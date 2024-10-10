Озера в Сахаре.. Аномальные осадки перевернули жизнь на Африканском континенте

00:04 12.10.2024

Наводнение привело к трагедиям и преобразовало озеро в ценное водохранилище



В октябре метеорологическое агентство Марокко сообщило о значительных осадках, которые вызвали наводнения в юго-восточных районах страны. Количество дождевой воды превысило среднегодовую норму для нескольких регионов. Отмечается, что сухое десятилетиями озеро в Сахаре наполнилось, а наводнение не уходит, создавая проблемы для флоры и фауны пустыни, а также для человека.



Наводнение привело к трагедиям и преобразовало озеро в ценное водохранилище



Вода, затопляющая пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире и нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям. Это вынудило правительство выделить средства на экстренную помощь, включая поддержку в некоторых районах, пострадавших от землетрясения, произошедшего в 2023 году.



Спутниковые снимки NASA показали, что озеро Ирики, которое было сухим на протяжении 50 лет, теперь заполняется водой. Представитель метеорологического агентства Хуссин Юабеб отметил, что подобные дожди, известные как внетропические штормы, могут изменить погодные условия в регионе на ближайшие месяцы и даже годы, увеличивая влажность воздуха и способствуя большему количеству штормов.



Обычно в этом районе годовое количество осадков составляет менее 25 сантиметров, поэтому люди вынуждены передвигаться по лужам и участкам оазиса на вездеходах.



Сахара, являющаяся крупнейшей песчаной пустыней в мире, сталкивается с аномальной засухой из-за глобального потепления, что приводит к учащению экстремальных погодных явлений. Теперь же из-за осадков озеро Ирики наполнилось водой. Ученые прогнозируют, что подобные штормы могут стать более частыми в будущем.



В течение шести лет засуха серьезно осложняла жизнь большинства регионов Марокко, заставляя фермеров оставлять поля необработанными, а жителей городов и деревень - оптимизировать потребление воды.



Недавние обильные дожди помогут восстановить запасы подземных вод, находящиеся под пустыней и обеспечивающие водоснабжение для местных жителей. Сообщается, что водохранилища региона наполнялись рекордными темпами, хотя неясно, насколько это сможет смягчить последствия длительной засухи. Также сообщается, что в Сахаре вода продолжает "стоять и никуда не уходит", что может в дальнейшем вызвать проблемы для местных животных и растений, привыкших к другой среде обитания.



Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло подчеркнула, что глобальные водные циклы меняются все чаще. Она отметила, что повышение температуры приводит к ускорению гидрологического цикла, который становится более нестабильным и непредсказуемым. Это создает проблемы как с избытком, так и с нехваткой воды.



Напомним, что в 2023 году знаменитая Долина смерти в Калифорнии также изменилась, когда беспрецедентные проливные дожди превратили самое засушливое место в Северной Америке в удивительный оазис.



Национальный парк был закрыт для посетителей в августе из-за урагана "Хилари", который обрушил на выжженный ландшафт годовую норму осадков, разрушил дороги и превратил засушливые овраги в бурные потоки. Через два месяца после этого вода преобразовала мрачный ландшафт в неузнаваемый водный мир, где болотные птицы охотились на маленьких озерах.



Ангелина Бржевская