 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.10.2024
20:36  Переформатирование мира требует времени, - А.Быстрицкий
20:35  Область Абай восстанавливает экосистему Иртыша: выпущено более 100 тысяч осетров
13:48  Пекин затроллил Вашингтон запуском баллистической ракеты в Тихий океан
13:45  Афраина вместо Украины. Как ЕС решит свои проблемы с мигрантами, - Михаил Павлив
13:42  Бывший первый замминистра сельского хозяйства Узбекистана Азимжон Назаров приговорен к 4,5 года л/с
13:41  Пыл в Сети: эксперты предупредили о появлении цифровых сутенеров
13:39  Все министры попадают в Дубай: журналисты нашли виллы и дворцы казахстанских чиновников в ОАЭ

13:36  Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
13:32  Мутный "общественный фонд" купил у олигарха Утемуратова "31 канал". Откуда деньги? - orda.kz
13:29  ТОП-8 причин, почему гражданина Таджикистана могут выдворить из России
13:26  Израильские и иранские ракеты заправлены – генералы ждут команды
13:15  Успеть до осенней распутицы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
13:09  Токаев и Бердымухамедов приняли Декларацию об укреплении дружбы и углублении партнерства
12:37  Вышла в свет "Ближневосточная революция" Михаила Магида
09:06  Переселение народов: моральная победа России и одновременно вызов, - Сергей Зуев
09:03  Путин прибыл в Туркменистан на международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций"
08:59  Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране? - Владимир Можегов
08:27  Президент Таджикистана улетел в Туркменистан с рабочим визитом
08:23  Украинский шок в битве за Северск: Русские не лезут штурмовать "муравейники" в лоб, а хитро их обходят, - Р.Маркуш
08:18  Операция против "Хезболлы" простерлась до Сирии. Израиль намерен создать буферную зону вблизи Голанских высот
01:57  Черти в ряд. "Глубинное государство", - Александр Дугин
01:20  "Ноевым ковчегом" назвали во Франции указ Путина о духовно-нравственной иммиграции, - МК
01:19  Россия – это Ноев ковчег 2.0, но с оговорками, - Вл.Михеев
01:09  Хлопковые страдания. Производители белого золота в Таджикистане не рассчитывают на доходы, - Сайфиддин Караев
01:04  СНГ как геополитический проект. К итога московского саммита, - katehon.com
00:58  Дмитрий Губин: С кем можно сравнить Макрона
00:55  Владимир Можегов: Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране
00:50  О чем договорились Токаев с Бердымухамедовым
00:48  США vs КР. Свобода вероисповедания, как инструмент политики, - Азиз Осмонов
00:37  США превращают АСЕАН в поле битвы с Китаем и Россией, - Владимир Скосырев
00:35  Украина превратится в руины из-за нежелания Запада мириться с реальностью, - Дуглас Макгрегор
00:29  Ирано-израильский конфликт уходит под землю
00:27  Иран предупредил ненадежных арабов, что по ним тоже может прилететь, - РБК
00:12  Большая порка Джо Байдена. Президента США стали активно критиковать ведущие американские СМИ и его прежние сторонники, - И.Веремеев
00:06  Крошка ЦАХАЛ: постоянные повороты ближневосточного сюжета требуют еженедельных обновлений, - Илья Титов
Четверг, 10.10.2024
21:46  Хуситы атаковали в Красном море британский танкер-химовоз под флагом Либерии?
18:59  Таджикского блогера Раджабзоде (Джумабоя) внесли в перечень террористов и экстремистов в России
17:21  Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света
17:17  Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха
17:13  Президент Турмении наградил президента Казахстана юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги"
17:06  "Друг" России забирает половину ее территории, - Владимир Хомяков
17:03  Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах
16:17  Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. За роман "Вегетарианка"
16:06  Выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
14:57  "Гетто в дурдоме". Кто заселит Украину вместо украинцев, - Д.Давыдов
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переформатирование мира требует времени, - А.Быстрицкий
20:36 11.10.2024

Переформатирование мира требует времени

Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

Андрей Быстрицкий
председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"

Хотя переформатирование мира явно ускоряется, контуры будущего пока не ясны. Более того, миру, безо всяких сомнений, еще только предстоит пройти ряд критически важных развилок, от выбора направлений на которых будет зависеть в каком будущем мы окажемся.

Факторов, которые определят предстоящие решения, множество, включая, кстати, то, что можно называть случайностью или совершенно непредсказуемыми обстоятельствами: вроде природных катастроф, эпидемий или приступов безумия у людей, обладающих возможностями серьезно повлиять на судьбы других. Но все же скорее в расчет стоит принимать более умопостигаемые факторы, вроде конфигурации международных соглашений, рациональности национальных элит или устойчивости населения перед лицом различного рода испытаний.

Особенность настоящего момента, наверное, в том, что роль двусторонних отношений в нынешнем мире безусловно возросла. Во многом, кстати, потому, что произошло сплочение стран НАТО под руководством США. Вольно или невольно, причем скорее вольно, страны НАТО достаточно решительно отделили себя от остальной, куда большей части мира. Есть, конечно, несколько сателлитов, например Япония или Австралия, которые духовно почти что в НАТО, но в целом на расклад сил в мире это не очень влияет. К тому же если приглядеться, то с той же Японией не все так просто: настроения политической элиты не так уж однозначны. Впрочем, до однозначности далеко даже в США и даже в Брюсселе, хотя там радикальные настроения выражены в наибольшей степени.

Так или иначе большая часть мира оказалась буквально перед экономическим, культурным и военным забором, которым отгораживают себя США и страны Западной Европы. Страны этой большей части мира не очень хотят отвечать созданием какого-то альтернативного союза для конфронтации с западным объединением. Это было бы сложно, утомительно и, возможно, не очень перспективно. Но и существовать в мире с отдельным, привилегированным "континентом Запад", который желает всем навязывать свои правила, а непокорных произвольно карает, другим странам не хочется.

Поэтому в ответ практически создается сетевая структура, многомерная матрица самоорганизации большей части мира. В ее рамках возникают новые союзы (самый яркий пример БРИКС), которые привлекают участников подчеркнутым равенством и свободой поиска взаимовыгодных отношений. Не менее важны, а в известном смысле, может, и более, двусторонние отношения. Их сила в относительной простоте и регулируемости. Мы видим, что, к примеру, многое в мировой ситуации зависит от отношений России с Индией, Ираном, Пакистаном или другими странами.

Понятно, что в этом контексте отношения между Россией и Китаем играют весьма существенную роль. И это не только прекрасно осознается всеми, но и вызывает у некоторых, особенно в западных странах, большое раздражение. Доходит порой прямо до демонизации этих отношений: мол, это угроза мировой безопасности, а в сочетании с Пхеньяном и вовсе какая-то новая геометрическая фигура зла.

Во многом такие болезненные политические кошмары есть следствие отказа от принятия новой реальности и готовности рационально к ней относиться.

И Россия, и Китай, как и многие другие страны большей части мира, преследуют стратегические цели, а именно создание многополярного мира, в котором существует такая форма самоорганизации, при которой все страны равноправны и взаимодействуют по понятным, одинаковым для всех правилам.

Дело в том, что один из самых глубоких вызовов современного мира в том, что существует разрыв между растущей взаимозависимостью стран и уровнем регулирования отношений между этими странами. В самом деле, мы живем на одной планете, дышим одним воздухом и вдобавок летаем в нем, плаваем по одним и тем же морям и потребляем одну и ту же воду. Если добавить невероятную коммуникационную связанность, фантастически быстро развивающиеся технологии и прочие чудеса современного мира, то понятно насколько нужно это новое мироустройство.

Так что двусторонние отношения мостят дорогу к общему будущему для всех на Земле. И Россия, и Китай вместе пытаются вернуть в мир здоровую свободу торговли и обмена технологиями, свободу контактов и равноправного поиска решений проблем, важных для всех. Даже удивительно, что страны Запада враждебны этим устремлениям.

Но мир велик, его сразу не переделаешь. Как уже говорилось выше, новое будущее созидается через конкретные действия конкретных стран, людей, объединений. И понятно, что и для России, и для Китая (конечно, не только для них) важна ситуация в Евразии, то есть там, где народы наших стран живут. Тут, конечно, и возможностей больше. Хотя бы потому, что уже существует ряд механизмов, позволяющих интегрировать значительную часть Евразии – Шанхайская организация сотрудничества, программа "Пояс и Путь" и многое другое, что в совокупности позволяет надеяться на создание успешного сообщества стран Евразии. Во всяком случае, Восточной части Евразии. В случае успеха, кстати, Евразия может выступить как некая модель для всего мира, модель организации комфортного и безопасного мира для всех, без исключения и дискриминации.

Конечно, считать двусторонние отношения России и Китая только гладкими неверно. Это две большие, достаточно разные страны, со своими устремлениями. Однако, несмотря на всяческого рода спекуляции, прежде всего в западной прессе, можно считать, что отношения между Россией и Китаем носят устойчивый характер. Китай развивает свою стратегию, конечно же, прежде всего в интересах Китая. Но в обозримом будущем принципиальные подходы России и Китая к мировым делам совпадают. Устойчивое развитие обеих стран является стратегическим интересом обеих же стран.

Так что почва для согласованных действий как в Евразии, так и в мире в целом есть. Почва эта, повторю, рациональная и понятная, равноправная и устойчивая организация будущего мира, удобная для всех стран и иных международных субъектов без всякой дискриминации. Конечно же, для этого нужно выработать и принять правила взаимодействия в современном мире.

И вот эти, и другие вопросы будут обсуждаться на Российско-китайской конференции МДК "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете "Стабильность и потенциал: Россия и Китай в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений" 14-15 октября в Москве.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728668160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили Сенаторы
- Государственный советник встретился с чемпионами мира по робототехнике
- Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам 2025 года проверил Канат Бозумбаев
- "Ак жол": необходимо защитить население Каспийского побережья от эрозии земли
- В Мажилисе обсудили вопросы обновления учебных программ
- "Ак жол" повторно требует от налоговых органов раскрыть конфеденциальные критерии СУР
- Верховным Судом не поддержано ходатайство осужденных за убийство Д.Тена
- Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы"
- Изобличен аким Илийского района за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  