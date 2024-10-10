Бывший первый замминистра сельского хозяйства Узбекистана Азимжон Назаров приговорен к 4,5 года л/с

13:42 11.10.2024

Коррумпированный экс-замминистра сельского хозяйства осужден на 4,5 года

10 октября 2024



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Суд вынес приговор еще одному высокопоставленному чиновнику-коррупционеру. Осужден бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Азимжон Назаров. Он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ущерб от его противоправной деятельности оценивается более чем в 500 тысяч долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.



