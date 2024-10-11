Пакистан. Террористы убивают шахтеров

10:39 12.10.2024

Устроившие штурм угольных шахт боевики убили десятки человек: расстреляли во сне

Нападавшие забросали гранатами шахты и жилые кварталы шахтеров



Десятки нападавших, вооруженных огнестрельным оружием, ракетами и ручными гранатами, ворвались в пятницу на несколько частных угольных шахт на юго-западе Пакистана, расстреляв нескольких шахтеров во сне и других после того, как они выстроились в ряд, убив по меньшей мере 21 человека, сообщила полиция.



Нападавшие забросали гранатами шахты и жилые кварталы шахтеров



Нападение, совершенное примерно 40 вооруженными людьми за несколько дней до проведения в Пакистане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) , стало самым масштабным за последние недели в беспокойной, богатой полезными ископаемыми провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном и Ираном, отмечает Reuters.



"Вооруженные террористы оставались в районе добычи около полутора часов, - сообщил представитель региональной полиции Асиф Шафи. - Они обстреляли ракетами и забросали гранатами шахты и жилые кварталы шахтеров".



Нападавшие также подожгли технику на месте, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник округа Калимулла Какар. По его словам, еще семь человек были ранены.



Пока никто не взял на себя ответственность за нападение на небольшие шахты компании Junaid Coal Co в районе Дуки. Среди погибших было четверо граждан Афганистана, еще четверо получили ранения.



Министерство иностранных дел Афганистана в своем заявлении решительно осудило это нападение и поручило своему консульству в Кветте содействовать передаче тел погибших.



По данным полиции, предприятия и магазины в Дуки были закрыты, а сотни людей собрались вместе с телами погибших в знак протеста, требуя наказания нападавших.



"В течение некоторого времени мы получали угрозы от боевиков, но информации о нападении не поступало", - сказал владелец шахты Хайрулла Назар, который также является председателем районного совета.



Нападавшие сожгли все 10 шахт вместе с оборудованием и механизмами, которые находились внутри, добавил он.



Продолжающийся десятилетиями мятеж сепаратистских группировок в Белуджистане – беднейшей провинции Пакистана – привел к частым нападениям на правительство, армию и китайские интересы в регионе с целью получения доли в богатых полезными ископаемыми региональных ресурсах, отмечает Reuters. Жертвами нескольких нападений стали рабочие-мигранты, в том числе из Афганистана, работающие на небольших частных шахтах.



В последние месяцы число нападений участилось, заявил губернатор провинции Джафар Хан Мандохель, который назвал убийство шахтеров бесчеловечным актом.



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"С одной стороны, вы говорили о своей независимости и своих правах, а с другой стороны, вы убиваете невинных рабочих", - сказал он на пресс-конференции, имея в виду сепаратистские группировки боевиков.



"Мы решительно осуждаем это и примем все необходимые меры против этого.



Правительство "преисполнено решимости искоренить все формы терроризма", - говорится в заявлении премьер-министра Шехбаза Шарифа.



Правительство провинции распорядилось провести расследование, и было "возбуждено дело в отношении неизвестных нападавших в соответствии с законом о терроризме", - сказал правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности.



Помимо сепаратистов, в регионе также действуют боевики-исламисты, которые активизировались с 2022 года после отмены соглашения о прекращении огня с правительством.



Двое граждан Китая, работавших на электростанции, были убиты на этой неделе в результате взрыва в южном городе Карачи, ответственность за который взяла на себя Армия освобождения Белуджей (BLA) – одна из нескольких повстанческих группировок, борющихся с правительством.



Сепаратистская группировка также стояла за самыми массовыми актами насилия в Белуджистане за последние годы в августе, когда жертвами нападений на полицейские участки, железнодорожные пути и автомагистрали стали более 70 человек. Вооруженные люди, которые в прошлом месяце ворвались в дом рабочих из восточной провинции Пенджаб, убили семерых.



В пятницу в результате перестрелки между полицией и нападавшими были убиты двое подозреваемых боевиков, причастных к нападению на работников проекта строительства плотины в 2021 году, в результате которого погибли 13 человек, в том числе девять граждан Китая.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ