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Пекин затроллил Вашингтон запуском баллистической ракеты в Тихий океан
13:48 11.10.2024

Китай показал Америке ее место в новом миропорядке, проведя ядерные испытания
Пекин затроллил Вашингтон запуском ракеты

Дмитрий Капустин

Западные эксперты в шоке от ядерных возможностей Китая. Он произвел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Тихий океан. Ракета несла муляж боеголовки и упала в определенном районе моря, говорится в официальном заявлении Минобороны.

Согласно заявлению, запуск ракет Народно-освободительной армией Китая (НОАК) был частью обычной ежегодной подготовки, соответствовал международному праву и не был направлен против какой-либо страны или цели.

Неясно, как часто Китай проводит испытания на таком расстоянии. Известно, например, что в 1980 году Китай впервые запустил межконтинентальную баллистическую ракету DF-5 в Южную часть Тихого океана.

На карте, опубликованной в китайских газетах того времени, район поражения цели был показан примерно в виде круга в центре кольца, образованного Соломоновыми островами, Науру, островами Гилберта, Тувалу, западным Самоа, Фиджи и Новыми Гебридами.

Западные эксперты точно знают: Китай стремительно наращивает свой ракетный потенциал. Правда, уровень западной разведки таков, что они до сих пор не знают точно, сколько именно баллистических ракет и ядерных боеголовок есть на вооружении у Китая.

Ракетостроение несколько десятилетий было одной из приоритетных отраслей Китая, которая способствовала его превращению в сверхдержаву. Военный эксперт Associated Press Кристофер Бодин отмечает, что именно строительство ракет было одним из стимулов экономического роста, который сделал Китай второй по величине экономикой в мире.

Именно ракеты сейчас позволят превратить Китай в ведущую космическую державу. Китайская космическая программа предполагает создание орбитальной станции, лунной базы и посадку космического корабля на Марс. Сделать это невозможно без сверхсовременных ракет.

Запуск ракеты в Тихий океан - тонкий и хитрый троллинг Запада со стороны Китая. Ведь, как говорит специалист по ядерному вооружению Джеймс Эктон, Китай обычно запускает ракеты в сторону своих западных пустынь с восточного побережья. Тот факт, что Китай провел испытание, в результате которого ракета упала в международные воды, поразил всех западных наблюдателей. Зато оказался зеркальным отображением аналогичных испытаний, которые проводят США для своего собственного флота баллистических ракет.

Лишь немногие страны имеют в своем арсенале межконтинентальные баллистические ракеты, и испытания обычно ограничиваются их собственной территорией. Северная Корея, например, провела многочисленные испытания с 2017 года, включая запуск твердотопливной ракеты в декабре, которая упала в водах между Корейским полуостровом и Японией.

А вот США выпустили две невооруженные ракеты, оснащенные боеголовками, из Калифорнии и обрушили их на американский испытательный полигон на Маршалловых островах.

- Китай говорит нам: "Как и вы, мы не стыдимся того, что у нас есть ядерное оружие, и мы будем вести себя как великая ядерная держава", - говорит Джеймс Эктон в интервью Associated Press.

- Это просто другой Китай. Это Китай, который не чувствует себя скованным, - говорит американский политолог Джеффри Льюис. - Китай делает акцент на том, чтобы убедиться в том, что его система ядерного сдерживания работает, и продемонстрировать другим, что она работает.

- Китай дает понять, что его терпение имеет пределы, что он готов использовать свое самое мощное оружие, чтобы сдерживать противников или наказывать их в случае необходимости, если сдерживание не сработает, - уважительно комментирует Дрю Томпсон, бывший сотрудник Министерства обороны США.

Китай может похвастаться крупнейшей в мире постоянной армией и крупнейшим военно-морским флотом. Его военный бюджет является вторым по величине в мире после бюджета США.

По данным США, Китай также располагает крупнейшими военно-воздушными силами в Индо-Тихоокеанском регионе. Причем более половины истребителей - модели четвертого или пятого поколения.

Китай также может похвастаться огромным запасом ракет, а также самолетами-невидимками, бомбардировщиками, способными доставлять ядерное оружие, передовыми надводными кораблями и атомными подводными лодками.

За более чем десятилетие пребывания у власти Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета, блестяще провел модернизацию НОАК, пишет Associated Press. Огромные средства Китай вложил в высокие военные технологии - от истребителей-невидимок до авианосцев.

Оборонный бюджет Китая увеличился более чем вдвое с 2015 года. В прошлогоднем отчете Минобороны США говорилось, что Китай продолжает укреплять способность НОАК "сражаться и выигрывать войны с сильным врагом".

В докладе США также подсчитано, что по состоянию на май 2023 года у Китая было более 500 действующих ядерных боеголовок, и он был на пути к накоплению более 1000 действующих ядерных боеголовок к 2030 году. Однако это крайне приблизительные оценки.

Для сравнения, считается, что Россия располагает общим запасом более 5580 боеголовок, причем из них более 1200 списаны и ожидают демонтажа. В том же отчете количество ядерных боеголовок в США оценивается в 5044.

Источник - СвободнаяПресса
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