Скандал в Европарламенте. В Европе усиливается раскол, - Владимир Малышев

00:05 12.10.2024 11.10.2024

Скандал в Европарламенте

Как известно, бурный скандал недавно вспыхнул в Европейском парламенте в Страсбурге во время выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В зал ворвался некий "левый активист", который попытался напасть на премьера Венгрии, чтобы сорвать его выступление. При этом он кричал, требуя, чтобы тот признался, "сколько он получил от Путина и Си Цзиньпина за предательство Венгрии и Евросоюза". Провокатора тут же схватила и вывела охрана.



Однако на этом скандал не закончился. Одна часть депутатов стала возмущаться и свистеть, другие криками поддерживали Орбана. Венгерский премьер ненадолго прервал свое выступление, дожидаясь, пока активиста выведут из зала и стихнут крики, после чего продолжил речь, которая продлилась полтора часа.



Но скандал этим не закончился. После того, как Орбан выступил, часть депутатов от либеральных партий начала петь "Bella Ciao", знаменитую итальянскую партизанскую песню времен Второй мировой войны. Такой прием левые и либералы в Европе сегодня часто используют, чтобы шельмовать своих политических оппонентов, навешивая на них ярлык "фашистов". Их "концерт" был прерван председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, которая заявила, что "Это не Евровидение", имея в виду ежегодный песенный конкурс.



Напомним, Венгрия возглавила Евросовет с 1 июля, приняв эстафету у Бельгии. Председательство в Евросовете переходит от одного государства - члена ЕС к другому каждые шесть месяцев. В обязанности председателя входит контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами - членами ЕС.



На период председательства Венгрии выпал также процесс обновления всех институтов Евросоюза, запущенный после июньских выборов в Европарламент, по результатам которых третьей крупнейшей фракцией в нем стал союз правых партий "Патриоты за Европу". К этой группе принадлежит и правящая в Венгрии партия Орбана ФИДЕС.



В качестве главы правительства-председателя Виктор Орбан представил 9 октября обновленному Европарламенту приоритеты председательства своей страны в Совете ЕС. Он отметил, что, если никак не реагировать на нынешние многочисленные вызовы, "Европа может умереть". По мнению венгерского премьера, ЕС "нужно меняться", поскольку эта организация переживает "самый сложный период" в своей современной истории, подразумевая военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Он отметил, что "любой конфликт может обостриться", а к этому добавляется миграционный кризис, который может "взорвать шенгенскую систему".



Венгерский премьер-министр назвал реакцию ЕС на действия России "плохо спланированной и плохо реализованной", вновь призвав Брюссель возобновить диалог с Кремлем. "Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту проигрышную стратегию", - отметил Орбан.



В своем выступлении венгерский премьер раскритиковал экономическую политику ЕС, выразив тревогу по поводу экономической стагнации блока и призвав к решительным действиям по повышению конкурентоспособности и сокращению разрыва с США и Китаем. По его словам, решение ЕС ввести торговые пошлины против китайских электромобилей может привести к холодной торговой войне. Он подверг резкой критике так называемый Зеленый курс ЕС, указав, что в его разработке не учитывалась "промышленная политика". Кроме того, венгерский премьер назвал причиной медленного экономического роста и высоких цен на энергоносители стратегию отказа руководства ЕС от российского газа и нефти, принятую после начала военной операции на Украине.



Виктор Орбан, известный, как активный противник наплыва в Европу мигрантов, заявил, что их прибытие "усиливает антисемитизм, насилие в отношении женщин и гомофобию". В качестве решения Орбан предложил создать "внешние горячие точки" в соседних странах, где можно было бы обрабатывать заявления беженцев о предоставлении убежища. Только получившие одобрение просители убежища могут быть допущены на территорию Европы. "Другие решения, честно говоря, являются иллюзией", - отметил венгерский премьер.



Свое выступление Орбан закончил лозунгом "Сделаем Европу снова великой", который практически повторяет лозунг кандидата в президенты США Дональда Трампа во время кампании 2016 года. А на пресс-конференции во вторник венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить на поле боя и что лидеры ЕС должны поддержать прекращение войны путем переговоров. Он также поддержал Дональда Трампа, который снова баллотируется на пост президента США. "Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется", - заявил Орбан.



С резкими нападками на Орбана выступила, вслед за ним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая обвинила его в "исторической неспособности" поддержать Украину, неэффективном управлении экономикой и превращении его страны в "лазейку для иностранного вмешательства". Она напомнила венгерскому премьеру о том, что его страна недавно решила упростить визовый режим для россиян и белорусов, что, по ее словам, будто бы ставит под угрозу безопасность блока. Кроме того, глава Еврокомиссии напомнила о недавнем соглашении Будапешта с Пекином, которое позволяет китайским полицейским работать в Венгрии. "Это не защита суверенитета Европы. Это лазейка для иностранного вмешательства", - объявила фон дер Лайен.



В июле Венгрия расширила список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив в него Россию и Белоруссию. Еврокомиссия запросила разъяснения у Венгрии по поводу этого решения, чтобы проверить его на предмет соответствия нормам ЕС.



Имея в виду нынешний конфликт на Украине, Урсула фон дер Ляйен решила напомнить Орбану историю его собственной страны. "Есть еще некоторые, кто возлагает вину за эту войну не на захватчика, а на захваченного, - сказала она. И задала Орбану вопрос: "Стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Или литовцев в советских репрессиях 1991 года?"



В ответ венгерский премьер резко отреагировал на эту фальшивую параллель, заявив, что эпизод тех лет "не имеет ничего общего" с конфликтом на Украине. Он отметил, что Еврокомиссия всегда была нейтральным органом, который решал разногласия правовым путем, а теперь превратилась в "политическое оружие". "Мы никогда не согласимся, что европейское единство означает то, что вы указываете нам, что делать и когда надо молчать", - отметил Орбан.



Как известно, председательство в ЕС Венгрии изначально вызвало в Брюсселе недовольство, поскольку Орбан проводит независимую политику и отказывается выполнять некоторые оказания руководства Евросоюза, которые, как он считает, наносят ущерб национальным интересам Венгрии.



А после того как в июле Орбан посетил Россию в рамках своей "мирной миссии", в Брюсселе обрушились на него с резкой критикой, обвиняя в нарушении принципа европейского единства.



Два года назад ЕС приостановил передачу Венгрии около €30 млрд из-за проблем с обеспечением верховенства закона и прав меньшинств в стране, правда, в марте 2024 года эти средства были все же разблокированы. В декабре Будапешт пытался заблокировать очередной транш помощи для Киева, а также предоставление статуса кандидата в члены союза Украине и Молдавии.



Выступление Орбана в Страсбурге вызвало недовольство и в США. "Орбан, - пишет New York Times, - посетил г-на Путина в Москве, а также отправился в Пекин для ранее необъявленных переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, что вызвало опасения, что он заигрывает с авторитарными лидерами, которые расходятся с ценностями ЕС. В июле он отправился в Мар-а-Лаго, в дом г-на Трампа, который не скрывал своего восхищения г-ном Орбаном и часто приводил его в пример своей поддержки среди мировых лидеров. Во время президентских дебатов в прошлом месяце г-н Трамп назвал г-на Орбана "одним из самых уважаемых людей". Все это способствовало созданию враждебной атмосферы, когда г-н Орбан появился в Европарламенте", - комментирует выступление венгерского лидера NYT.



Так что председательство Венгрии в ЕС сулит еще немало сюрпризов. Английская газета Guardian в этой связи напомнила, что после президентских выборов в США премьер-министр Венгрии будет принимать европейских лидеров в рамках саммита ЕС, который пройдет в Будапеште и на котором Орбан намерен обсудить ситуацию на Украине, рассчитывая, как считает издание, на помощь Трампа в установлении мира.



Однако нынешнее выступление венгерского лидера в Европарламенте показало, что в Европе усиливается раскол. И в таком состоянии Европа вряд ли сможет эффективно действовать на международной арене. Источник - Столетие.Ру

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