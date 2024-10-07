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Как джигиты из "Дикой дивизии" сражались за Россию, - Илья Ухов
07:30 12.10.2024

7 ОКТЯБРЯ 2024,

Как джигиты из "Дикой дивизии" сражались за Россию
Tекст: Илья Ухов

Георгиевский крест считается легендарной наградой, которой отмечался прежде всего русский солдат. Однако Первая Мировая война дала целую серию примеров того, как "георгия", в том числе сразу несколько, получали за свои подвиги уроженцы Северного Кавказа – в рядах Русской императорской армии.
После долгой и кровопролитной Кавказской войны, шедшей полвека, казалось бы, горские общества и народности XIX века должны были быть обозлены на Россию и таить чувство мести по отношению к российскому государству. Однако случилось обратное – прирожденные воины, привыкшие к тяжелым условиям и непритязательные в быту, представители народов Северного Кавказа органично влились в ряды Русской императорской армии и совершили немало подвигов в войнах, которые вели Россия в последней четверти XIX – начале XX веков.

Яхья Самбиев – участник Первой мировой войны, всадник Чеченского конного полка "Дикой дивизии", полный георгиевский кавалер. В бою 26 февраля 1915 года Самбиев под пулеметным огнем неприятеля сумел восстановить связь. За этот подвиг был награжден Георгиевским крестом III степени.

Другой всадник полка Али Чапанов также стал полным георгиевским кавалером. Свой первый подвиг Чапанов совершил в декабре 1914 года, когда в составе группы добровольцев ворвался во вражеские окопы близ селения Шандровец и взял в плен 12 солдат неприятеля. Боец впоследствии неоднократно ходил в разведку в тыл немцев, вступал в схватки с превосходящими по численности силами неприятеля. Чапанов пропал без вести 7 декабря 1916 года в боях близ деревни Николешти в Бессарабской губернии.

Говоря о "Дикой дивизии" и ее чеченских воинах, нельзя не упомянуть Изнаура Дубаева, еще полного кавалера Георгиевского креста. Свой первый "георгий" он получил за русско-японскую войну, а в годы Первой мировой, увлекая личным примером поднимал бойцов в атаку – за что в 1915 году в числе группы бойцов дивизии был удостоен Георгиевского креста I степени лично Великим князем Георгием Михайловичем. К 1917 году Дубаев от рядового дослужился до прапорщика, получив первое офицерское звание. Для горца незнатного происхождения такое было возможным лишь при высокой личной храбрости и героизме на поле боя.

Еще один полный георгиевский кавалер-чеченец – Магома Альбури. Георгий III степени Альбури получил за бои на реке Стрыпа, в орден II степени – за подвиг при восстановлении телефонной связи, нарушенной атакой австрийцев. Прорвавшись сквозь наступавшие цепи неприятеля, Альбури смог восстановить связь и управление боем со стороны командования. А полным георгиевским кавалером он стал после того, как с товарищами смог вынести с поля боя тяжело раненного командира полка Фейзуллу Мирзу Каджарау.

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Подвигами в разведке отличился и чеченский боец Абдуул-Муслим Борщиков – полный георгиевский кавалер. Из донесения командира 2-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Гусейн-Хана Нахичеванского следует, что 14 декабря 1914 года младший урядник Борщиков в числе добровольцев пошел в разведку возле деревни Буковиц и смогли добыть важные сведения о планах врага. За этот подвиг Борщиков получил Георгия IV степени. Борщиков дослужился до прапорщика и стал одним из основателей милиционного ополчения в Чечне в 1917 году. Был расстрелян большевиками в 1926 году.

Судьбы чеченских всадников "Дикой дивизии", их подвиги и героизм в боях за Россию на полях Галиции, Бессарабии и Польши говорят о том, что к началу Первой мировой войны горцы эффективно влились в российские военные структуры и воспринимали себя их неотъемлемой частью.

Источник - Взгляд
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