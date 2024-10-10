Euractiv: рейд ВСУ в Курскую область - билет в один конец

08:02 12.10.2024

Euractiv: рейд ВСУ в Курскую область - билет в один конец

Главком Сырский пытался повторить американский налет на Японию

Константин Ольшанский

10.10.24



Российское военное командование еще летом подготовило мощные оперативные резервы и ресурсы для наступательной операции. Именно это позволило развить успехи на Покровском, Кураховском и Торецком участках фронта, а также быстро сократить площадь территории, оккупированной украинскими боевиками в Курской области. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).



Собранных резервов оказалось достаточно, чтобы создать новую оперативную группировку из не задействованных в боевых действиях частей и подразделений общей численностью до 70 тыс. человек.



Предполагаемыми целями было продолжение наступления на северо-востоке Харьковской области (на Липчанском и Волчанском участках), а также быстрое оперативное окружение противника в Мирноградско-Покровской агломерации.



Значительная часть резервов была направлена на ускорение темпов наступления на Покровском направлении и в западной части Донецкой области, а также на купирование рейда боевиков Зеленского в Курскую область. Российские войска, по оценкам ISW, за счет эффективной работы оборонки сумели накопить большое количество техники для механизированных атак.



Вместе с тем, командование ВС РФ изменило тактику, подчеркивает ISW. Приоритет отдан быстрым мобильным атакам небольших мотопехотных групп, передвигающихся на багги, пикапах, горных мотоциклах.



ISW считает, что наступательная операция ВС РФ, начавшаяся летом 2024 года, достигнет кульминации в ближайшие недели и месяцы. Главными целями станут Торецк, Мирноград и Покровск. Их освобождение может произойти очень быстро. Кроме того, последовательное наступательное давление на всех участках фронта помешает ВСУ накапливать живую силу, бронетехнику и боеприпасы. И это не позволит противнику перехватить инициативу хотя бы в отдельных сегментах театра военных действий, констатирует ISW.



Эксперт по обороне Питер Вигго Якобсен, доцент Королевского оборонного колледжа Дании, в колонке для издания Euractiv пишет, что даже украинское вторжение в Курскую область не сумело спутать планы российского командования.



Александр Сырский хотел поднять моральный дух войск, но, по мнению Якобсена, уже абсолютно понятно, что украинская оккупация продлится недолго или уж точно не способна изменить ход СВО.



Боевые действия, развязанные в приграничных регионах, должны были укрепить позиции Киева на будущих мирных переговорах с Москвой, заявлял Михаил Подоляк. "На самом деле это ничего не изменит.



Трудно понять, откуда у украинцев ресурсы, необходимые для того, чтобы удерживать позиции", - считает доцент Якобсен. Для того, чтобы наступление было больше, чем рейдом, украинцы должны были изначально строить хорошо укрепленные линии обороны.



Однако они это сделать не смогли, поскольку российская группировка сразу же начала брать в кольцо вторгшихся боевиков. Отбросить их дальше всего удалось на трех направлениях: со стороны Обуховки, Борок и Бахтинки.



По мнению эксперта, со стратегической точки зрения просто абсурдно, что украинцы пытаются удержать такую территорию. "Им и без того не хватает солдат, боеприпасов, всего", - подчеркивает Якобсен.



"Набег ВСУ на Курскую область - это, прежде всего, попытка подвергнуть испытанию принимающих в России военно-стратегические решения и одержать пропагандистскую победу", - констатирует датский аналитик.



Он проводит параллель с рейдом армии США "Дулиттл" на Токио в апреле 1942-го после нападения Японии на Перл-Харбор. Хотя у США были ограниченные возможности атаковать острова, Вашингтон направил авианосцы в сторону Токио и запустил 16 бомбардировщиков B-25, зная, что у них недостаточно топлива, чтобы вернуться.



"Операция „Дулиттл" была основана на идее показать гражданскому населению США, что можно нанести ответный удар. Если применить эту логику к нападению Украины на Курскую область, это, возможно, оправдано с точки зрения поднятия боевого духа, - объясняет авантюру украинского командования Якобсен. - Однако даже американцы поняли, что такой рейд - идиотский способ использования ресурсов".