|Бывший первый замминистра сельского хозяйства Узбекистана Азимжон Назаров приговорен к 4,5 года л/с
13:42 11.10.2024
Коррумпированный экс-замминистра сельского хозяйства осужден на 4,5 года
10 октября 2024
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Суд вынес приговор еще одному высокопоставленному чиновнику-коррупционеру. Осужден бывший первый заместитель министра сельского хозяйства Азимжон Назаров. Он признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ущерб от его противоправной деятельности оценивается более чем в 500 тысяч долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.
Азимжон Назаров с 2017 года занимал должности заместителя министра инновационного развития, первого заместителя министра водного хозяйства и первого заместителя министра сельского хозяйства.
Согласно приговору суда, преступление бывшего чиновника, в частности, связано с ООО Nazar Business and Technology, которое он учредил в 2008 году и которым управлял до 2017 года в качестве единственного учредителя и директора. После назначения Назарова в декабре 2017 года на должность заместителя министра инновационного развития, он передал руководство компанией другому лицу, однако остался учредителем.
Отмечается, что в марте 2015 года, на основании постановления президента, между Министерством водного хозяйства и Всемирным банком было подписано кредитное соглашение на общую сумму 376,71 миллиона долларов США в связи с реализацией проекта "Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане". Ответственным за реализацию проекта, а также за целевое и эффективное использование кредитных средств являлось Министерство водного хозяйства.
5 августа 2016 года между группой реализации проектов Всемирного банка, Министерством водного хозяйства и ООО Nazar Business and Technology, учрежденной Азимжоном Назаровым, был заключен контракт общей стоимостью 950 320 долларов на оказание консультационных услуг по "Мониторингу и оценке" и "Созданию документа по реализации мер социальной защиты и природоохранных мероприятиях" на 2016 – 2021 годы.
Согласно материалам суда, Назаров вместе со своим заместителем и главным бухгалтером ООО Nazar Business and Technology составил преступный план по незаконному хищению средств этого проекта, финансируемого за счет внешнего долга государства. Хищение производилось путем подготовки таблиц и счетов-фактур с ложной информацией о якобы выполненных видах работ, которые на самом деле не выполнялись специалистами, задействованными в проекте.
Согласно акту Инспекции государственного финансового контроля от 7 марта 2024 года, Назаров и его партнеры якобы оказали консультационные услуги в рамках проекта, которые фактически не были выполнены. В 17 случаях ООО Nazar Business and Technology переплачено 562 428 долларов.
Кроме того, согласно приговору, Азимжон Назаров в период своего пребывания на посту первого заместителя министра водного хозяйства проявил должностную халатность. В результате этого стоимость крупного проекта, связанного с модернизацией насосных станций, была увеличена на 95,4 миллиона долларов, что привело к необоснованным тратам 3,7 миллиарда сумов из бюджета государства.
Сам Назаров свою вину не признал, заявив, что никаких преступлений он не совершал. Однако на суде было отмечено, что вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетелей.
Суд признал Азимжона Назарова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 209 ("Должностной подлог"), 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности"), 207 ("Должностная халатность") Уголовного кодекса.
Его приговорили к 4,5 годам ограничения свободы с лишением права работать на предприятиях, в организациях и учреждениях с материальной ответственностью и на руководящих должностях сроком на 2 года.
Перечисленная на депозитный счет сумма в размере 7,79 миллиарда сумов была переведена в доход государства для покрытия ущерба в размере 562 428 долларов (7 миллиардов 170,8 миллиона по официальному курсу на день вынесения приговора).
Суд также определил конфисковать здание по улице Имама Ат-Термизи в Яккасарайском районе города Ташкента, использовавшееся в качестве офиса ООО Nazar Business and Technology, и возместить остальной ущерб частью денежных средств от его продажи, а оставшиеся средства перевести в доход государства.
Назаров стал третьим крупным чиновником Минсельхоза, который подвергся уголовному преследованию за последнее время. Напомним, ранее в Ташкенте вынесли приговор экс-заместителю министра сельского хозяйства Алишеру Тураеву и его дочери.
Также выдвинуты обвинения в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова.