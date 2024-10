Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами, - Михаил Павлив

13:45 11.10.2024

Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами



Михаил Павлив



"После войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию", - заявил украинскому политическому еженедельнику "Фокус" глава Киевского Международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.



Казалось бы, совершенный сюрреализм. Но Паниотто − это не какой-то там упоротый пропагандист, и не очередной ноунейм в украинском калейдоскопе фейков. Это один из самых уважаемых социологов страны 404. Социолог еще советской школы. Именно поэтому его заявление − это не абстрактная футурология, а отражение обсуждений и планов, которые звучат вне публичной сферы именно сейчас.



В целом, нужно отметить, такая перспектива вполне реалистична, ведь демографически огрызок второй украинской республики уже нежизнеспособен. С одной стороны, большая часть активного работоспособного населения или уже покинула страну, или сделает это как только откроются границы. При этом недавно принятая украинским Кабмином новая демографическая стратегия − это, скорее, набор деклараций и пожеланий, нежели конкретный план мероприятий.



С другой стороны, и для Британии, и для ЕС остро строят вопросы о незаконной миграции и перспективе налаживания механизма депортаций неблагонадежных. И вот тут территория 404 вполне сгодилась бы в роли отстойника и чистилища.



Тем более, на Украине у этого вопроса есть своя большая предыстория.



Подобные планы уже рассматривались в годы президентства Порошенко по линии взаимодействия Украина-ЕС и в рамках договора об ассоциации между ними.



Согласно подписанным договоренностям, официальные украинские власти взяли тогда на себя обязательства по размещению на своей территории иммигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана. По информации из администрации тогдашнего президента Петра Порошенко, в течении нескольких лет планировалось построить более сорока миграционных центров по всей Украине, причем большинство лагерей для мигрантов должны были располагаться в Киевской, Львовской и Херсонской областях. Принять должны были не менее ста пятидесяти тысяч человек.



Тогда даже построили несколько корпусов "пилотного проекта" лагеря для мигрантов в Яготине Киевской области. Правда, завезти никого не успели. И вот, похоже, сейчас вернулись к этой теме.



А теперь самое интересное. 6 октября британская The Times, опубликовала материал о том, что Евросоюз построит лагеря для депортированных мигрантов в странах, которые мечтают о вступлении в ЕС. При этом уточняя, что, по задумке Еврокомиссии, "депортационные лагеря" для мигрантов будут построены по соседству с ЕС, в странах-кандидатах на вступление в Евросоюз, таких как "Молдавия, Сербия и Албания и другие".



В материале указывается, что Еврокомиссия называет это намерение "инновационным решением", и что она намерена его рассмотреть на саммите, который пройдет через две недели. Как отмечает The Times, за создание таких лагерей ранее открыто выступили Австрия, Венгрия, Дания, Италия, Нидерланды, Чехия и страны Прибалтики. Готовность обсуждать эту инициативу недавно также выразили Германия и Франция.



The Times приводит статистические данные ЕС, согласно которым в прошлом году решения о выдворении за пределы сообщества были вынесены в отношении 484 тыс. мигрантов, однако выслать удалось лишь 91,5 тыс. человек. Украину в материале непосредственным образом не упомянули, но, по информации знающих людей, ЕС крайне заинтересован в том, чтобы включить этот вопрос в качестве обязательного требования в пакет мероприятий в рамках послевоенного восстановления Украины.



В завершении стоит отметить, что здесь налицо совпадение интересов западных элит, желающих убрать из своих стран самый беспокойный эмигрантский элемент, и стремления украинских элитариев получить рабочие руки взамен уехавших или сгинувших на фронте.



Так что, похоже, Афраине быть. А что ждет при этом остатки нынешнего населения страны?



Да кого это на Западе интересует?