Не только "Милтон": почему США отменили "Рамштайн"? - Т.Сильвергельм

07:58 12.10.2024

12.10.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Критический тон в отношении Зеленского нарастает



Белый дом решил перенести встречу в немецком Рамштайне на неопределенный срок. Официальная причина – ураган "Милтон", грозящий масштабными затоплениями. Однако от поездки в Германию также почему-то отказались вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.



"Из-за урагана "Милтон" президент Байден не поедет в Рамштайн для участия в контактной группе по обороне Украины", – сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.



Между тем киевский диктатор Владимир Зеленский планировал получить в Рамштайне не только одобрение своего "плана победы", но и разрешение от Вашингтона на удары дальнобойным западным оружием вглубь российской территории. Этот вопрос, по информации источников, близких к окружению Джо Байдена, должен был стать отдельной темой для обсуждения между США и их союзниками.



Однако американский президент уже достаточно давно откладывает свое решение, не желая обострять и без того непростую ситуацию перед выборами, до которых осталось меньше месяца. Белый дом постоянно заявляет о том, что подобный шаг приведет к росту эскалации в отношениях с Москвой.



Американские эксперты полагают, что тема урагана оказалась очень своевременной и подходящей для администрации демократов, чтобы отложить сложные вопросы, которые могут повредить переизбранию Харрис.



Ураган тоже имеет значение, поскольку отъезд президента из страны в это время и внимание к украинским проблемам могут сыграть на руку Трампу, который тут же выразит свое мнение о работе Белого дома в такой сложный период.



Между прочим, американские блогеры на днях предложили переименовать Флориду в Украину, чтобы побыстрее получить помощь из федерального бюджета. Именно в этом штате бушует ураган "Милтон".



Проанализировав непростую ситуацию, сложившуюся из-за противостояния с республиканцами, Джо Байден, его окружение, а главное – стоящие за ними глобальные элиты решили пока вывести за скобки надоевшую украинскую тему. Во время последнего визита Зеленского в США, американское руководство не разрешило ни одного принципиального вопроса.



Имеет значение также и то, что в западных СМИ с регулярной частотой начали появляться статьи, в которых обосновывается остановка боевых действий на Украине. Предлагается принять план, если не по окончательному завершению конфликта, то хотя бы по временной его заморозке.



"Владимир Зеленский готов обсуждать условия переговоров с Россией и закончить войну. Предложенный им "план победы" встретил прохладный прием в Вашингтоне", – сообщило 8 октября агентство Bloomberg, со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров представителей Украины и лидеров западных государств.



Киев готов прекратить огонь вдоль всей линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности от США и членство в Евросоюзе, об этом написала 9 октября итальянская газета Corriere della Sera.



"Зеленский был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада", – говорится в материале.



По информации издания, Киев хотел бы получить гарантии безопасности со стороны США по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам, а от Рима, Парижа и Берлина – заверения в отношении быстрого вступления в Евросоюз.



Такие публикации появляются регулярно, даже несмотря на то, что Украина на официальном уровне категорически отрицает любую подобную возможность. Тем не менее пресса на Западе продолжает утверждать, что Зеленский готов пойти на эти условия, отказавшись от своего основного безумного требования – "о выходе на границы 1991 года".



В США, Евросоюзе и даже Британии продолжается общественный раскол по украинскому вопросу. Многие, совсем не пророссийские, но достаточно влиятельные силы давно тяготятся этой темой, справедливо полагая, что вероятная война с Россией – путь в никуда.



Происходящий дискурс получает свое отражение в местной прессе. Критический тон в отношении Зеленского усиливается, особенно после его визита в США, названного многими влиятельными западными СМИ, "неудачным".



Администрация Байдена также успешно улавливает сигналы из Москвы, которые свидетельствуют о рисках прямого столкновения между Россией и НАТО, в случае одобрения Вашингтоном применения против Москвы ракет дальнего радиуса действия.



Выборы в ноябре заставляют демократов не только заниматься внутренней повесткой, связанной с тем же ураганом во Флориде, но и одновременно закреплять результаты своей деятельности по Украине, чтобы в случае возвращения Трампа в Овальный кабинет не позволить ему слишком быстро изменить ситуацию и прекратить конфликт.



45-й президент США настаивает на скорейшем окончании боевых действий и их остановке по всей линии фронта. В то же время эксперты полагают, что Камала Харрис сохранит нынешнюю линию Джо Байдена, продолжая накачивать Киев вооружениями.



Параллельно с отменой встречи в Рамштайне стало известно, что так называемый второй саммит мира, который постоянно рекламировал Зеленский и его офис, не состоится. Следует отметить, что без участия России это мероприятие потеряло смысл еще на этапе его подготовки.



Тем не менее Украина планирует все же провести саммит в декабре, до конца 2024 года, сообщило агентство Reuters. Однако прямые двусторонние переговоры между Киевом и Москвой на встрече украинская сторона исключает.



"Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, это будет формат, где задействованы третьи стороны, через которые будут вестись переговоры. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", – заявил агентству посол Украины в Турции.



Отмена встречи в немецком Рамштайне, а также "второго саммита мира" – негативные сигналы для Зеленского и его окружения. Администрация демократов в настоящее время всерьез задумывается над тем, стоит ли продолжать поддержку конкретной токсичной фигуры. Запад во главе с элитами США пока до конца не решил, что для него выгоднее – заморозка, завершение или продолжение конфликта на Украине.



Некоторые эксперты полагают, что "глубинное государство" отложило поездку Байдена, чтобы перед выборами 5 ноября он не набрал обязательств, связанных с поддержкой Киева, которые могут в дальнейшем привести к серьезному кризису внутри Соединенных Штатов.



Демократы стараются в настоящий момент дистанцироваться от Зеленского, чтобы по-прежнему оставаться у власти. И для представителей киевского режима это определенный знак того, что они являются раздражающим фактором для большинства американских избирателей.