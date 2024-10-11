Росвойска отрезали крупные подразделения ВСУ в Любимовке Курской области

10:33 12.10.2024 Русские войска отрезали крупные подразделения ВСУ в селе Любимовка Курской области – итоговая сводка Readovka за 11 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 11 октября в разрезе СВО. Русские войска окружили укрепрайон ВСУ в селах Любимовка и Толстый Луг Курской области, также ряд украинских подразделений отрезан от своих в Ольговке. В американской прессе, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, констатировали, что положение Украины в конфликте безнадежное. Минобрнауки запустит тест новой системы научной деятельности. Депутат Виталий Милонов предложил приравнять "кровную месть" к экстремизму.



"Котелок" готов, да не один







Вчерашний неожиданный прорыв подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ поставил ВСУ в крайне тяжелое положение. Укрепившийся в селах Любимовка и Толстый Луг противник оказался отрезанным от основных сил и не мог отойти. Перекресток дороги от Любимовки и Толстого Луга с трассой 38К-030 недоступен для отступления неприятеля, а иным путем отхода он не располагает. Севернее указанных населенных пунктов в посадках развернулись подразделения 155-й бригады МП, а южнее – широкое течение реки Снагость. Единственный вариант, который на данный момент еще есть у ВСУ, это контратаковать наших пехотинцев в Зеленом Шляхе по трассе со стороны Свердликово при поддержке от Новоивановки и Леонидовки. Стоит заметить, что неприятель будет это делать не для того, чтобы обеспечить выход своим силам из Любимовки и Толстого Луга. ВСУ жизненно необходимо восстановить положение и попытаться отбросить ВС РФ от Зеленого Шляха. Любимовка и Толстый Луг долго укреплялись украинскими подразделениями, и эти позиции для них представляют крайне высокую ценность. Кроме того, если оппонент полностью утратит данные населенные пункты, серьезно подготовленных оборонительных рубежей восточнее у него не будет. Соответственно, угроза прорыва русских частей в направлении Малой Локни автоматически вынудит противника бросать позиции и отступать с большой площади в "треугольнике" Ольговка – Новоивановка – Погребки. В этих условиях ВСУ, находящиеся на пороге серьезного поражения и риска больших потерь, попытаются всеми доступными средствами отбить ранее утраченные позиции.



Поступила также информация, что атака 155-й бригады МП из окрестностей пгт Коренево в направлении поселка Зеленый Шлях привела к тому, что группировки противника в Ольговке, что восточнее Коренево, оказались отрезаны от основных сил ВСУ. По предварительной информации, отход оттуда неприятель начал еще вчера ночью, осознавая угрозу утраты контакта со своими подразделениями. Тем не менее как минимум арьергард отступающих оказался в ловушке.



Выдать бред за план



Американские СМИ усомнились не просто в реализуемости "плана победы" под редакцией Зеленского, а в адекватности документа в целом. На сайте Fox News появилась статья за авторством обозревателя Ребекки Коффлер, где она по пунктам объясняет бредовость "творения" Зеленского или его подельников.



В первую очередь журналистка подмечает, что в документе отсутствует определение того, что для Украины является победой, нет там и стратегии ее достижения.



"В плане отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия ее достижения. План Зеленского представляет собой не более чем старую просьбу, которую он использует уже более двух лет. То, что выдается за новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами. Членство Украины в НАТО, которую Россия рассматривает как часть своего стратегического периметра безопасности, давно является красной линией Москвы", – говорится в статье.



Разумеется, любая демагогия Киева на тему со словосочетанием "Украина – победа" вызывает естественное недоумение. Коффлер очень хорошо подшутила над президентом незалежной. Призыв принять Украину в НАТО, что журналистка назвала "просьбой, которую используют более двух лет", может видеться аллегорией на клоуна, в репертуаре которого лишь один-единственный дурной анекдот.



Далее в своей работе Коффлер приводит очевидные доводы о невозможности Киева изменить соотношение сил. Все сводится к тому, что Россия банально больше, сильнее, качественнее оснащена и прочее. Но самое главное – журналистка Fox News констатировала, что изменение текущей ситуации представляется монументальной задачей, которую Киев не в состоянии выполнить.



Справедливости ради нельзя не упомянуть, что Fox News тесно связан с Республиканской партией США и, разумеется, будет гнуть линию, соответствующую заявлению кандидата в президенты страны Трампа. А он считает, что "украинский проект" пора сворачивать. Тем не менее очевидность тезисов, приведенных Коффлер, крайне сложно оспорить.



Прижат к стене



В свою очередь, связанная с демократами газета Washington Post в недавнем материале заявила, что Зеленский "становится более открытым" для переговоров с Россией.



"Зеленский настаивает на важности окончания войны на условиях Украины, но его позиции ослабли за последний год, так как Россия укрепила свои позиции на поле боя", – сообщает WP.



Определенно, ключевым фактором "растущей открытости" Зеленского в первую очередь является череда крупных военных поражений ВСУ и больших потерь. Но не менее важен момент, что "план мира" Зеленского не встретил должной реакции. Президент США Байден отказался согласовывать применение дальнобойного ракетного вооружения по объектам в глубине территории РФ. Приглашения в НАТО Украина не просто не получила – ряд видных лидеров стран Альянса намекнул, что незалежную в организации видеть не хотят. Все это фактически "зажало в угол" президента страны 404.



Производственная аспирантура. Минобрнауки тестирует новую систему научной работы



С 2025 года в России заработает производственная аспирантура. Это схема работы вузов с компаниями, разработанная Минобрнауки. Новость не смотрится слишком громкой и яркой, но ее реальное значение велико.



Суть в следующем: аспирант в рамках этой системы должен сформировать тему работы на основе актуальных практических задач конкретной организации. Фактически работодатель выступает заказчиком и куратором исследования. Компания участвует во вступительных испытаниях и предоставляет консультанта, который вместе с научным руководителем от университета курирует работу над диссертацией. Аспирант ведет исследования непосредственно на производстве, и, наконец, при защите работы участвуют представители организации.



Одна из очевидных и серьезных проблем российской науки – ее слабая связь с практической жизнью. Чаще всего диссертация сразу же отправляется в архив, а реальное применение результатов исследований – последнее, о чем заботятся и аспиранты, и руководство вуза. Другое дело, когда компания сама участвует в выращивании для себя специалиста, который уже на этом этапе решает практические задачи.



В пилотном режиме программу запускают в 2025 году при поддержке концерна "Созвездие" (военные системы связи), АО "ОДК" (двигателестроение), НИИ "Полюс" (лазеры), АО "КРЭТ" (радиоэлектроника, включая средства РЭБ), ООО НПП "Технология" (полимеры и композиты для авиации, ракетной техники и энергетики). Начать решили сразу со стратегических отраслей.



Новая инициатива помогает расшить одно из самых сложных и узких мест нашей науки. И подобная схема взаимодействия между учеными и промышленниками в перспективе может дать очень полезные эффекты в масштабе всей страны.



Кровная месть – институт, которому в России не место



Депутат Виталий Милонов предложил приравнять к экстремизму применение оборота "кровная месть". Он призвал отдельных российских политиков переводить конфликты в правовое русло.



С Милоновым трудно не согласиться. Кровная месть как институт существует ровно в одном случае: если никакие другие способы разрешения конфликтов не работают. В обществе и государстве, где есть суды и правоохранительные органы, такого института быть не может. Государство, допускающее на своей территории бесконтрольное насилие, не выполняет своих базовых функций.



Вчера, 10 октября, главным событием дня стал успешный бой ВС РФ в районе Зеленого Шляха в Курской области. Примечательно, что населенный пункт находится достаточно глубоко внутри выступа, образованного украинским наступлением на дороге от Коренево на Суджу. Появление русских бойцов в этом районе может свидетельствовать о том, что северные части ВСУ либо были заблокированы, либо они отошли южнее. Кроме того, в Днепропетровской области ВС РФ ударом "Искандеров" удалось целиком уничтожить зенитный комплекс Patriot. Источник - Readovka

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