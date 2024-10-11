Отвага и слабоумие – лозунг Нетаньяху и его группировки, - Д.Седов

00:02 12.10.2024

11.10.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



Варианты неудачной войны с Ираном в Израиле не рассматриваются



Вслед за демоническими угрозами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Ирана его соло подхватил министр обороны Йоав Галант, который заявил, что израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным.



"Наш удар по Ирану будет смертоносным, точным и неожиданным. Те, кто пытаются нанести вред государству Израиль, поплатятся за это", – написал Галант в социальной сети X после встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900. Напрасно израильская оппозиция считает, что только "Нетаньяху является проблемой в цивилизованном Израиле".



Это не единственная проблема, к ней прилепились многочисленные проблемы поменьше, в основном в военных формах, параноидально стремящиеся к региональному Армагеддону. Да и при наличии 40 тыс. убитых гражданских палестинцев в Газе едва ли можно считать Израиль цивилизованным. В назревающей обстановке вполне логично взять и представить, что против всех соображений разума и человечности ястребы Израиля достигнут своих целей – победят Иран в тотальной войне. Перед какой картиной они окажутся?..



Наверное, с их точки зрения, картина будет радовать душу. Главный враг Израиля Иран издыхает в руинах, его население деморализовано массовыми смертями и бессилием армии. Арабский мир дрожит от страха, увидев тотальное разрушение Ирана. Все нефтедобывающие страны региона идут на поклонение новому президенту США, а Тель -Авив выстраивает их в очередь по заслугам. Газа освобождена от палестинцев. Они разбежались по региону, ХАМАС скрылся в глубоком подполье, "Хезболла" разгромлена доблестным ЦАХАЛ и Тель-Авив достигает самого главного: он учреждает марионеточную палестинскую администрацию, которая тут же отказывается от претензий на построение Палестинского государства. Большие региональные державы начинают воспринимать Израиль как равного себе игрока, что обеспечивает ему твердые позиции на будущее. Арабская умма получает заслуженное: во всем мире ее начинают рассматривать как кучу муравьев, издающую невнятный информационный шум. В общем, достигнута историческая победа.



Варианты неудачной войны с Ираном не рассматриваются, потому что сионизм, как и любой национализм, мнит себя выше и сильнее собственных врагов. Даже неудачную войну с "Хезболлой" в 2006 году, когда израильская бронетехника горела от шиитских ПТРК как спички, они не склонны воспринимать как свидетельство собственных недостатков. Точно так же, как и сегодня, они не видит "ничего особенного" в том, что иранские ракеты пробили их систему ПВО. Да и воспринимать всерьез это невозможно: как же тогда грозить персам страшным возмездием, ведь они еще раз пробьют "железный купол" и, не дай бог, прицелятся во что-то особенно дорогое Израилю, например в склады с атомным оружием в известных местах. Такие мысли нельзя допускать.



Многие политики мира пришли к выводу о том, что Нетаньяху потерял рассудок в яростной борьбе за собственное политическое выживание и затягивает в свою упряжку все больше и больше высокопоставленных израильтян, безоглядно следующих ему и своей сионистской идеологии.



Иранские аятоллы, в отличие от Нетаньяху с компанией, не склонных делать далеко идущие заявления. Они молчат, но в их молчании скрывается решительность и воля не падать духом перед нахрапом врага. Они готовятся к решающей схватке.