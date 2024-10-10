Переформатирование мира требует времени, - А.Быстрицкий

20:36 11.10.2024

Переформатирование мира требует времени



Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.



Андрей Быстрицкий

председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"



Хотя переформатирование мира явно ускоряется, контуры будущего пока не ясны. Более того, миру, безо всяких сомнений, еще только предстоит пройти ряд критически важных развилок, от выбора направлений на которых будет зависеть в каком будущем мы окажемся.



Факторов, которые определят предстоящие решения, множество, включая, кстати, то, что можно называть случайностью или совершенно непредсказуемыми обстоятельствами: вроде природных катастроф, эпидемий или приступов безумия у людей, обладающих возможностями серьезно повлиять на судьбы других. Но все же скорее в расчет стоит принимать более умопостигаемые факторы, вроде конфигурации международных соглашений, рациональности национальных элит или устойчивости населения перед лицом различного рода испытаний.



Особенность настоящего момента, наверное, в том, что роль двусторонних отношений в нынешнем мире безусловно возросла. Во многом, кстати, потому, что произошло сплочение стран НАТО под руководством США. Вольно или невольно, причем скорее вольно, страны НАТО достаточно решительно отделили себя от остальной, куда большей части мира. Есть, конечно, несколько сателлитов, например Япония или Австралия, которые духовно почти что в НАТО, но в целом на расклад сил в мире это не очень влияет. К тому же если приглядеться, то с той же Японией не все так просто: настроения политической элиты не так уж однозначны. Впрочем, до однозначности далеко даже в США и даже в Брюсселе, хотя там радикальные настроения выражены в наибольшей степени.



Так или иначе большая часть мира оказалась буквально перед экономическим, культурным и военным забором, которым отгораживают себя США и страны Западной Европы. Страны этой большей части мира не очень хотят отвечать созданием какого-то альтернативного союза для конфронтации с западным объединением. Это было бы сложно, утомительно и, возможно, не очень перспективно. Но и существовать в мире с отдельным, привилегированным "континентом Запад", который желает всем навязывать свои правила, а непокорных произвольно карает, другим странам не хочется.



Поэтому в ответ практически создается сетевая структура, многомерная матрица самоорганизации большей части мира. В ее рамках возникают новые союзы (самый яркий пример БРИКС), которые привлекают участников подчеркнутым равенством и свободой поиска взаимовыгодных отношений. Не менее важны, а в известном смысле, может, и более, двусторонние отношения. Их сила в относительной простоте и регулируемости. Мы видим, что, к примеру, многое в мировой ситуации зависит от отношений России с Индией, Ираном, Пакистаном или другими странами.



Понятно, что в этом контексте отношения между Россией и Китаем играют весьма существенную роль. И это не только прекрасно осознается всеми, но и вызывает у некоторых, особенно в западных странах, большое раздражение. Доходит порой прямо до демонизации этих отношений: мол, это угроза мировой безопасности, а в сочетании с Пхеньяном и вовсе какая-то новая геометрическая фигура зла.



Во многом такие болезненные политические кошмары есть следствие отказа от принятия новой реальности и готовности рационально к ней относиться.



И Россия, и Китай, как и многие другие страны большей части мира, преследуют стратегические цели, а именно создание многополярного мира, в котором существует такая форма самоорганизации, при которой все страны равноправны и взаимодействуют по понятным, одинаковым для всех правилам.



Дело в том, что один из самых глубоких вызовов современного мира в том, что существует разрыв между растущей взаимозависимостью стран и уровнем регулирования отношений между этими странами. В самом деле, мы живем на одной планете, дышим одним воздухом и вдобавок летаем в нем, плаваем по одним и тем же морям и потребляем одну и ту же воду. Если добавить невероятную коммуникационную связанность, фантастически быстро развивающиеся технологии и прочие чудеса современного мира, то понятно насколько нужно это новое мироустройство.



Так что двусторонние отношения мостят дорогу к общему будущему для всех на Земле. И Россия, и Китай вместе пытаются вернуть в мир здоровую свободу торговли и обмена технологиями, свободу контактов и равноправного поиска решений проблем, важных для всех. Даже удивительно, что страны Запада враждебны этим устремлениям.



Но мир велик, его сразу не переделаешь. Как уже говорилось выше, новое будущее созидается через конкретные действия конкретных стран, людей, объединений. И понятно, что и для России, и для Китая (конечно, не только для них) важна ситуация в Евразии, то есть там, где народы наших стран живут. Тут, конечно, и возможностей больше. Хотя бы потому, что уже существует ряд механизмов, позволяющих интегрировать значительную часть Евразии – Шанхайская организация сотрудничества, программа "Пояс и Путь" и многое другое, что в совокупности позволяет надеяться на создание успешного сообщества стран Евразии. Во всяком случае, Восточной части Евразии. В случае успеха, кстати, Евразия может выступить как некая модель для всего мира, модель организации комфортного и безопасного мира для всех, без исключения и дискриминации.



Конечно, считать двусторонние отношения России и Китая только гладкими неверно. Это две большие, достаточно разные страны, со своими устремлениями. Однако, несмотря на всяческого рода спекуляции, прежде всего в западной прессе, можно считать, что отношения между Россией и Китаем носят устойчивый характер. Китай развивает свою стратегию, конечно же, прежде всего в интересах Китая. Но в обозримом будущем принципиальные подходы России и Китая к мировым делам совпадают. Устойчивое развитие обеих стран является стратегическим интересом обеих же стран.



Так что почва для согласованных действий как в Евразии, так и в мире в целом есть. Почва эта, повторю, рациональная и понятная, равноправная и устойчивая организация будущего мира, удобная для всех стран и иных международных субъектов без всякой дискриминации. Конечно же, для этого нужно выработать и принять правила взаимодействия в современном мире.



И вот эти, и другие вопросы будут обсуждаться на Российско-китайской конференции МДК "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете "Стабильность и потенциал: Россия и Китай в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений" 14-15 октября в Москве.