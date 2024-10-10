ТОП-8 причин, почему гражданина Таджикистана могут выдворить из России

13:29 11.10.2024 Алина Валамат-Заде, Asia-Plus



Собрали главные причины, по которым таджикские мигранты могут столкнуться с выдворением из России и проблемой въезда в страну.



Данные о том, по каким причинам у таджикских мигрантов чаще всего возникают проблем, предоставила Международная организация по миграции (МОМ).



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Так по каким же причинам у мигрантов чаще всего возникают проблемы?







1. Нарушение правил постановки на миграционный учет



Почти сразу, как вы приехали в Россию, вам необходимо встать на миграционный учет. Обычно иностранцам на это дают 7 дней, однако для жителей Таджикистана исключение – 15 дней.



Но не стоит медлить – если вы опоздаете с миграционным учетом, вас выдворят из страны.



Что такое миграционный учет? Это уведомление МВД России о том, что вы прибыли в место своего временного пребывания на территории РФ.



На учет вы становитесь не сами. Это за вас делает "принимающая сторона" – ваш работодатель, если он предоставляет вам жилье, где вы будете проживать; либо владелец квартиры/гостиницы, куда вы въезжаете.



Чтобы встать на миграционный учет, вы должны предоставить принимающей стороне копию загранпаспорта и копию миграционной карты.



Важно! Будьте внимательны и не стесняйтесь уточнить у принимающей стороны, поставили ли они вас на миграционный учет. Если они этого не сделают, у вас могут быть неприятности, вплоть до депортации.



Как проверить, действительно ли они поставили вас на миграционный учет?



После постановки на миграционный учет принимающая сторона должна передать вам документ – отрывную часть уведомления о прибытии с отметкой о постановке на учет.



Кстати, помимо того, что на миграционный учет нужно встать, с него также нужно не забыть сняться, если вы уезжаете из страны или остаетесь в стране, но увольняетесь или переезжаете в другое место.



Если гостиницы с этим справляются, то работодатели часто забывают. Это может привести к последствиям в виде административной или даже уголовной ответственности для мигранта. Поэтому обязательно напоминайте и спрашивайте об этом у работодателя, требуйте подтверждения.



2. Проживание не по месту миграционного учета



Если у мигранта оформлен миграционный учет не по месту проживания, то такой учет считается фиктивным. Его последствия будут следующими:



- для мигранта – административное наказание за нарушение правил пребывания. Это может закончиться не только штрафом, но и выдворением из России и запретом на въезд на срок до 5 лет;



- для принимающей стороны, которая его по этому адресу зарегистрировала, – уголовное наказание, которое может привести к 3 годам лишения свободы.



Например, вы работаете на стройке и живете прямо там, в строительных вагончиках. Если ваш работодатель поставил вас на учет по другому адресу, вас могут обнаружить во время рейда и выдворить из страны. Поэтому сверяйте, чтобы ваш адрес миграционного учета совпадал с адресом вашего реального проживания.



А если ваш работодатель настаивает, что ничего страшного не произойдет – помните, что это вторая по частоте причина, почему мигрантов выдворяют из страны. Более того, сам работодатель тоже заполучит проблемы.



3. Неполучение "Зеленой карты"



У мигрантов в России несколько документов, которые он должен иметь при себе и предъявлять при проверках. Если вы эти документы не сделали или потеряли, то это может обернуться серьезными проблемами.



Один из документов, про который мигранты забывают чаще всего – это зеленая карта. Она выдается сразу на 10 лет после прохождения двух процедур:



- дактилоскопия – когда снимают отпечатки пальцев рук;



- фотографирование – после того, как отпечатки сняты, иностранец проходит в другой кабинет, чтобы его сфотографировали.



Если вы приехали в Россию для работы, у вас есть 30 дней на то, чтобы пройти эти две процедуры. Если вы приехали не для работы, а по другим делам, то у вас есть чуть больше времени – 90 дней.



Важно! Время изготовления зеленой карты – 5 дней, и оно не входит в расчет срока.



Даже если вы не получили зеленую карту не умышленно, а по незнанию, вы понесете ответственность: штраф от 2000 до 4000 рублей с возможным выдворением из страны.



Что, если вы сделали зеленую карту, но потеряли?



Находиться в России без зеленой карты нельзя. Если зеленая карта пропала, то сначала нужно подать заявление об утере в полицию, а затем получить дубликат в районном отделе МВД. Снова сдавать отпечатки пальцев не потребуется, так как их наличие проверяется в базе, однако фотографироваться придется заново.



4. Несоблюдение правила "90 из 180"



Для граждан Таджикистана в Россию не нужна виза. Однако это не означает, что в РФ можно въехать, когда и сколько угодно раз. Если вы не оформили патент и не продлили миграционный учет, то вы можете находиться в России не дольше 90 суток (3 месяца) в течение полугода (180 дней).



То есть, если вы не получили патент, не поступили учиться или не оформили разрешение на временное проживание в России, то после 90 суток, вам необходимо выехать на родину.



Въехать в Россию снова вы сможете только снова через 90 суток, то есть, через три месяца. Нельзя делать "выезд-въезд", это считается нарушением миграционного законодательства, за что будет запрещен въезд в Россию сроком на 5 лет.



Это правило носит неофициальное название "90 из 180".



Учтите, что на данный момент рассматривается законопроект, о том, чтобы сократить срок, сколько мигрантам можно находиться в России без соответствующих документов. Находиться в России можно будет не 90 суток в течение полугода, а 90 суток за год. Однако на данный момент данный закон еще не принят.



5. Осуществление трудовой деятельности без патента



Если вы едете в Россию, чтобы работать, вам нужно получить патент. Патент дает вам право работать как у юридических, так и физических лиц.



Где его получить? В подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России.



Важно! У вас есть только 30 дней, чтобы получить патент после въезда в Россию.



Чтобы получить патент, нужно предоставить перечень документов, а также пройти тестирование на определение уровня знания русского языка, истории и законодательства. Такое тестирование можно пройти в России, либо еще до вылета – в Таджикистане в аккредитованных центрах. Такие центры находятся в Душанбе в филиале МГУ и в филиале Московского института энергетики.



Учтите, что патент дает разрешение работать только в пределах определенного субъекта в России. Например, если вы получили патент на работу в Татарстане, но работать вам можно только в Татарстане. Если вы с этим патентом будете работать в Москве, то это будет считаться работой без патента.



В некоторых субъектах могут быть ограничения на то, какой работой могут заниматься мигранты. Подробнее о таких ограничениях "Азия-Плюс" уже рассказывала здесь.



Знайте! По законодательству России иностранные граждане имеют такие же трудовые права, что и россияне!



Работодатель должен интересоваться, есть ли у вас патент, а также хотеть заключить с вами трудовой договор. Если он хочет нанять вас неофициально, без оформления документов (договора, патента), у вас могут быть большие проблемы – законодательная ответственность и последующее выдворение из страны.



Если найм происходит не в офисе, а прямо на рабочем месте, если нанимает вас бригадир, а не директор, попросите у него трудовой договор, а также приказ, уполномочивающий его принимать на работу от имени фирмы.



Если вам предложили подписать трудовой договор, прежде чем подписывать, внимательно его прочитайте, проверьте совпадение названий фирмы. Если вам отказывают или уклоняются от предоставления этих документов, подумайте, нанимают ли вас в эту компанию на самом деле?



Оригиналы своих документов никогда не отдавайте ни работодателю, ни кому-либо другому. Для всех оформлений и проверок достаточно копий, в крайнем случае – нотариально заверенных копий.



6. Несвоевременная предоплата НДФЛ



Если вы работаете по патенту, ваша работа облагается налогом НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 13%.



Сколько точно платить? Размер налога на патент устанавливается индивидуально для каждого региона РФ. Узнать его размер можно на сайте ФНС России в разделе "Электронные сервисы", выбрав "Расчет стоимости патента".



7. Совершение 2-х и более административных правонарушений



Основания для выдворения и дальнейшего неразрешения въезда (запрет) в РФ могут наступить, если вы совершили два и более административных правонарушения в течение одного года или трех лет.



Это включает в себя также и нарушение Правил дорожного движения, а также правил общественного порядка. Поэтому водите осторожнее.



За такие нарушения срок неразрешения въезда в Россию может быть определен с 3 до 10 лет и до более длительного срока, а также бессрочно.



8. Не предоставление трудового уведомления



После оформления иностранца в штат работодатель обязан предоставить в Министерство внутренних дел уведомление о заключении договора.



Наниматель иностранца должен не только правильно заполнить форму, но и предоставить ее в МВД в установленные сроки – до трех рабочих дней с даты подписания договора. Причем данное требование распространяется и при заключении с иностранцем и трудового, и гражданско-правового договора.



Работодатель может сделать это лично, посетив МВД или через портал "Госуслуги". Источник - Азия-Плюс

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