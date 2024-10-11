Геопоэтическая обстановка. Она неожиданно накалилась на саммите в Ашхабаде (репортаж А.Колесникова)

00:51 12.10.2024

11.10.2024,



11 октября президент России Владимир Путин принял участие в "философском саммите" в Ашхабаде. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, как и все присутствующие, обратил внимание на непреходящую роль в развитии мировой культуры великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также на президента Ирана, который едва не сказал лишнего на встрече с Владимиром Путиным.



Президент Ирана первый раз встречался с президентом России и не знал, куда смотреть



Российские журналисты переночевали в ашхабадском отеле "Ашхабад". О том, что это именно отель, я узнал не сразу. Один из местных журналистов рассказал мне утром, что огромный отель этот, где разместили и пресс-центр международного форума тоже, лет десять назад был построен на специально выбранном пустыре (каким, собственно говоря, является вся окраина Ашхабада) и что это была в результате одна из комсомольских строек новой столицы Туркменистана.



- Да, но ведь я был в Ашхабаде лет двадцать назад и жил в отеле "Ашхабад"! - разволновался я.



- Да,- пояснил мне туркменский журналист,- в центре, рядом с российским посольством, есть гостиница "Ашхабад". А это - отель "Ашхабад". В этом между ними принципиальная разница.



Нужно сказать, что город, подготовившийся к недюжинному для себя саммиту с участием девяти иностранных лидеров, выглядит более чем достойно. Он просто как с иголочки.



Здания в национальном стиле и орнаменте разбросаны по городу не так лихорадочно и хаотично, как в Астане, например, хотя и та и другая столица спланированы национальными лидерами, то есть Нурсултаном Назарбаевым и Гурбангулы Бердымухамедовым, а не какими-то случайными людьми. Эти здания стоят уверенно там, где им место. Тут все белым-бело: беломраморные здания, белые машины... Да, немного пустынно. Но это потому, что перекрыты дороги в честь форума. А как не перекрыть? Ночью, когда мы ехали из аэропорта, гражданские машины были в городе, я сам видел; и даже почти пробки были. Ашхабад - живой город, а не мертвый, и это, к сожалению, надо объяснять.



В отеле "Ашхабад" даже работает Wi-Fi. Правда, я зафиксировал один-единственный телеканал у себя в номере, и он, конечно, государственный, с танцами и орнаментами, но должны же быть вечные ценности, которым, кстати, посвящен и весь этот саммит - без преувеличения философский, как тут принято говорить. "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития". Лучше и не скажешь.



В своих выступлениях ораторы - среди них были представлены Масуд Пезешкиан, президент Ирана, Асиф Али Зардари, президент Пакистана, Владимир Путин, президент России, Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, Садыр Жапаров, президент Киргизии, Ваагн Хачатурян, президент Армении, Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, Нуман Куртулмуш, председатель Великого национального собрания Турции - прославляли великого туркменского поэта Махтумкули, который писал на туркменском, персидском и арабских языках и воспевал любовь к Родине, а также народ и красоту родной земли, размышляя вместе с тем о смысле жизни и о месте человека в мире. Да, трансляция шла на туркменском и национальных языках, и перевода в пресс-центре не было, но не очень-то и хотелось, ибо и так было ясно, что говорят здесь прежде всего о миролюбивой внешней политике собравшихся и о том, что надо объединиться против внешних угроз и агрессора, который по имени назван не был, ибо имя это всуе и поминать не следует.



- Махтумкули был одним из первых, кто раскрыл красоту туркменского языка,- признался Владимир Путин.- Многие его изречения ушли, как говорят, в народ…



Не смог не отметить Владимир Путин и тот факт, что Махтумкули жил ведь на самом деле под Астраханью, в селе Фунтово, где до сих пор компактно проживает туркменская диаспора.



Российский президент между тем перешел к актуальной тематике более или менее плавно.



- Творчество Махтумкули востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений. Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния (Не БРИКС ли? Не ШОС ли? - А. К.), прежде всего здесь, на Глобальном Востоке, на Глобальном Юге в целом… Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы,- рассказывал господин Путин.



Было очевидно, что именно Махтумкули еще 300 лет назад подготовил почву для новых подходов в современной международной политике (просто до сих пор как-то не бросалось в глаза):



- Государства мирового большинства, частью которого является и Россия, выступают в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни… только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение…



А не так, как сейчас.



Нужно ли сомневаться, что именно Владимир Путин подарил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову? Конечно, раритетное издание трудов Махтумкули 1948 года и новейшее оригинальное издание творчества этого же поэта и мыслителя.



На ресепшене отеля "Огузкент Ашхабад", где пройдут переговоры президентов России и Ирана, лежит газета Кабинета министров Туркменистана "Нейтральный Туркменистан". Внешне и внутренне - это туркменская газета "Правда" образца 1970 года. На первой полосе - указы президента Туркменистана "о награждении граждан Федеративной Республики Германия юбилейной медалью Туркменистана", а также отчет о переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. На второй - отчет о выступлении национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на открытии памятника казахстанскому поэту Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде. Дальше заголовки такие: "Начался первый государственный визит президента Монголии в Туркменистан". "Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом Республики Армения", "…встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации", "… встретился с председателем Великого национального собрания Турецкой Республики"… Но ведь есть и статья "Венский бал - культурный мост, сближающий народы".



"Философский саммит" после выступлений президентов между тем вдруг закончился, они, можно сказать, наскоро пообедали и разъехались по двусторонним встречам в отелях. Переговоров президентов России и Ирана пришлось ждать недолго.



Этой встрече придавали преувеличенное значение. Возможно, в этом даже был смысл. Речь идет о том, что Россия в состоянии влиять на позиции Ирана, и сам факт встречи вроде бы это демонстрировал. Причем Владимир Путин и Масуд Пезешкиан встречались первый раз, и имели значение нюансы.



Из нюансов. Президент Ирана начал говорить немного сбивчиво, как будто волнуясь, но зато сразу по существу:



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- Мы должны помогать друг другу, ведь наши позиции на международной арене сходны (уже спорно.- А. К.). Даст Бог, мы тоже примем участие в саммите БРИКС (в Казани в конце октября.- А. К.), и те документы, которые нам надо подписать, мы подпишем (заранее спасибо.- А. К.). Ситуация у нас в регионе сложная, США и Европа не хотят, чтобы она здесь утихала. И Израиль в регионе все запреты обошел!



Тут Владимир Путин беспокойно осмотрелся по сторонам в поисках своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.



По протоколу президент Ирана должен был договорить. Но Владимир Путин, похоже, не хотел, чтобы переговоры продолжали быть предметом внимания прессы. Президент Ирана мог по неопытности прямо сейчас начать высказываться от души.



Господин Песков сделал свое дело. На следующем слове "Израиль" в переговорной комнате почти никого из журналистов не осталось.



И это, как всегда, к лучшему.