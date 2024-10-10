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Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
13:36 11.10.2024

Павел Котов
автор издания Украина.ру

В четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу

Подальше от русофобов

На сегодняшний день в России есть несколько центров притяжения, куда стремятся переселенцы, один из них – город Ставрополь. Там действует офис общественной организации "Путь домой", ее цель – помощь соотечественникам, возвращающимся на родину, а также иностранцам, которые держат путь в РФ.

"Центр притяжения переселенцев не обязательно должен быть красивым и богатым. Достаточно, чтобы там был кто-то, на кого в первое время можно рассчитывать", - рассказал глава организации Анатолий Бублик.

Анатолий Бублик: Главное для переселенца - возможность на кого-то положиться

Сам он вместе с семьей переехал в этот город из Германии два года назад. Сейчас в Ставрополе насчитывается три десятка семей, решившихся на аналогичный шаг.

Алина Филевская родилась на Украине, откуда уехала после Майдана в Польшу. Прожив там 8 лет вместе с семьей, она осела в Ставрополе. За границей женщина работала парикмахером, ее муж, несмотря на высшее образование, вынужденно занимался физическим трудом.

"Хорошо, пока все хорошо. А когда становится плохо, то плохо становится всем. И местным жителям, и особенно иммигрантам. И тем более тем, которые ближе к России, украинским иммигрантам. Ни для кого не секрет, что в Польше довольно сильная русофобия", - сказала Филевская.

О русофобии так или иначе упоминают почти все собеседники издания. В той или иной форме с ней встречались многие. Кто-то, как Виктория Екатерина Рыбина, переехавшая из Латвии в Псков, столкнулась с запретом на обучение на родном для нее языке.

А кто-то, как Виталий Усенко из Чехии, окончательно решил паковать чемоданы после заявления президента республики Петра Павла о необходимости интернировать всех русских.

Странные игры

Наталья и Максим Хирные – еще одна семейная пара, которая теперь вместе с двумя детьми проживают в Ставрополе. Оба родом из Харькова, за их плечами 15 лет жизни в Германии, где главе семейства когда-то предложили работу.

Оба по образованию дизайнеры интерьеров. Как и многие, они думали, что уезжают за лучшей долей, однако со временем оказалось, что западная Европа – территория "гиперкапитализма", как называет его Максим.

"Мы, будучи сейчас в России, платим 6% налога. А в Германии я платил 60% налога. Там просто все забирали у тебя. У тебя не остается практически ничего. Если на отпуск сохранил деньги, то хорошо", - отмечал он.

Отдельная история про дошкольное и школьное образование, которое есть в Германии и других странах. Супруги Хирные свидетельствуют, рассказы российских СМИ о засилье ЛГБТ*-пропаганды и прочих вывертах современной западной цивилизации не являются плодом воображения.

"Я бы сказала вам, что вам не все рассказывают. Вам кажется, что это перебор, но это не так", - подчеркнула Наталья.

Пример, с которым столкнулись собеседники издания: в детском саду, в который ходил их ребенок, ввели новую программу под название "Игры без игрушек". Ее суть в том, что детей помещают в отдельное помещение, а затем они раздеваются и проводят время голые.

"Потому что, если Петечка не знает, какие гениталии у Машеньки, то как он вообще будет взрослеть? Они же должны быть толерантными по отношению друг к другу", - рассказал Максим.

Сполна последние образовательные европейские веяния ощутила на себе и семья Екатерины и Семена Серебряковых.

"Если ребенок скажет в разговоре с учителем о том, что на него дома накричали или заставили что-то делать, учитель может моментально позвонить в ведомство по делам несовершеннолетних, и у родителей начнутся проблемы. Причем чем семья более социально адаптированная, нормальные работающие граждане, тем больше у них проблем может возникнуть. Потому что с мигрантами власти негласно предпочитают не связываться", - вспоминают они свою жизнь в ФРГ.

Проблемы в России

Утверждать, что все в новой жизни переселенцев протекает благостно, было бы преувеличением. Многие сталкиваются с теми или иными трудностями при переезде, в основном бюрократически.

Братья Иван Сейвальд и Вячеслав Зеевальд (разный перевод одной и той же немецкой фамилии в российских паспортах) относятся к этой проблеме философски.

"В конце концов, Россия - это наша Родина, она как мама, а маму ты любишь такую, какая есть. Путь не идеальная, но она мама. Поэтому мы тоже ко всем нюансам относимся с пониманием и, конечно, верим в светлое будущее", - говорят они.

То, что русским, которые возвращаются в Россию, нужно еще побороться, чтобы доказать, что ни русские - это ситуация, которая не красит нас сегодня. Ее надо исправлять, уверены Павел и Анита Мирновы, приехавшие из Канады.

"Я поняла, что в России любят бюрократию, бумажки любят. В конце концов, мы просто написали на сайт Кремль.ру и нам ответили. Очень быстро ответили, и все пошло как по маслу. Правда, когда мы сказали в посольстве, что хотим на родину, нас спросили - а вы когда-нибудь там были? Я говорю, никогда. И вижу у всех в глазах что-то типа "девочка, ты сейчас увидишь, как там в России и еще захочешь обратно". А я на них смотрю, я думаю, ребят, ну вы же сотрудники посольства России, Вы по идее как-то иначе должны реагировать", - рассказала Анита.

Она признается, что не почувствовала, чтобы в России кто-то их ждал. Это было неприятно, но об этом надо говорить, считает Мирнова.

Бывает и так, что реальность не совпадает с ожиданиями не только в бытовом плане, но и касательно людей, живущих в РФ. Так случилось, например, с Анжеликой Хаусляйтнер, которая вернулась на родину после четверти века жизни в Австрии. Сейчас россияне, по ее словам, больше ориентированы на потребление.

"Раньше наши желания были ограничены, и, мне кажется, народ был свободнее, счастливее. А сейчас все задумчивые, озабоченные какие-то, все в долгах как в шелках, у всех кредиты", - отметила она.

Русский бизнес

Среди этих иностранцев и соотечественников есть те, которые стоят особняком. Это немцы Ремо и Биргит Кирш, а также итальянцы Антонио Рицци и Иван Рорарто.

Первые сейчас живут в Нижнем Новгороде. История их легализации отличается от всех остальных. Гражданство РФ эта семейная пара и их дети получили в особом порядке по протекции губернатора области. Причина – уроженцы Германии переехали в Россию и вложились в нее финансово, сделав инвестиции в регион.

Сейчас они занимаются постройкой экопоселения, куда, по их замыслу, будут переезжать немцы, которые больше не хотят жить на своей родине.

Иначе сложилась судьба итальянца Антонио Рицци. В Россию он приехал еще в 2000 году, что называется, на заработки в качестве шеф-повара. Он стоял у истоков нескольких успешных проектов, работая на одном из них, он лично готовил для президента Владимира Путина. В один из дней он ужинал там вместе с супругой, послом КНР и дочерью Дэн Сяопина.

"Наша специфика была – готовить напротив клиента. Тележки проходят мимо зоны, где кушают гости, и показывать, чего они хотят. Такое кулинарное шоу. Понятно, что гости бывают разные, ты должен быть готов к общению. Я готовил напротив него. Как сейчас помню, что я готовил, что он пил. Было две подачи, и обе подачи - мясо: тартар и стейк. Мясо было из Тосканы, довольно известная порода. Супруга кушала спагетти с омарами, китайский посол - мясо. Мужчины пили красное вино Sassicaia, а женщины – розовое шампанское", - вспоминает он.

Сегодня итальянец живет в Вологде и заведует там местной кулинарной студией, периодически бывая в других городах с мастер-классами.

Ресторатор из Венеции Иван Рорато – еще один шеф-повар, который решил применять свой кулинарный талант в России.

Переехав в Москву, в течение года семья занималась собственным заведением. Потом решили продать его и всерьез заняться другим бизнесом: производством итальянских колбасных нарезок (прошутто, салями, мостраделла), что стало их основным и общим делом. При этом Иван продолжает работать шеф-поваром, и, кроме того, семья занимается кейтерингом.

*Деятельность организации запрещена в РФ

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Источник - Ukraina.ru
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