Успеть до осенней распутицы – итоговая сводка Readovka за 10 октября

13:15 11.10.2024

Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 10 октября в разрезе СВО. ВС РФ продолжают улучшать свои позиции на всех направлениях, но на темпы продвижения стала влиять погода. Осенняя распутица подгоняет русскую армию завершить процесс освобождения Курской области от подразделений противника. На фоне тотальных провалов украинских соединений в Британии заговорили об отправке военных инструкторов на Украину. В Чеченской Республике возбудили уголовное дело в отношении учителя, который прославился тем, что оскорблял в социальных сетях православие.



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