Все министры попадают в Дубай: журналисты нашли виллы и дворцы казахстанских чиновников в ОАЭ

13:39 11.10.2024 10 октября 2024

Артем Волков



Более 1500 граждан Казахстана владеют около 2700 объектами недвижимости в Дубае на сумму свыше миллиарда долларов, сообщается в отчете ЕС за 2022 год. Пятую часть расследования журналисты "Азаттыка" посвятили недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, которая принадлежит бывшим министрам и главам комитетов. Подробнее - в пересказе Orda.kz.



Родственники экс-премьеров: Ахметов и Мамин



После ухода с поста премьер-министра Серик Ахметов оказался в центре коррупционного скандала. Его осудили на 10 лет, но благодаря условно-досрочному освобождению он вышел на свободу спустя несколько лет. Политикой он больше не занимается, однако имя его сына, Данияра Ахметова, всплыло в расследовании, связанном с элитной недвижимостью в Дубае. Данияр приобрел апартаменты площадью 113 квадратных метров в отеле FIVE AT PALM JUMEIRAH, стоимость которых оценивается в более 400 миллионов тенге (около 950 тысяч долларов). На вопросы о недвижимости Серик Ахметов ответил коротко: "У меня нет никакой информации", - после чего разговор прервался.



Не только семья Ахметова имеет связи с недвижимостью в ОАЭ. Марат Мамин, младший брат экс-премьера Аскара Мамина, владеет апартаментами в престижном жилом комплексе AL BATEEN RESIDENCES на берегу Jumeirah. Его квартира площадью 273 квадратных метра, расположенная на 41 этаже, оценивается в 500 миллионов тенге (около 1,1 миллиона долларов) и включает три парковочных места. Связаться с самим Аскаром Маминым не удалось, а на сообщение, отправленное его брату, ответа так и не последовало.



Арабские инвестиции бывших глав МИД РК



Куллихан Саудабаева, жена Каната Саудабаева, бывшего госсекретаря и министра иностранных дел Казахстана, владела элитной четырехкомнатной квартирой площадью 144 квадратных метра в здании AL DABAS на знаменитом острове Palm Jumeirah в Дубае. Стоимость этой недвижимости оценивается в более 260 миллионов тенге (580 тысяч долларов). Канат Саудабаев подтвердил журналистам, что его жена умерла, но отказался комментировать вопросы, касающиеся недвижимости.



Младшая дочь другого бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова, Айгерим Идрисова, приобрела квартиру площадью 102 квадратных метра в престижном районе Dubai Marina в 2022 году. Эта недвижимость оценивается в 180 миллионов тенге (400 тысяч долларов).



Другой высокопоставленный дипломат, Арынгазы Беркинбаев, который ранее возглавлял хозяйственное управление МИД по приглашению Ерлана Идрисова, также владеет элитной недвижимостью в Дубае. Он купил два номера в отеле TFG MARINA общей стоимостью около 100 миллионов тенге (240 тысяч долларов). Беркинбаев сообщил, что сейчас вышел на пенсию и декларирует свое имущество в качестве бизнесмена.



Зауре Нукетаева, младшая сестра жены покойного дипломата Аскара Мусинова, владеет тремя объектами недвижимости в Дубае. Среди них квартира в комплексе ARMADA 1 стоимостью 80 миллионов тенге, апартаменты в RIMAL 1 на побережье за 100 миллионов тенге и элитное жилье в комплексе ATTAREEN недалеко от Burj Khalifa, которое оценивается в 210 миллионов тенге. Зауре Нукетаева подтвердила, что вся недвижимость указана в ее декларации, и отметила, что ее зять Аскар Мусинов не участвовал в приобретении этой собственности.



Не менее интересна история Хайсын Жумагалиевой, матери бывшего министра Аскара Жумагалиева. Ей принадлежит квартира площадью 400 квадратных метров в комплексе THE RESIDENCE SOUTH на Palm Jumeirah, стоимость которой превышает 700 миллионов тенге (1,58 миллиона долларов). Аскар Жумагалиев подтвердил, что недвижимость принадлежит его матери, которая уже более 30 лет занимается бизнесом. В последние месяцы в документах компании она значится под новым именем - Койсын Бейсенгалиева.



Другие министры и их семьи



Камила Жарлыкапова, дочь бывшего министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, владеет элитной квартирой в районе Marsa Dubai. Апартаменты в комплексе SADAF площадью 180 квадратных метров могут стоить около 300 миллионов тенге (696 тысяч долларов). Отец Жарлыкаповой заявил, что не имеет отношения к этой недвижимости, подчеркнув, что его дочь занимается бизнесом вместе с мужем.



Гузель Аташбекова, мать бывшего министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, владеет двумя объектами в Дубае. Первый - квартира в комплексе SADAF площадью 170 квадратных метров и стоимостью около 300 миллионов тенге. Второй - коммерческое помещение в комплексе MARINA DIAMOND, расположенное на первом этаже. Стоимость этих объектов также оценивается в сотни миллионов тенге.



Ерлан Исекешев, брат Асета Исекешева, высокопоставленного чиновника Казахстана, владеет двумя квартирами в премиальных комплексах BOTANICA TOWER и BAY CENTRAL в Дубае. Их общая стоимость превышает 270 миллионов тенге (619 тысяч долларов). Исекешев ранее занимался бизнесом и работал в коммунальной сфере Караганды.



Экс-министр транспорта и коммуникаций Серик Буркитбаев владеет роскошной квартирой площадью 714 квадратных метров в комплексе GRANDEUR RESIDENCES на Palm Jumeirah. Апартаменты оцениваются в 1,3 миллиарда тенге (2,9 миллиона долларов). Его дочь, Дина Буркитбаева, также владеет несколькими люксовыми квартирами в Дубае, включая две в комплексе SEVENTH HEAVEN, стоимость которых составляет около 520 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов).



Чингиз Досмухамбетов, сын покойного Темирхана Досмухамбетова, бывшего министра туризма и спорта, владеет пентхаусом на острове Palm Jumeirah. Площадь недвижимости составляет 450 квадратных метров, а рыночная стоимость оценивается в 830 миллионов тенге (1,85 миллиона долларов).



Алия Маулешева, дочь экс-министра природных ресурсов Андаря Шукпутова, владеет двумя объектами недвижимости на Palm Jumeirah общей стоимостью более 900 миллионов тенге (два миллиона долларов). Вилла и квартира в комплексе ATLANTIC RESIDENCE являются частью ее активов. Маулешева также связана с бизнес-проектами в сфере образования в России.



Жена бывшего министра финансов Мажита Есенбаева, Лариса Есенбаева, владеет двумя объектами недвижимости в Дубае на сумму более миллиарда тенге (2,36 миллиона долларов). Один из этих объектов, пентхаус в комплексе AL SHAHLA, принадлежит их сыну Назару Есенбаеву.



Бывший министр труда Николай Радостовец приобрел 12 квартир в Дубае, общая стоимость которых приближается к 2,4 миллиарда тенге (5,3 миллиона долларов). Среди объектов недвижимости есть квартиры в таких известных комплексах, как PALM VIEWS WEST, RIMAL и LAGUNA TOWER.



Сыновья бывшего вице-министра индустрии Берика Камалиева, Даурен и Диас, также владеют недвижимостью в Дубае. Даурен владеет апартаментами в комплексе SHAMS 4, а Диас - квартирой в RIMAL. Оценочная стоимость их объектов составляет около 200 миллионов тенге каждый.



Бывший председатель комитета государственного оборонного заказа Максат Орыспаев владеет 30 объектами недвижимости в Дубае вместе со своей семьей. Его сын Ильяс и дочь Айнель также являются владельцами роскошных вилл и квартир, общая стоимость которых оценивается в миллиарды тенге.



Мухит Саймасаев, бывший зампред комитета туризма Казахстана, владеет несколькими объектами в Дубае, включая квартиру в комплексе KEMPINSKI RESIDENCES и апартаменты в SADAF 2. Общая стоимость его недвижимости превышает 500 миллионов тенге.



Руководитель департамента государственного имущества Бауржан Тынысбеков владеет квартирой в комплексе MARINA SUITES площадью 120 квадратных метров, стоимость которой составляет около 220 миллионов тенге.



Жена бывшего замминистра энергетики Несипкула Бертисбаева, Хадиша Бертисбаева, является собственницей квартиры в AL BATEEN RESIDENCES на Jumeirah стоимостью около 270 миллионов тенге.



Действующие и бывшие руководители нацкомпаний



Бывший руководитель национальной компании "Казахстан темир жолы" Ерлан Атамкулов владеет пятью объектами недвижимости в Дубае. Три виллы в городке WADI AL SAFA 7 зарегистрированы на его имя, а еще три - на имя его дочери Даны Атамкуловой. В беседе с журналистами Атамкулов рассказал, что недвижимость была частью инвестиционного проекта, который был приостановлен, и они обратились в суд, чтобы вернуть деньги. Он также подчеркнул, что до работы в КТЖ занимался бизнесом и владел активами на 300–400 миллионов долларов.



Мурат Акбутаев, возглавлявший аппарат национальной железнодорожной компании при Атамкулове, и его жена Шолпан владеют двумя объектами недвижимости в жилых комплексах MARINA WHARF и BAHAR, стоимость которых оценивается в 500 миллионов тенге (1,17 миллиона долларов). Алмас Шабанов, бывший президент "Кедентранссервис", приобрел двухкомнатную квартиру в MARINA CROWN TOWER стоимостью 240 миллионов тенге (535 тысяч долларов).



Жарматай Бакиров, экс-вице-президент "Кедентранссервиса", владеет номером в отеле SKY CENTRAL стоимостью около 45 миллионов тенге (100 тысяч долларов). Болат Шалмуханов, директор "АЖСК-Алматы", дочерней компании "Кедентранссервиса", владеет квартирой в районе Al Barsha площадью 70 квадратных метров, которая оценивается в 75 миллионов тенге (170 тысяч долларов).



Гульжахан Ергожина, жена Саянтая Ергожина, экс-главы компании "Теміржол жөндеу", приобрела квартиру в здании AEGEAN на острове Palm Jumeirah, стоимость которой составляет до 300 миллионов тенге (630 тысяч долларов). Также недвижимостью в Дубае владеет семья Рустема Хасенова, бывшего управляющего директора в КТЖ и генерального директора "Казаэронавигации".



Отец и сестры Гаухар Бурибаевой, которая возглавляет совет директоров фонда "Даму", также имеют недвижимость в Дубае. Асылбек Бурибаев владеет апартаментами в комплексе BAHAR, стоимостью 200 миллионов тенге (440 тысяч долларов). Его дочери Марьям и Наргиз владеют квартирами в комплексах GLOBAL LAKE VIEW и EATON PLACE соответственно, ориентировочная стоимость которых около 100 миллионов тенге.



Куралай Кабдолова, мать Сардара Кабдолова, бывшего управляющего директора "Продовольственной контрактной корпорации", владеет апартаментами в здании DAMAC TOWERS площадью 90 квадратных метров. Стоимость этой недвижимости превышает 155 миллионов тенге (350 тысяч долларов).



Напомним, первую часть расследования редакция "Азаттыка" посвятила топ-менеджерам нефтегазового сектора. Эти люди в определенный период нашей истории занимали ключевые должности в национальных нефтегазовых компаниях Казахстана.



Во второй части журналисты рассказали о недвижимости, которая принадлежит действующим и бывшим сотрудникам судебных органов, полиции, прокуратуры и других силовых структур Казахстана.



Третья часть расследования была посвящена депутатам и их предпочтениям.



В четвертой части "Азаттык" рассказал про имущество бывших акимов и их замов. Оказалось, экс-градоначальники очень любят элитную недвижимость за рубежом. Источник - орда

