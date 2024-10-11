Логика убийства Украины, - Ростислав Ищенко

08:07 12.10.2024 Логика убийства Украины



11.10.2024



Ростислав Ищенко



Бытовые убийства, как правило, бывают случайными: кто-то слишком много выпил, или оказался излишне вспыльчивым, неадекватно оценил ситуацию – и вот вам свежий труп и убийца, не понимающий как это произошло, ведь он этого не хотел.

В политике случайная гибель государства практически невозможна. Случайно возникнуть государство редко, но может, а вот для его уничтожения необходимо на протяжении слишком долгого времени прилагать слишком большие и слишком целенаправленные усилия, чтобы подобный трагический исход мог оказаться случайным.

Тем не менее обычно массы людей взирают на хладный труп, совсем недавно бывший их государством и спрашивают "как это получилось?"

Редкий человек бывает самокритичен, но у больших коллективов подобное достоинство не встречается вообще. Людям в принципе трудно объединяться, так как приходится смирять свой эгоизм и идти на компромиссы. Чем больше людей в объединении, тем масштабней и сложнее система компромиссов, удерживающая это объединение в равновесии, тем проще разрушить это единство, поставив под сомнение любой из принципов объединения.



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Между тем самокритика, как любая критика, предполагает акцентирование внимания на некоей (пусть мелкой) ущербности действующей системы. Но признание наличия ущербности, с трудом дающееся отдельному человеку в отношении себя (еще и далеко не каждому дающееся), сразу же ставит перед коллективом вопрос об адекватности компромисса, стабилизирующего систему. Ведь, если существует ущербность и ее необходимо исправить, то условия старого компромисса уже негодны (обстоятельства изменились) и надо начинать долгий и трудный поиск условий нового компромисса.

Идеальное общество должно существовать в условиях постоянного самосовершенствования. То есть, стабилизирующий его компромисс должен состоять в осознании невозможности существования постоянного компромисса. В условиях постоянно меняющейся реальности стабильным будет лишь постоянно меняющееся общество, базирующееся на постоянно меняющемся компромиссе.



Но такая организация противоречит базовому стремлению человека к стабильности. Любое изменение (в том числе и сам факт создания общества) человек рассматривает лишь как неизбежное зло на пути к большей стабильности. При этом движение к большей стабильности требует ускоряющихся изменений, которые приводят к меньшей стабильности и новому поиску стабильности до тех пор, пока сама нестабильность не превращается в стабильность, ибо начинает рассматриваться обществом, как изначально имманентное ему (то есть естественное) состояние.



На данном этапе таких обществ на планете не существует. Мы лишь находимся на пути к данному идеальному состоянию, но вопрос достижимо ли оно в принципе, пока не имеет однозначного ответа.

Практическим результатом нынешнего состояния общества является негативное отношение к любой (мельчайшей) самокритике, воспринимающейся как угроза общественной безопасности. Естественной реакцией любого общества на предложение что-нибудь в нем улучшить является гнев и стремление дезавуировать само право предлагающего вносить подобные предложения. Подчеркну, общество не задается вопросом о компетентности оценки, полезности вносимого предложения и реалистичности его реализации. Оно инстинктивно стремится сохранить стабильность и потому агрессивно отвергает реформы.



Именно поэтому реформаторов не любят при жизни. Реформы, даже те, с необходимостью которых общество вынуждено было согласиться под давлением обстоятельств непреодолимой силы (например, отмена крепостного права и рабства в отдельных странах Европы, в России и США между 1848-м и 1865-м годами) вызывают дискомфорт, а потому многими оцениваются как неправильно проводимые, виновных в каковой "неправильности" общество требует найти и непременно наказать.



Именно это принципиальное отторжение рефлексии, как особенность больших обществ и приводит к тому, что, видя труп собственного государства, общество моментально начинает искать виновных среди собственных лидеров (обвиняя их в некомпетентности или в предательстве), в хитроумных зарубежных (или инопланетных) врагах (рептилоидах, "тайном мировом правительстве"), в иноплеменных "подрывателях устоев" внутри себя самого (ксенофобия обществом ритуально осуждается, но неформально всегда в моде, бытовая ксенофобия цвела пышным цветом даже в "интернациональном" и "дружбонародном" СССР, причем тем сильнее, чем глубже осознавалась утопичность достижения конечной цели (стабилизирующего советское общество компромисса – искусственного создания, "построения", нового, коммунистического, общества), вместо того, чтобы обратиться к зеркалу.



Украинцы обвиняют в своих бедах: "все укравших" олигархов, "всех обманувшего" Зеленского, "недостаточно помогавший" Запад, "слишком эгоистичную" или "слишком агрессивную" Россию и даже друг друга ("предателей", "работающих на иностранные государства"), но крайне агрессивно воспринимают любой упрек в свой адрес, заявляя, что в сложившихся условиях ничего не могли сделать.



Между тем, четырнадцать лет (с 2000 по 2014 год) на майданах скакали не рептилоиды, а самые, что ни на есть украинцы. Не просто скакали, а крайне агрессивно реагировали на любую попытку указать им на пагубность этих скачек. Люди без профессии, без опыта, без образования, либо с профессией, опытом, образованием непрофильными были уверены, что им открылась истина, а все, кто с ними не согласен либо "куплены", либо ничего не понимают в колбасных обрезках.



Более того, постоянно сталкиваясь с резким отличием наступавшей реальности от их радужных мечтаний, они заявляли "мы не думали, что так будет" и продолжали скакать дальше. Они не остановились доскакав до гражданской войны и даже до прямого военного столкновения с Россией – ядерной сверхдержавой и первой военной державой мира. Они и сейчас продолжают "не думать, что так будет", полностью игнорируя голос разума и пытаясь посадить в тюрьму по обвинению в государственной измене любого, кто проявляет здравомыслие.



Сама политическая идея украинства, если очистить ее от мишуры и блесток, выглядит абсурдно, изначально гарантируя катастрофу тем, кто попытается ее реализовать. В дистилированном виде она является попыткой достичь пасторальной стабильности ценой национального предательства.



Украинство базируется на нежелании части русских терпеть тяготы и лишения борьбы с Западом за место под солнцем. Чтобы избежать необходимости бороться и при этом не оказаться среди проигравших, а примкнуть к победителям, украинство и было изобретено.

Не случайно любой русский, провозгласивший себя украинцем, немедленно проводил черту, определяя себя как нерусского европейца, а всех русских дикими азиатами. Таким образом, новоявленный "европеец" без всяких усилий нырял в "золотой миллиард", выписываясь из русских, которых считал обреченными на историческое геополитическое поражение.



В идеале Запад должен был добивать Россию, а "мудрый украинский народ" смотреть на цивилизационный конфликт из "вышневого садочка", бурно аплодируя каждому удачному удару Запада и готовя мешки под трофеи.



Украинцы до сих пор считают эту идею лучшим, что изобрело человечество и пытаются ее реализовать. Поэтому Зеленский и носится по США и Европе то с "планом мира", то с "планом победы" (которые на поверку оказываются одним и тем же планом украинского паразитизма), сводящемуся к попыткам отправить таки Запад на войну с Россией.

А то ведь, как-то не по плану все пошло. Воюет с Россией почему-то Украина, а наблюдает и аплодирует Запад. Интересно, что могло пойти не так?



Поэтому 81% украинцев до сих пор верит, что если уж Запад всерьез втянется в конфликт, то Россия всенепременно проиграет. Эти данные не подтасовка и не страх пред репрессиями. Негативно оценивать деятельность Зеленского куда опаснее, тем не менее украинские опросы показывают, что до 40% граждан Украины (из числа находящихся на Украине) не стесняются выражать свое недовольство его правлением.



Те же опросы свидетельствуют, что украинцы понимают, что проиграли войну России и не боятся об этом говорить вслух. Но ведь концепция украинства и не предполагала, что воевать с Россией придется с украинцам. Ругать Россию, плевать в Россию – это пожалуйста, а воевать должен был Запад. Запад должен был победить, а не Украина. Поэтому российская победа не разрушает целостность украинской концепции, ведь, с точки зрения украинцев, Запад еще на поле боя не вышел, а значит идея неизбежности его всемирно-исторической победы ничем не омрачена. Украинцы думают не над тем, где и в чем они ошиблись, а о том, как лично дожить до победы Запада (и мешки под трофеи сберечь до наступления времени "Х").



Логика концепции украинства буквально приглашала Запад прийти и использовать Украину как расходный материал с целью ослабления России – убить Украину об Россию, чтобы сделать России больно. Разумеется Запад приглашением воспользовался. Причем открыто сказал, что будет вести войну на истощение России до последнего украинца, но сам в нее втягиваться не планирует.



Можно сказать, что Запад убил Украину по ее собственной просьбе, во всяком случае с ее полного согласия. А что Украина не понимала на что соглашается, так это не проблема Запада. Тем более, что Россия-то пыталась удержать Украину от рокового шага, но общества, созданные на основе ожидания трофеев, которые не ими будут завоеваны, базируются на самом хрупком компромиссе в истории.



Концепция украинства изначально предполагает, что весь мир, с редкостным самоотречением, будет заботиться лишь о том, чтобы Украине было хорошо (причем хорошо в украинском понимании). Благополучие такого общества зависит даже не от случайности, а от готовности всех остальных обществ действовать себе в ущерб, но во благо украинцев.



Это настолько нереально, что малейшая рефлексия разрушает концепцию украинства, а с ней и компромисс, стабилизирующий украинское общество. Рефлексирующий человек не может с серьезным видом на чистом русском языке (ибо другого не знает, так как родители привезли его на Украину из под Вологды или Ярославля) ругать "мову агрессора".



Сохраняя свое общество и свою концепцию "светлого будущего" украинцы напрочь отказываются от рефлексии. Стоя над хладным трупом своей державы и заявляя: "Мы не думали, что так будет!" - они параллельно продолжают мечтать о "перемогах", о том, что Запад буквально завтра осознает, что лишается Украины и, спасая ее, всеми своими наличными силами нападет на Россию.



Пока же, раз Украину не приняли в Запад целиком, надо интегрироваться туда индивидуально. Поэтому ругают украинцы Зеленского не за то, что войну против России начал, а за то, что он границы закрыл, не давая украинцам возможности в личном качестве интегрироваться е Европу. Были бы границы открыты, украинцев бы и зверства ТЦК не волновали – кто не хочет на фронт уезжал бы, а кто не уехал – по умолчанию доброволец.

Для нынешнего украинца Украина, как кот Шредингера – и мертва, и живее всех живых. Все зависит от того, с какой позиции он ее наблюдает: из окопа на передовой, вроде бы уже не только не шевелится, но пошла пятнами и пахнуть начала, а откуда-нибудь из Брюсселя еще живехонька, даже поет и пляшет. Источник - Украина.ру

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