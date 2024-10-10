Пыл в Сети: эксперты предупредили о появлении цифровых сутенеров

13:41 11.10.2024

Они управляют аккаунтами вебкам-моделей на OnlyFans



Дмитрий Булгаков



В Сети появилась новая угроза - так называемое цифровое сутенерство. Практику эксплуатации женщин в интернете обнаружили в Европоле в ходе проведения масштабной международной операции по выявлению подозреваемых в торговле людьми и их жертв. Подробности о том, что известно о цифровом сутенерстве, может ли эта угроза добраться до России и как с ней бороться, читайте в материале "Известий".



Эволюция сутенерства



О проведении масштабной международной операции по выявлению подозреваемых в торговле людьми и их жертв сообщили в Европоле. В ходе расследования, которым руководили полицейские из Германии и Нидерландов, 76 специалистов собирали данные о цифровых следах торговли людьми, в том числе при помощи анализа законных бизнес-структур, соцсетей, криптовалют и игровых платформ.



В ходе операции удалось выявить 16 подозреваемых в торговле людьми и 60 потенциальных жертв. Однако эксперты столкнулись и с принципиально новым явлением, которое назвали цифровым сутенерством. Как оказалось, сразу два ресурса в Сети предлагали специальные курсы для мужчин, стремящихся управлять аккаунтами на OnlyFans - платформе по продаже откровенного контента.



Как отметили в Европоле, фактически речь идет про обучение тому, как эксплуатировать женщин в Сети. Причем порой жертв цифрового сутенерства также принуждают заниматься мошенничеством в интернете. В частности, в декабре 2023 года Интерпол рассказал об операции Storm Makers II, в ходе которой был арестован 281 человек. Их обвинили в торговле людьми, подделке паспортов, коррупции, мошенничестве в телекоммуникациях и сексуальной эксплуатации.



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В ходе операции удалось выявить 149 потерпевших, многих из которых обманули при помощи ложных объявлений в соцсетях о высокооплачиваемой работе в Юго-Восточной Азии. Однако по прибытии в регион жертв заставили работать на преступные группировки, действующие в Сети.



Механизмы неволи



Изначально сайт OnlyFans и иные подобные площадки предназначались для фрилансеров, а владельцы подобных сервисов жили за счет комиссии. Но со временем в Европе придумали, как заняться цифровым сутенерством на подобных ресурсах, говорит в беседе с "Известиями" руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности Аналитического центра кибербезопасности "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников.



По его словам, суть этого явления проста: достаточно набрать несколько привлекательных моделей и "раскрутить" их на подобной площадке, а потом просто получать с них часть прибыли. При этом цифровым сутенерам не нужно организовывать подпольные веб-студии, тратить силы и время на выдумывание схем платежей и вывод денег - все это за преступника официально делает та или иная платформа.



При этом, как отмечает юрист и эксперт в области правового регулирования нейронных сетей Наталья Тарасова, потенциальных жертв в цифровое сутенерство могут вовлекать при помощи самых разных манипуляций. В частности, им могут обещать большие доходы от работы на онлайн-платформах для взрослых, оказывать на них психологическое давление, запугивать и использовать их финансовую зависимость.



- Как реальные, так и цифровые сутенеры могут выбирать в качестве жертв людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, испытывающих финансовые трудности или психологические проблемы, - говорит Наталья Тарасова. - Различные манипуляции позволяют злоумышленникам длительное время эксплуатировать своих жертв, удерживая их под своим контролем в онлайн-среде.



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Кадры для сутенеров



Потенциальными жертвами цифрового сутенерства могут стать молодые люди и девушки, которые едут на работу за границу по приглашению, говорит Дмитрий Овчинников. Вместо занятия понятной и желаемой работой они становятся моделями на подобных платформах. Причина в том, что только что приехавшего человека, с плохим знанием языка и местных законов легко запугать, отобрать паспорт и принудить к грошовой работе.



- Подобное занятие опасно тем, что оно будет низкооплачиваемым, а кроме того, может привести к реальной продаже подобной модели в салон, - говорит собеседник "Известий". - Конечно, психика у людей обычно обладает гибкостью и запасом прочности, но методичное и умелое давление со стороны цифрового сутенера может привести к переходу из разряда онлайн-моделей в интернете в реальную офлайн-девушку по вызову в местном борделе.



Именно поэтому тем, кто собирается ехать работать за границу, важно тщательно проверять будущего работодателя или приглашающее лицо из-за возможных рисков обмана, говорит Дмитрий Овчинников. Необходимо понимать, что человеку, не обладающему ценными знаниями или умениями, никто не будет платить деньги. Поэтому мечты о быстром заработке лучше оставить сразу и приготовиться к упорному труду.



Тем, кто попал в ловушку цифровых сутенеров, эксперт советует обратиться в консульство РФ или в местную полицию. Конечно, это грозит депортацией с потерей времени и денег, но ущерб от действий злоумышленников, которые отлично умеют манипулировать людьми, может оказаться намного выше и страшнее. Что касается рисков цифрового сутенерства в России, то, по словам Дмитрия Овчинникова, в стране подобные случаи пока не фиксировались.



- В связи с невозможностью проведение платежей из-за границы вероятность появления в России подобного цифрового сутенерства крайне мала, - подчеркивает эксперт. - Для этого в стране должна появиться собственная платформа [аналог OnlyFans], что противоречит идеологии продвижения традиционных ценностей в РФ. Поэтому, подобного явления в стране мы, скорее, всего наблюдать не будем.



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Дело добровольное



Между тем на явление цифрового сутенерства у некоторых специалистов есть и иной взгляд. В частности, как отмечает адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Константин Кудряшов, вопреки точке зрения Европола, так называемое цифровое сутенерство - зачастую добровольный союз, ведь ничто не мешает модели самостоятельно зарегистрировать на соответствующем сервисе аккаунт и получать от подписчиков деньги без посредников.



По словам Кудряшова, в случае с цифровыми сутенерами происходит простое разделение труда: одни берут на себя интеллектуальную функцию по переписке и выманиванию денег у поклонников, придумыванию сценария, организации съемки, а другие просто показывают себя и получают возможность не думать ни о чем. После все участники кооперации распределяют доходы в оговоренной пропорции.



- Пожалуй, настоящими жертвами цифровых сутенеров можно назвать лишь подписчиков таких моделей, которые в жарких фантазиях думают, что переписываются с порноактрисами, а на самом деле состоят в интимной переписке с совсем другими людьми, - считает эксперт.



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По словам Кудряшова, такой обман подписчиков фривольного контента тандемом из модели и посредника едва ли можно считать опасным. А чтобы не стать жертвой цифрового сутенерства, пользователю достаточно просто не платить порномоделям за просмотр их контента.