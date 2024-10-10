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Мутный "общественный фонд" купил у олигарха Утемуратова "31 канал". Откуда деньги? - orda.kz
13:32 11.10.2024

Общественный фонд выкупил у Утемуратова "31 канал". Откуда деньги?

10 октября 2024
Илья Астахов

На днях казахстанский олигарх Булат Утемуратов продал свой крупный актив - "31 канал" - общественному фонду "Әділдік және Өркендеу". Сумма сделки неизвестна, но даже без нее такой транзит вызывает вопросы. Ответы на них искала Orda.kz.

Что за фонд?

Вот что мы нашли в открытых источниках. Общественный фонд "Әділдік және Өркендеу" ("Справедливость и развитие") был создан гражданскими активистами из всех регионов Казахстана с целью продвижения социальной справедливости, защиты трудовых прав и улучшения качества жизни граждан. Фонд акцентирует внимание на решении насущных социальных проблем, таких как нарушения трудовых прав, проблемы с ЖКХ и улучшение качества государственных услуг.

Фонд активно поддерживает инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение "справедливого Казахстана". Особое внимание уделяется созданию каналов обратной связи между государством и гражданами, а также общественному контролю за выполнением реформ.

Организация занимается широким спектром деятельности, от юридической помощи до социальных опросов, и активно развивает свою сеть по всей стране.

В 2024 году Общественный фонд "Әділдік және Өркендеу" приобрел медиахолдинг "31 канал" и новостной портал "Информбюро".

Генеральный директор группы компаний "Верный Капитал" Айдан Аканов прокомментировал сделку, отметив, что фонд видит в медиахолдинге возможность для объединения людей на базе своих ценностей, таких как демократизация, открытость и профессионализм. Дана Рысмухамедова, директор фонда, которая также много лет работала на "31 канале", подтвердила планы по дальнейшему развитию телеканала на этих принципах​.

Фонд "Әділдік және Өркендеу" активно расширяет свою деятельность, а приобретение медиахолдинга открывает для него новые возможности для влияния на общественное мнение и распространения своих идей о справедливости и равенстве​.

Но не очень понятно, на какие деньги.

Доходы и расходы

На самом деле про сам фонд информации в открытых источниках мало. В 2022 году его учредили два человека - Гульжан Маркабаева и Нуржан Мухамеджанов. Руководитель фонда - бывшая сотрудница "31 канала" Дана Рысмухамедова. Выводы о финансовом состоянии фонда можно сделать разве что косвенные, по налоговым отчислениям.

В 2022 году фонд заплатил 56 млн тенге налогов (КПН), но уже в следующем 2023 году эта цифра упала до 43 тысяч. В 2024 году снова рост - 2,9 млн тенге. Только в год открытия фонд был плательщиком корпоративного подоходного налога, потом он оплачивал только индивидуальный. Никаких долгов у "Әділдік және Өркендеу" нет, судебных разбирательств тоже не было.

Фонд также является учредителем ТОО "Реклама и маркетинг" и ТОО "Прим". Ими руководит Бек Кенжебай, директор "31 канала" и ТОО "Инфополис". ТОО "Реклама и маркетинг" и ТОО "Прим" работают на рынке размещения рекламы в СМИ с 2015 года и за это время заплатили немалые налоги. ТОО "Реклама и маркетинг" - 1,2 млрд тенге, а ТОО "Прим" - 3,7 млрд. Интересно то, что все эти компании (и "31 канал" тоже) расположены в одном здании друг с другом и частным фондом олигарха Булата Утемуратова, который ранее владел "31 каналом".

Директор фонда Дана Рысмухамедова сообщила нам о том, что редакционная и кадровая политика телеканала не изменится. Все сотрудники продолжают работу на своих местах. А с 25 сентября Булат Утемуратов не имеет никакого отношения к этому медиа. Впервые в истории РК владельцем медиаактива стала НПО. Но подробности сделки Дана Рысмухамедова не сообщила, сославшись на коммерческую тайну. Более того: она утверждает, что целый канал организация купила на... пожертвования.

"Фонд как общественная организация осуществляет свою деятельность благодаря спонсорской помощи и добровольным пожертвованиям от граждан и компаний, которые разделяют ценности, цели и задачи фонда. Редакция "Орды", и ваши читатели также могут оказать поддержку проектам фонда",
отметила Рысмухамедова.

История покупок

История покупок и владельцев "31 канала" включает несколько ключевых этапов.

Создание и начальные владельцы

Телеканал был основан в 1993 году предпринимателем Арманжаном Байтасовым, который на тот момент был одним из первых бизнесменов, развивавших медиа в независимом Казахстане. В первые годы существования "31 канал" развивался как независимый медиаресурс.

Утемуратов

В 2000 году Булат Утемуратов, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана, приобрел часть акций "31 канала", а к 2008 году к владельцам присоединилась российская компания "СТС Медиа", ставшая партнером в развитии телеканала. Этот этап был важен для перехода канала на новый уровень профессионального управления и увеличения аудитории. В течение этого периода канал рос и стал одним из крупнейших в Казахстане​.

Выход "СТС Медиа" и продажа фонда "Әділдік және Өркендеу"

В 2023 году компания "СТС Медиа" вышла из проекта, после чего группа компаний Утемуратова "Верный Капитал" начала искать покупателя для "31 канала". И вот в сентябре 2024 года медиахолдинг купил общественный фонд "Әділдік және Өркендеу", созданный активистами из разных регионов Казахстана.

Таким образом, "31 канал" прошел путь от частного медиаресурса до крупного медиахолдинга, который теперь находится под управлением общественного фонда.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728642720


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