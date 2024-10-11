Укрфронт. На грани химической войны, - Андрей Офицеров

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ВСУ более 400 раз применили отравляющие вещества против армии России и населения

Андрей Офицеров

11.10.2024



Великобритания внесла в санкционные списки Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России. Об этом заявил МИД королевства. В черные списки попали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, 27-й научный центр Минобороны РФ в Москве, а также 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ. Лондон мотивировал свое решение тем, что РХБЗ якобы несут ответственность за применения на Украине химоружия, включая хлорпикрин.



Способность англосаксов врать, не краснея, известна давно, так же, как умение выдать черное за белое, но в этой ситуации они, кажется, превзошли сами себя, показав, что их цинизму нет пределов. Британский МИД обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и выступил с требованием "немедленно прекратить все действия такого рода". Глава ведомства Лэмми заявил, что "взял на себя личную миссию бросить вызов вредоносной деятельности", которую якобы осуществляет РФ. Министр пообещал еще активнее применять санкции против Москвы, притом, что все последние запасы химоружия Россия уничтожила еще в сентябре 2017 г. Однако Лондон по-прежнему продавливает собственную версию о Москве-отравительнице. Помните "дело Скрипалей", которых якобы умертвили русские "агенты Петров и Башаров" с помощью яда "Новичок", а потом еще и некую пару британцев, которые понюхали специально подброшенный им флакон с этим ядом? Скрипали, - отец (предатель России, жил в Британии) и дочь (якобы приехала в Англию его проведать), - после "отравления" пропали бесследно. На требования России объяснить исчезновение девушки, гражданки России, британская сторона до сих пор уходит от ответов якобы из соображений безопасности, но претензии предъявляет Москве.



Сегодня бросается в глаза, прежде всего, тот факт, что Лондон ввел санкции после того, как начальник РХБЗ РФ Игорь Кириллов на брифинге информировал мировую общественность о том, что в августе 2024 г. в Судже (Курская обл.) под видом дымовых снарядов ВСУ использовали западные снаряды с отравляющими веществами.



По данным экспертов, в качестве "начинки" применили хлор. Известно, что почти четыре тыс. таких снарядов были поставлены на Украину в прошлом году.



По сведениям Минобороны РФ, "в результате пострадало более 20 человек". Было выявлено, что причиной поражения личного состава стало отравление веществами удушающего действия.



Киевский режим уже неоднократно использовал химическое оружие в ходе боев с российскими солдатами за время конфликта. Имеется информация более чем о 400 случаях применения украинскими боевиками химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных (запрещенных) химикатов, таких, как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан. ВСУ также используют химоружие (соединения таллия) в ходе нападений на гражданское население. Российской стороной были установлены случаи скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов.



Генерал Кириллов также отмечал, что выявленные аккредитованной ОЗХО лабораторией 27 Научного центра Минобороны России химические соединения входили в состав оружия, которое было поставлено Киеву из-за рубежа. Заметим, что проведенные в американской военной лаборатории Форт-Детрик исследования токсичности металлохлоридной смеси из боеприпасов такого типа показали, что продукты ее горения обладают сильным раздражающим действием на верхние дыхательные пути и могут вызывать тяжелые отравления. Это послужило основанием для запрета производства и использования таких снарядов в США. Но вот 13 июля текущего года Минобороны получило информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. Вместе с тем киевскому режиму поставили более 160 т триэтаноламина только в июле 2024 г. Ранее Кириллов сообщал о поставке на Украину около 500 т триэтаноламина - компонента для производства боевых отравляющих веществ. Он пояснил, что с помощью этого соединения можно произвести такое химоружие, как азотистый иприт.



В постоянном представительстве России при ОЗХО сообщили, что США остаются главным поставщиком на Украину отравляющих средств, а также применяемых ВСУ химических вооружений. Более того, применение ВСУ химоружия под контролем США и ФРГ - это официально доказанные факты.



Об этом говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя информацию о том, что США, Германия, Украина и Техсекретариат ОЗХО готовят спецрасследование для обвинения России в применении химоружия.



По информации нашей военной разведки, киевский режим при содействии западных кураторов разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием "особого химического пояса", что предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. Следует отметить, что украинские военные и наемники используют не только готовое западное химическое оружие, но и сами синтезируют отравляющие вещества в своих лабораториях, применяя при этом компоненты западного производства. Пленные украинские солдаты сообщили, например, что химическая лаборатория ВСУ, работающая в ДНР, производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. Он выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей. В ходе оперативных мероприятий были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.



А в июне в районе Авдеевки (ДНР) была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал тогда, что анализ обнаруженных веществ выявил присутствие цианистого натрия, серной кислоты и следов цианид-анионов. По его оценке, производительность такой лаборатории составляла не менее 3 кг отравляющих веществ в сутки, при том что смерть наступает при вдыхании всего 70-80 мг. Таким образом, речь идет о систематическом применении химического оружия НАТО на Украине. И не только "нелетального", которое уставами НАТО разрешается использовать в "миротворческих миссиях", как было в Ираке, Афганистане, Сирии.



Генерал Кириллов предупреждает, что киевский режим может готовить очередные провокации с токсичными химикатами, чтобы потом обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. О готовящейся провокации свидетельствуют также закупки Украиной защитных средств в количествах, которые не нужны стране, не применяющей химоружие.



Например, украинское постпредство при ЕС запросило штаб Евросоюза поставить ВСУ в нынешнем году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тыс. изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тыс. каждого наименования.



В прошлом году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тыс. комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тыс. ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тыс. флаконов). А свыше 40 сотрудников украинских спецслужб в июне прошли обучение в Гааге, в рамках которого овладели навыками отбора проб для документирования фактов применения химоружия. По сообщениям СМИ, их учеба была организована "на базе Химико-технологического центра в Гааге".



В ближайшее время Киев намеревался передать представителям ОЗХО доказательства "преступлений русских", но, согласно заявлению Техсекретариата организации, украинская сторона не обладала техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. Теперь НАТО подготовило их к провокациям на любые "химические темы", и режим собирается воспользоваться отсутствием представителя России в Исполсовете ОЗХО и добиваться лишения представителей страны должностей также в Техсекретариате. В дальнейшем материалы о "якобы нарушениях" Российской Федерации могут направить в Генассамблею и Совбез ООН. Заметим, что ключевые должности в ОЗХО занимают англосаксы и все отличные от их мнения считаются "неправильными". Как видим, Россия терпит поражения и на этой дипломатической площадке, как и на многих других, где бал правят англосаксы.



Очевидно, что Запад закрывает глаза на возможные долгосрочные последствия применения химического оружия на Украине, как и на последствия использования других видов вооружения. Достаточно вспомнить поставки Великобританией Киеву снарядов с обедненным ураном. Подобные боеприпасы использовались военными США во время агрессии НАТО против Югославии, что вызвало рост онкологических заболеваний в Сербии. Использование некоторых типов химического оружия имеет похожий эффект.



Противоправные действия Киева объясняются исключительно тем, что за спиной у нацистского режима стоят США. Провокация явно готовится с их подачи, о чем также свидетельствует заявление официального представителя США в ОЗХО Шампейн, сделанное в июле. "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе Конференции государств-участников в ноябре", - сказала мадам Шампейн.



В Минобороны РФ заявили, что в случае успеха провокации решение в отношении России будет принято по аналогии с итогами расследования сирийского военно-химического досье. Нашу страну поразят в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов.



Россия призывает США и их союзников не играть с огнем в вопросах, касающихся химоружия. В первую очередь, для того, чтобы окончательно не разрушить режим КЗХО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



И подчеркнула, что страны НАТО до сих пор стремятся добиться "стратегического поражения" России. Причем используют уже отработанные методы: устраивают химические провокации чужими руками. И нет никаких международных норм, способных остановить представителей Североатлантического альянса. В общем, и на этом поле битвы Запад продолжает игру без правил, которую он вел во Вьетнаме, Ираке, Сирии и т.д. - везде, где использовал отравляющие вещества, в том числе против мирного населения.



Напомним, что уже через месяц после начала СВО, 25 марта 2022 г., агентство Bloomberg* сообщало: США и их союзники по НАТО готовятся к возможным инцидентам с применением химического оружия, которые якобы может устроить Россия. Представитель госдепа Прайс ранее сделал откровенно лживое заявление о том, что Россия "может использовать химическое оружие в ходе военной операции на Украине". "Мы знаем историю Кремля. Это правительство, которое использовало запрещенные химические вещества. Они поддерживают жестокий режим (сирийского президента Башара) Асада, который использовал запрещенные химические вещества против своих граждан. Так что мы знаем, к чему это правительство может прибегнуть", - сказал Прайс. О таких как Прайс в России говорят: лжет, как сивый мерин.



Тогда же издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило о формировании Белым домом команды, разрабатывающей сценарии ответных действий на случай, если Россия прибегнет к ядерному, химическому или биологическому оружию. В общем, впали в истерику и все свои страхи, как обычно, сублимировали в обвинениях России. Именно таким образом канализируется агрессия корпоративного Запада.



При его поддержке Украина прилагает сверхусилия для того, чтобы "продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета" в борьбе против России, отметили" в постпредстве РФ при ОЗХО. Для этого, по словам наших дипломатов, западные, и в частности американские, специалисты снабжают ВСУ отравляющими веществами. Многочисленные случаи использования ВСУ химических веществ американского производства очевидным образом доказывают, что США сохранили производственные мощности, позволяющие синтезировать различные отравляющие вещества в больших объемах, например, в Эджвудском химико-биологическом центре Пентагона. И это несмотря на то, что США официально заявили об уничтожении всех задекларированных запасов химоружия.



Тем не менее Соединенным Штатам придется избавляться от синдрома вседозволенности и не стоит надеяться, что память об инсценировке в Совете Безопасности ООН истории с "пробиркой Пауэлла" удастся похоронить "в зыбучих песках истории", в интервью РИА "Новости" говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя очередную годовщину весьма памятного заседания СБ ООН в феврале 2003 г. Напомним: тогда четырехзвездный генерал США Колин Пауэлл, глава американского госдепа, пытался обосновать причину для вторжения сил Пентагона в Ирак с целью свержения его президента Саддама Хусейна. Глава госдепа США, как и британцы, говорил о неких передвижных лабораториях. "Это грузовики и вагоны поездов, скрываемые от инспекторов. За считанные месяцы они могут изготовить столько биологического яда, сколько Ирак произвел за годы, предшествовавшие войне в Персидском заливе", - сообщил госсекретарь. И предъявил пробирку с каким-то порошком, которая и стала "доказательством" наличия у Ирака оружия массового поражения и "удобным поводом" для вторжения в эту страну без санкции ООН спустя полтора месяца.



Вскоре выяснилось, что все обвинения Ирака были одной большой ложью. Заместитель главы МИД РФ Рябков подчеркнул, что в отличие от ситуации начала 2000-х годов, как ранее в отношении беззащитной Югославии, Вашингтону уже не сойдет с рук "международный разбой", а США в условиях стремительно меняющихся геополитических реалиях объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, "когда им вздумается, без серьезных для себя последствий".



Хотелось бы, чтобы так оно и было, однако напрашиваются аналогии с ситуацией двадцатилетней давности.



Американцы никогда не заморачиваются новыми сценариями, они предпочитают действовать по апробированным схемам. Кстати, США до своего вторжения совместно с Великобританией в Ирак, будучи в добрых отношениях с режимом Хусейна, поставили ему четыре лаборатории для производства химоружия.



Похоже, поставки ВСУ западного химоружия, использование его также создают подходящие условия для грандиозной провокации против России. По своим последствиям она может быть не менее губительной чем ядерная, которую не допустили на Курской АЭС, остановив прорыв ВСУ на российскую территорию.



Запад, очевидно, уже забыл про "пробирку Пауэлла", которая очень дорого обошлась миру. Из-за разрушения государственности в Ираке с новой силой заявили о себе террористические группировки, составившие потом костяк "Исламского государства"**, произошло расползание терроризма по всему Ближнему Востоку. Были убиты, искалечены, пропали без вести более 300 тыс. иракцев, в стране наступил политический и социально-экономический хаос, некогда цветущий Багдад и другие города превратились в руины. Ответственности за это на Западе не понес ни один из виновников. Однозначно: сегодня у Киева есть и мотив, и средства, и политическая воля западных союзников для того, чтобы совершить масштабное преступление с использованием химоружия. Источник - Столетие.Ру

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