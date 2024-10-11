Депутат Таштанбеков требует вернуть тела кыргызстанцев из зарубежных музеев для захоронения

00:10 12.10.2024

11 октября 2024



Анна Гладышева



В Кыргызстане 11 октября депутат Акбокон Таштанбеков поднял резонансный вопрос, касающийся вывоза тел граждан за границу и их дальнейшего использования в зарубежных музеях. Он напомнил о скандале с Центром пластинации, который разразился еще в начале 2000-х годов, сообщает Orda.kz со ссылкой на kaktus.media.



Депутат Таштанбеков выразил обеспокоенность тем, что тела известных деятелей культуры, таких как акыны и драматурги, до сих пор находятся в зарубежных музеях. Он указал, что в ходе следствия выяснилось, что из Кыргызстана незаконно вывезли 720 тел, среди которых были 27 детей до 12 лет, а также почти 70 тонн органов.



По словам депутата, обещания вернуть останки на родину так и не были выполнены, и тела все еще находятся в зарубежных музеях. Таштанбеков обратился к Кабинету министров и Министерству юстиции с предложением подать иск в Международный суд с целью вернуть останки кыргызстанцев на родину для их надлежащего захоронения.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил, что в Кыргызстане пластинация больше не проводится, а медицинские вузы закупают готовые анатомические материалы из-за рубежа. По словам министра, следствие по данному вопросу завершено, и виновные понесли ответственность, однако тела до сих пор не были возвращены.



Скандал разразился еще в 2003 году, когда выяснилось, что Кыргызстан стал одним из 30 государств, которые экспортировали человеческие тела в институт пластинации в немецком городе Гейдельберг.