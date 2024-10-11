Узбекистан инвестирует $1 млрд в добычу афганского газа

10:27 12.10.2024

Талибы подписали с узбекской компанией контракт на $1 млрд по разработке месторождения газа

11.10.24



Движение "Талибан"*, правящее в Афганистане, подписало в Кабуле с узбекской компанией контракт на $1 млрд. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на министерство горнорудной промышленности и нефти в правительстве талибов.



Контракт предусматривает разведку и добычу природного газа на месторождении Тотимайдан (Totimaidan) в провинции Дзаузджан на севере Афганистана.



Контракт подписан сроком на 10 лет. По нему узбекская компания инвестирует $100 млн в первый год, а оставшиеся $900 млн - в течение следующих девяти лет. В первые два года добываемый газ будет использоваться для выработки 100 мегаватт электроэнергии.



При подписании документа присутствовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.



Месторождение Тотимайдан долгое время считалось одним из самых перспективных потенциальных источников природного газа в Центральной Азии. Его запасы занимают площадь около 7000 квадратных километров, которая простирается до границы с Туркменистаном. По оценкам специалистов, разработка Тотимайдана позволит обеспечить Афганистану как энергетическую независимость, так и экспортные рынки, поможет восстановить внутреннюю электроэнергетическую отрасль и развить экономику страны.



Предыдущие власти Афганистана выставили месторождение на тендер в 2014 году, в ноябре 2015-го подписали соглашение о разделе продукции с консорциумом энергетических компаний (нефтяная корпорация TPAO, компания Calik Enerji (обе - Турция) и афганская Bayat Energy). Однако контракт так и не был подписан окончательно, переговоры завершились в 2018 году.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).