чеченской Республике возбудили уголовное дело в отношении учителя, который прославился тем, что оскорблял в социальных сетях православие.

Наши пяди и крохи



Русские войска продолжают использовать уже привычную стратегию, которая позволяет продвигаться вглубь Украины. Противнику наносят удары на самых разных участках фронта, и там, где чувствуют слабину, успех развивают. Сегодня Readovka рассмотрит положение дел в Курской области. В сентябре наше контрнаступление началось с блестящего успеха: атака из Глушковского района увенчалась освобождением сразу нескольких сел, включая крупную Снагость. Удар, видимо, упредил наступление ВСУ: противник тут же начал попытки пробиться в Глушковский район с территории Украины, и ради того, чтобы парировать угрозу, ВС РФ пришлось приостановить освобождение находящихся под контролем неприятеля районов Курской области. В последующие дни удалось вернуть только пару небольших сел на восточном фасе выступа южнее Суджи.

Однако буквально в последние часы ситуация вновь изменилась. На видео попал успешный бой наших БТР с противником у Зеленого Шляха. Это поселок находится довольно глубоко внутри выступа, образованного украинским наступлением. К сожалению, пока неясно, откуда именно приехали русские бронетранспортеры на той записи, но в любом случае это наши (никто больше не мог приехать на БТР-82). Населенный пункт стоит на дороге от Коренево на Суджу, и выход подразделений ВС РФ к нему означает, что севернее части ВСУ либо блокированы, отрезанные от путей сообщения (что, увы, вряд ли), либо от них удалось одним махом очистить большой участок местности и заставить отступать южнее. Удержать позиции севернее и западнее армия незалежной в принципе не может – если там вдруг есть какие-то украинские силы, их логистике крышка. Соответственно, сразу несколько сел или уже полностью освобождены, или будут освобождены в ближайшее время.

Южнее наши уже точно ведут бои восточнее реки Снагость. То есть противник не имеет хороших природных рубежей для обороны на ближайшие несколько километров. А это значит, что усиливается угроза для коридора, который у ВСУ тянется от Суджи до Малой Локни по еще одной дороге.

В ближайшее время нас ожидает распутица. Это неудобное время года для наступления. Однако украинским войскам оно тоже не обещает легкой жизни. Дело в том, что дорог в этой части страны мало, а поскольку русские располагают в данном районе многочисленными подразделениями дронов, поддержка логистики для противника становится смертельно опасным фокусом: редкие маршруты проще блокировать. Что, в свою очередь, создает неплохие условия для наступления дальше – вдоль дороги на Свердликово и оттуда – в тыл соединениям ВСУ в Судже.

В остальном фронт за последние сутки изменился мало. ВС РФ медленно продвигаются к Купянску, продолжаются бои в районе Цукурино и охват Селидово. В Днепропетровской области отдельного успеха добились ракетчики – "Искандеры" уничтожили зенитный комплекс Patriot целиком: разнесли и кабину управления, и РЛС, и две пусковые установки. Если держать в голове, что "Патриоты" передаются поштучно, то это серьезный удар. Но в целом главная новость, конечно, пришла из-под Курска: русские войска сегодня могут себя поздравить с освобождением сразу нескольких сел "старой" России.

Октябрь – месяц бездорожья. К тому же за спиной осталась очень тяжелая и динамичная летняя кампания. Однако это не значит, что бои остановились – наши войска явно намерены сделать до зимы некоторые очень важные дела.

Британская кровь на русской земле

Британия, по данным The Times, рассматривает возможность отправки своих военных в незалежную. Официально – для обучения солдат ВСУ. По информации издания, так планируют сократить издержки: украинские военные находятся на своей территории, нет необходимости доставлять их за тридевять земель, строить лагеря, обеспечивать инфраструктуру и потом еще переучивать. Проще и дешевле привезти на место самих белых сахибов для подготовки туземных войск там, где те находятся.

Проблема этой системы, впрочем, очевидна – и вопрос "почему только сейчас" имеет внятный ответ. Для русских военных учебные лагеря – очевидная цель. Недавний разгром учебного центра в Полтаве показал, что неуязвимых объектов нет, и кого находим, тех бьем. Британский инструктор обязательно будет законной целью.

Торжество справедливости

Сегодня стало известно, что Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. Его фигурантом стал тот самый чеченский учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов. Он проходит обвиняемым по статье об оскорблении чувств верующих. По данным следствия, Жабраилов в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года публиковал в Интернете "информацию, нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих".

История получила общественный резонанс, который позволил пресечь противоправную деятельность злоумышленника спустя практически три года его полной безнаказанности.

Вчера, 9 октября, главным событием
дня стали успехи русской армии в Курской области, где ВС РФ освободили населенные пункты Покровский и Новая Сорочина. Кроме того, украинские подразделения оставили микрорайон Забалка в Торецке.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728641700


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