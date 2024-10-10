В избирательной кампании США начался сезон ураганов, - Е.Мур

00:01 12.10.2024

Республиканцы и присоединившийся к ним Илон Маск сочли ответ властей на разгул стихии недостаточным

В то время как до президентских выборов в США остается меньше месяца, на южное побережье страны один за другим обрушиваются сильнейшие ураганы. Они способны не только испортить жизнь обычным гражданам, но и перевернуть ход гонки. Консерваторы активно используют непогоду, чтобы склонить чашу весов в конкурентной схватке в свою пользу. И в этом им помогает владелец соцсети Х миллиардер Илон Маск, представляющий возможную победу вице-президента Камалы Харрис исключительно в апокалиптических тонах.



Губернатор пострадавшей от урагана Флориды республиканец Рон Десантис лично руководит устранением последствий стихии и ругает демократическую администрацию США за неэффективность

Губернатор пострадавшей от урагана Флориды республиканец Рон Десантис лично руководит устранением последствий стихии и ругает демократическую администрацию США за неэффективность



Надвигавшемуся на Флориду урагану "Милтон" прочили категорию "шесть" (до сих пор ураганы достигали лишь пятой категории, но для "Милтона" придумали новую). Однако в итоге стихия оказалась не столь разрушительной, как предполагалось изначально. В среду губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции сообщил, что "Милтон" находится "в процессе выхода на сушу" как ураган третьей категории.



Впрочем, штат все равно столкнулся с сильнейшими наводнениями и десятками торнадо. По данным на утро четверга по московскому времени, без электричества оставались более 2,8 млн жителей Флориды. Число жертв стихии еще только предстоит посчитать.



"Милтон" не первый и, вероятно, не последний ураган в текущем сезоне. Менее чем две недели назад Флорида столкнулась с ураганом "Хелен", который унес не менее 230 жизней в Северной Каролине и Джорджии - двух ключевых штатах, которые во многом будут решать исход предвыборной гонки в США. Стихийные бедствия могут оказать значительное влияние не только на качество жизни граждан, но и на ход кампании.



Так, словесную перепалку на фоне надвигающегося "Милтона" устроили вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис и губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. В одном из недавних интервью госпожа Харрис возмутилась тем, что тот не отвечает на ее звонки, и призвала в такие "кризисные моменты отложить политику в сторону и поставить людей на первое место". В ответ губернатор парировал, что "она была вице-президентом три с половиной года" и "никогда не вносила никакого вклада ни в одно из усилий" по преодолению последствий ураганов, коих было немало. Таким образом, по мнению губернатора, на самом деле Камала Харрис пытается придать вопросу политическую окраску. Глава штата добавил, что ему сейчас вообще-то не до разговоров, поскольку он "сосредоточен на жителях Флориды".



Любое такое бедствие априори способно заставить избирателей изменить свое мнение о правительстве.



Республиканцы активно включают ситуацию с преодолением последствий непогоды в свою избирательную повестку, обвиняя ответственное за это Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в блокировании доставки помощи. Критикуют они и небольшие, по их мнению, выплаты пострадавшим от предыдущего урагана - по $750 каждому. В то время как у агентства ограничены средства, миллиарды тратятся на помощь иностранным государствам и мигрантам, возмущаются республиканцы.



На Флориду обрушился самый мощный в текущем году тропический циклон

В самом агентстве тем временем обвиняют республиканцев в распространении дезинформации, указывая: средств у них достаточно, а речь идет о единовременной, но не о единственной выплате пострадавшим, которая должна быть потрачена на экстренные нужды. Издание Politico предсказывает, что эффект от нападок республиканцев на демократов и их правительство в вопросе помощи пострадавшим районам будет лишь усиливаться. Консерваторы в том числе будут использовать ресурсы миллиардера Илона Маска, который несколько месяцев назад присоединился к лагерю республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.



Миллиардер, с одной стороны, активно оказывает помощь жителям пострадавших районов, поставляя системы спутникового интернета производства своей компании Starlink, а с другой - не упускает повода подколоть федеральные власти за нерасторопность и активно вступает в споры с чиновниками.



Американские аналитики считают, что союз консерваторов с миллиардером - очень важный инструментом в борьбе с демократами: он не просто использует огромный охват своих постов (у него более 200 млн подписчиков в X), но формирует повестку правых так же, как ведущий консервативный телеканал Fox News.



Илон Маск регулярно рассуждает о негативных последствиях для себя и для всех США возможной победы Камалы Харрис. Как в своем аккаунте Х, так и на митинге республиканского кандидата он заявлял, что, если американцы не проголосуют за консерваторов, "эти выборы могут стать последними". Примечательно, что в случае победы республиканцев Дональд Трамп обещал назначить бизнесмена главой комиссии по эффективности правительства.



Екатерина Мур, Вашингтон