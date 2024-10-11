В Китае в глубине земли создали гигантскую сферу для "улавливания" нейтрино

10:41 12.10.2024

В Китае в глубине земли создали гигантскую прозрачную сферу для "улавливания" нейтрино

2024-10-11 14:48:30丨Russian.News.Cn



15 июня 2023 года, строительная площадка Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории. /Фото: Синьхуа/



Гуанчжоу, 11 октября /Синьхуа/ -- В Китае на глубине 700 метров под землей создали самый большой в мире прозрачный сферический детектор для "улавливания" нейтрино, которые отличаются исключительно высокой проникающей способностью при низких энергиях.



Акриловая сфера высотой в 12 этажей здания и диаметром 35,4 метра расположена в гранитном слое на территории города уездного уровня Кайпин провинции Гуандун /Южный Китай/. Она является составной частью Цзянмэньской подземной нейтринной обсерватории.



По инициативе Академии наук Китая и администрации провинции Гуандун строительство проекта началось в 2015 году. Ожидается, что установка устройства на обсерватории будет завершена к концу ноября. Сдача в эксплуатацию установки запланирована на август 2025 года, проинформировали в Институте физики высоких энергий Академии наук Китая /ИФВЭ АНК/.



В качестве одного из самых мощных в мире объектов для исследования нейтрино, Цзянмэньская нейтринная обсерватория будет работать не менее 30 лет. Энергетическое разрешение детекторов обсерватории достигнет беспрецедентного уровня - три проц.



Обсерватория предназначена для того, чтобы помочь ученым лучше понять иерархию масс нейтрино, регистрируя реакторные нейтрино с ближайших Янцзянской и Тайшаньской АЭС, отметил ведущий научный сотрудник проекта, директор ИФВЭ АНК Ван Ифан, добавив, что понимание иерархии масс нейтрино имеет крайне важное значение для исследования физических моделей Вселенной и ее эволюции.



Установка также дает физикам возможность проводить другие передовые исследования, например, наблюдение за сверхновыми, атмосферными и солнечными нейтрино.