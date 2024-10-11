Посол США в Казахстане: мастер-класс по художественному свисту, - Рената Алимова

00:00 12.10.2024 11.10.2024 | РЕНАТА АЛИМОВА



Преисполненный высокомерия дипломат выдает желаемое за действительное



Американские дипломаты беззастенчиво подменяют понятия в угоду интересам своей страны, ведомства или корпорации, на которую работают. Последнее интервью посла США в Казахстане Дэниэла Розенблюма стало очередным свидетельством того, что американцы врут просто потому, что не могут иначе, даже если их откровенная ложь элементарно противоречит статистике и очевидна любому мало-мальски знакомому с событиями наблюдателю.



Мы не будем рассматривать весь текст интервью. Получилось бы очень долго, т. к. господин дипломат умудрился солгать почти в каждом ответе на более чем десяток заданных вопросов. Общая мысль – "США предлагают Казахстану какие-то возможности в области образования, технологии, а также предлагают извлечь уроки из своего опыта построения демократии". Какие такие "какие-то возможности" и что же это за уроки?



"Мы сохранили хорошую динамику в наших двусторонних отношениях", ничтоже сумняшеся ставит себе в заслугу глава дипломатического представительства США. Прямо скажем, так себе динамика. Участие президента Касым-Жомарта Токаева в невнятном саммите С5+1 на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2023 года, куда всеми правдами-неправдами затащили всех лидеров центральноазиатской пятерки для короткой беседы ни о чем с не очень адекватным президентом Байденом. Визит госсекретаря Энтони Блинкена в Казахстан в прошлом феврале также прошел в пустых разговорах, а визит в США Мурата Нуртлеу в минувшем марте больше походил на скандал: далее госсекретаря вице-премьера Казахстана не пустили, попеняли за недостаточно энергичное ослабление сотрудничества с Россией и посулили новые морковки. При этом, несмотря на обещания еще в прошлом году вывести Казахстан из-под действия поправки Джексона-Вэника, прогресса на данном направлении как не было, так и нет.



О какой хорошей динамике можно говорить? Тут и слово "динамика"-то неуместно. Скорее, речь идет о застое, а то и спаде отношений. О динамике уместно говорить, например, применительно к диалогу Казахстана с Россией (не менее десятка личных встреч лидеров и столько же телефонных разговоров только за последние два года). Текущий уровень диалога Вашингтона с Астаной несравним даже с интенсивностью контактов американской стороны с Узбекистаном, которого в Белом доме, похоже, "назначили" основным партнером в Центральной Азии. Во всяком случае, в прошлом году президент Шавкат Мирзиеев удостоился аж личного письма от Байдена, а Саида Мирзиеева, дочь и советник главы государства, была принята за океаном, что называется, по высшему разряду. О росте внимания к Ташкенту в последнее время свидетельствует и количество средств, запрошенных в заявке бюро Государственного департамента по Южной и Центральной Азии на 2025 финансовый год. На узбекском направлении госдеповскими структурами, подобными запрещенному в России агентству USAID*, в будущем финансовом году планируется потратить более 30 млн долларов, в то время как на Казахстан зарезервировано жалких 5 миллионов, преимущественно на пропаганду в стиле набившей уже всем оскомину "деколонизации ЦА" и на программы по децентрализации государственного управления и внедрения контроля за товарными потоками.



Другой важный вопрос – экономическое сотрудничество Казахстана и США. Тут со стороны дипломата последовало много уверений в том, что "мы стараемся развивать и открывать новые направления для американских инвесторов, американские компании проявляют интерес и планируют заходить в сектор критических минералов и критических полезных ископаемых", а также надежд на успешное долгосрочное сотрудничество. Когда-нибудь в будущем. А из конкретных достижений пока только компания Pepsi Со, инвестировавшая 160 млн долларов в строительство завода по производству чипсов в Алматинской области. Для страны с нерешенными проблемами в сфере энергетики, обеспечения водой и продовольствием, низким уровнем жизни населения строительство завода по производству чипсов, конечно, имеет первоочередное значение.



Для сравнения напомним, что объем российских инвестиций в казахстанскую экономику превышает 30 млрд долларов. И речь идет о действительно важных сферах: энергетика, транспортная инфраструктура, промышленность. Российская сторона готова предложить проект АЭС, покрывающий все энергетические потребности юга страны, включая энергозатраты алматинского чипсового предприятия. При этом "Росатом" предлагает весь цикл обслуживания станции, начиная с обеспечения топливом, заканчивая утилизацией отходов. Где же хваленое "партнерство между Казахстаном и США", которое, по словам посла, "позволяет работать совместно над решением острых проблем"? Почему-то от американской Westinghouse подобные предложения не звучат. А поступают лишь окрики и угрозы в связи с продолжающимся сотрудничеством с Россией.



При этом, утверждает дипломат, "американская сторона признает право и долг Казахстана поддерживать хорошие отношения со своими соседями" и "никогда не ставит Астану перед выбором "мы или они"". В то же время, повторяет Розенблюм слова, сказанные в прошлогоднем интервью, в Вашингтоне "отдают отчет о негативных последствиях для экономики Казахстана санкционного режима в отношении России", но ничего делать для помощи партнеру не собираются кроме "диалога с правительством Токаева в поиске альтернатив потерянным российским рынкам в результате санкций". Вести диалог можно долго и вдумчиво. У США времени достаточно. Есть ли это время у Казахстана? Или ухудшение жизни населения страны и рост общественного недовольства вполне вписываются в будущие сценарии Госдепа по дестабилизации обстановки в стране, так удачно расположенной в непосредственной близости к России?



Так же неискренен был дипломат, говоря о достижениях в сфере гуманитарных связей. Нельзя же рассматривать в качестве серьезных достижений анонсированные министром Аидой Балаевой дни культуры Казахстана в США. Для американцев, поглощенных шоу под названием "президентская гонка", подобное мероприятие представляет интерес не более чем статистика по фактам нарушения прав сексуальных меньшинств в ЦА, которой при случае Госдеп тычет в нос неугодным "партнерам".



С гордостью отметил Д. Розенблюм "рост количества студентов, которые направляются на учебу в университеты США". И это притом что число казахстанских студентов за океаном в последние годы редко когда достигало 2 тысяч человек. Не будем вспоминать многочисленные скандалы, связанные с мошенничеством при оформлении на учебу, отказом в предоставлении мест в общежитиях и вузах уже приехавшим на место победителям разнообразных образовательных грантов и необходимостью молодым людям возвращаться домой за собственный счет. Скажем только, что за 30 лет действия распиаренной программы "Болашак" по воспитанию будущих "прогрессивных управленцев" для Казахстана число ее выпускников составило чуть более 12 тысяч человек, из которых непосредственно в американские вузы попало чуть более 800.



Достаточно внушительные показатели для оценки численности потенциальных агентов влияния на территории одного государства. И совершенно недостаточные для того, чтобы обеспечить огромную страну нужным количеством грамотных специалистов в производстве, науке, здравоохранении и образовании.



Еще немного статистики для сравнения: число казахстанских студентов, проходящих обучение в российских вузах, достигло в прошлом учебном году 60 тысяч человек, из которых половина получает образование на бюджетной основе. И даже этого недостаточно для удовлетворения запросов динамично развивающегося производственного сектора республики. Постоянно обсуждаются и, что показательно, положительно решаются вопросы расширения квот для казахстанских студентов в России и открытия филиалов российских учебных заведений в Казахстане.



Зато, отмечает глава американского диппредставительства, "важную и оживленную часть двустороннего диалога составляет тематика демократизации, защиты прав человека". Посол усматривает "позитивное развитие ситуации в сфере создания институтов, которые позволяют защитить права отдельных граждан". Возникает закономерный вопрос, кто эти отдельные граждане, о правах которых так печется американское правительство, и почему, раз уж речь идет о важности этой проблемы, не рассматривается необходимость защиты прав всех граждан?



Розенблюм похвастался, что, мол, "у нас есть практически 250 лет опыта совершенствования собственной демократии". С этим не поспоришь, результаты весьма внушительны. Об этом могут многое рассказать загнанные в резервации коренные жители американского континента и активисты движения Black Lives Matter. Из желающих поведать о "положительных итогах" экспорта американской демократии выстроится, пожалуй, целая очередь, начиная с любой из стран Латинской Америки, продолжая вьетнамцами и корейцами, заканчивая иракцами, ливийцами и афганцами.



Ну и финальным аккордом этой оды усилиям американского посольства на треке демократизации и правозащиты в Казахстане стал пассаж о роли США в судьбе бывших советских республик. Даже не покраснев для приличия, американский дипломат уверенно заявил о том, что "после распада СССР США пытались поддержать, повысить стабильность и процветание в регионе". Результаты этих попыток в полном объеме в разное время ощутили на себе граждане "стабильных и процветающих" Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Молдавии, и особенно Украины.



Интервью получилось настолько длинным, что под конец сам дипломат устал врать и напоследок впервые за весь разговор сказал единственную правду. Потребительская лицемерная политика США в отношении Казахстана, да и всех государств в непосредственной близости от границ России и Китая "сохраняется еще с 90-х годов прошлого века независимо от правящей администрации. И вне зависимости от того, кто победит на предстоящих американских выборах в ноябре, базовый подход и базовая политика останутся теми же". Источник - fondsk.ru

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