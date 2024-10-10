Израильские и иранские ракеты заправлены – генералы ждут команды

13:26 11.10.2024 Тикают "часы Судного дня"



10.10.2024 | Дмитрий МИНИН



Израильская армия ЦАХАЛ явно затягивает уже неоднократно анонсированный ею ответный удар по Ирану вслед за его недавним ракетным нападением на Израиль. Ожидалось, что он произойдет 7 октября в годовщину палестинской вылазки из Газы, но этого не случилось. И дело тут не только в желании подготовиться как можно лучше и запутать противника, но и в серьезных затруднениях, которые встали перед военно-политическим руководством страны в преддверии намеченной атаки.







После первых взаимоисключающих заявлений обеих сторон о последствиях ракетного удара 1 октября из Ирана по Израилю подошли, наконец, объективные спутниковые снимки от частных компаний, публикуемые западной прессой. По ним видно, что ближе к истине об эффективности данного обстрела скорее оказались иранцы, чем израильтяне, не даром его исполнителям в Тегеране ужо розданы государственные награды. Достаточно сказать, что только на важнейшей авиабазе ЦАХАЛа "Неватим" эксперты насчитали даже не 10, как предполагалось в начале, а 26 ракетных попаданий, причем нанесенных с удивительной точностью по ее важнейшим объектам, включая взлетные полосы и ангары для хранения новейших самолетов. Часть из них успела взлететь, но судя по обгоревшим следам, далеко не все. Так что утверждения об уничтоженных там американских F-35 могут оказаться далеко не блефом.



Подлинность представленных фотографий и видео подтвердила даже The Washington Post. Не зная, как парировать эти документальные свидетельства, израильская пресса довольно неуклюже пытается доказать слабость совершенного иранского удара тем, что "ведь даже никто не погиб", словно высокие человеческие жертвы доказывают силу какой-то армии. А если бы эти 26 ракет прилетели не по авиабазе, а по ничуть не лучше защищенным жилым кварталам Тель-Авива, сколько бы сотен или даже тысяч людей погибло?



Поступили и другие тревожные новости для руководства Израиля. По сообщениям "Аль-Джазиры", сейсмические службы мира, в том числе в Армении, где после землетрясения в Спитаке их работа хорошо налажена, зафиксировали странное землетрясение силой в 4,6 балла по шкале Рихтера недалеко от иранского города Исфахана. После него якобы не было афтершоков, что обычно случается в результате одиночного взрыва. Некоторыми экспертами высказывается предположение, что Иран, возможно, уже провел тайное испытание ядерного оружия и даже имеет готовые боеголовки, что могло бы в корне изменить всю стратегическую картину в регионе. Официальный Тегеран пока отказывается признать достоверность этой информации, ссылаясь на то, что остается в силе фетва верховного аятоллы Али Хаменеи, запрещающая подобные испытания и производство ядерного оружия. Не подтверждают факт их проведения и международные агентства. Однако вслед за этим 39 депутатов иранского парламента уже обратились к Хаменеи с призывом отменить указанную фетву, и подозрения по данному поводу уже посеяны в информационном пространстве.



В любом случае американские эксперты в данный момент исходят из того, что попытки Израиля разрушить иранский "атомный проект" физически, вероятнее всего, лишь ускорят его осуществление. Не случайно, видимо, администрация Байдена категорически потребовала от Израиля не наносить в своем предполагаемом ответном нападении на Иран ударов по его ядерным объектам, которые первый грозился "разнести в хлам" своей авиацией, крылатыми ракетами типа "Томогавк", баллистическими ракетами "Иерихон" и беспилотниками дальнего радиуса действия типа "Эйтан". Президент США, в частности, сказал, что Израиль имеет право на ответные действия, но они должны быть "соразмерными". В Вашингтоне, по всей видимости, исходили не только из опасности встречного удара по аналогичным израильским целям, но и из наверняка имеющейся у него информации о близости Тегерана к обладанию собственным оружием "Судного дня". Кроме всех остальных событий в мире, не хватало еще и ядерной войны на Ближнем Востоке.



В качестве своей второй приоритетной цели военно-политическое руководство Израиля обозначило иранские объекты нефтедобычи и нефтепереработки. Но и тут оно натолкнулось на американские возражения. Опасаясь того, что вслед за данным шагом резко подскочат мировые цены на нефть, котировки которой уже превысили $80 за баррель, Белый дом, правда, в более мягкой форме попросил израильских союзников воздержаться от этого. Взамен им предложена "полная политическая поддержка", как будто в условиях предвыборной кампании в США там хоть кто-то посмел бы отказать в этом Израилю, и дополнительные поставки оружия – плохая новость для Киева. Их номенклатуру обсуждает находящийся в Израиле глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла.



Для предметного обсуждения всех намеченных целей министр обороны Израиля Йоав Галлант 9 октября должен был вылететь в США на встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Bloomberg обращал внимание на сделанное накануне заявление директора ЦРУ У. Бернса о том, что в регионе "существует вероятность непреднамеренных столкновений, недопонимания, действий, которые начинают жить своей жизнью". Бернс также выразил "уверенность" в том, что израильское руководство "примет во внимание озабоченности Белого дома". То, что в последний момент строптивый Нетаньяху отложил поездку Галланта, говорит о том, что первый не очень настроен принимать в расчет чьи-либо озабоченности, кроме собственных. А это делает общую ситуацию в регионе еще более непредсказуемой. Jerusalem Post пишет: "Трудно сказать, что стало причиной внезапной отмены: политические игры или возможный разрыв в отношениях между руководством Израиля и США. В любом случае, это очень плохо". А тут еще подоспела новая книга "Война" известного американского публициста Боба Вудварда, в которой он приводит отзывы Байдена о Нетаньяху, как о "сукином сыне" и "плохом ублюдке".



В ответ на эти угрозы сам Иран также нарисовал вполне определенную перспективу для Израиля. В случае ударов по своей экономической инфраструктуре Тегеран также грозится "снести напрочь" энергетику последнего. Там даже, не стесняясь, называют конкретные цели. Это две крупнейшие теплоэлектростанции в Хадере и Ашкелоне по 2.5 млн квт-ч установленной мощности, которые вырабатывают половину всей электроэнергии в стране, и НПЗ в портах Хайфе и Ашдоде, где сконцентрирована вся нефтепереработка Израиля. Подобная сосредоточенность ключевых столпов его энергетики, рентабельная экономически, с точки зрения национальной безопасности, делает положение страны весьма уязвимым. В прежние времена, когда она была надежна защищена своими ВВС и ПВО, это не имело особого значения. Однако в эпоху гиперзвуковых ракет и беспилотников должно быть совершенно понятно, что тому, кто живет в "хрустальном доме", да еще таком компактном, как Израиль, не следовало бы разбрасываться камнями. Вашингтон, например, в прошлом вполне ему содействовал в разрушении ядерных объектов на территории соседей, а теперь вот он от этого предпочитает воздерживаться.



Таким образом в ходе своего запланированного массированного удара по Ирану, отступиться от которого Израиль, наверно, уже тоже не сможет ввиду неизбежной полной "потери лица", он скорее всего сосредоточится на той части, в которой обещал уничтожить пусковые установки и хранилища иранских ракет, аэродромы, систему ПВО, объекты ВПК, командные центры. Сделать это тоже будет непросто в силу обширности иранской территории. С учетом подлетного времени от Израиля до центральной части Ирана, составляющего не менее часа, командование успеет спуститься в бункеры, самолеты взлететь, ракеты будут убраны, либо с открытых позиций запущены во встречном ударе.



В целом, как полагают некоторые международные эксперты, и Иран, и Израиль в сложившейся патовой ситуации, если мыслить рационально, объективно устроили бы спектакль, как это уже бывало раньше, с обширной бомбежкой иранских песков и барханов, итоги которой каждая сторона могла бы потом объявить своей победой. Но нельзя исключать из рассмотрения то иррациональное начало, которое поселилось в нынешнем израильском руководстве. Глядя на действия, которые оно совершает в Газе и Ливане, легко представить, что оно не остановится и перед самой опасной эскалацией в отношении Ирана. И тогда время на "часах Судного дня" может стремительно приблизиться к двенадцати. Для всех в регионе. Источник - Фонд стратегической культуры

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