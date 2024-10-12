Охота на "кротов". Иран ищет израильскую агентуру на высших уровнях власти, - Л.Цуканов

10:44 12.10.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ

12 октября 2024



За последние полгода противостояния с Израилем Иран потерял больше военных советников и лояльных полевых командиров, чем за все предшествующее десятилетие.



Точность "ударов возмездия" израильской армии и спецслужб кратно возросла, Тель-Авиву удалось дотянуться даже до фигур, которые несколько десятилетий возглавляли "ликвидационный список", но слыли неуловимыми: это глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (август 2024 года) и генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла (сентябрь 2024 года).



Более того, израильтяне как минимум дважды сорвали назначения нового лидера "Хезболлы", проактивно ликвидировав или покалечив основных претендентов на пост. Противопоставить им что-либо Тегеран не успел.



Столь заметные и концентрированные успехи визави натолкнули официальный Тегеран на мысль, что внутри "Оси" завелся "крот". Причем с высокой долей вероятности он оказался куда ближе к "рычагам управления", чем считалось изначально.



С чем боролись



Раскрутка тезиса о некоем "высокопоставленном кроте" в рядах иранских спецслужб началась с подачи бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005–2013 годы). Он поделился откровением, что специальный отдел КСИР, созданный несколько лет назад для борьбы с агентурой "Моссад", сам оказался в какой-то момент "захвачен израильтянами".



Конечно, слова Ахмадинежада стоит воспринимать с изрядной долей скепсиса - бывший президент известен тем, что неоднократно критиковал своих сменщиков (особенно реформистов) за "развал" национальных спецслужб.



Не исключено, что таким образом консервативный экс-президент еще и попутно выразил негодование курсом нового иранского главы Масуда Пезешкиана, настроенного на постепенную перезагрузку диалога с Западом. В связке с израильской проблематикой такие выпады звучат гораздо убедительнее.



С другой стороны, отрицать наличие у израильтян высокопоставленных и глубоко законспирированных информаторов среди иранских политиков и силовиков с течением времени становится все сложнее.



Тем более что израильский "Моссад", судя по всему, вошел во вкус и начал грозить ликвидацией уже не просто отдельным лидерам иранских прокси-группировок, но и лично верховному лидеру Али Хаменеи, что равноценно выпаду в адрес иранского общества в целом.



С учетом предшествовавших провалов иранские спецслужбы лишены возможности счесть израильские заявления за блеф, а потому все доступные ресурсы брошены на поиск каналов утечек в армии и правительстве.



В ожидании чистки



На волне шпиономании внутри Ирана в фокусе ожидаемо оказался Корпус стражей Исламской революции (КСИР) - структура "на стыке" вооруженных сил и спецслужб. Командиры КСИР не только вовлечены в обеспечение безопасности внутри Ирана, но и выполняют задачи "на дальних рубежах", в том числе сражаясь против израильтян в сопредельных странах.



Первые заявления о появлении "кротов" в рядах КСИР прозвучали еще в августе, когда в Тегеране был ликвидирован глава политбюро ХАМАС. Однако тогда дело удалось сравнительно быстро замять и списать произошедшее на некую "третью силу".



Однако после сентябрьской ликвидации Насраллы скандал вспыхнул с новой силой и даже пополнился новыми вводными.



Прессу наводнили слухи об аресте по обвинению в работе на спецслужбы Израиля генерала Исмаила Каани - командующего элитным спецподразделением "аль-Кудс" (входит в состав КСИР), отвечающего в том числе за координацию деятельности всей "Оси сопротивления". Аналогичная судьба якобы постигла и нескольких его заместителей.



Израильская и эмигрантская пресса охотно подогревают эти слухи, полунамеками ставя Каани в один ряд с израильским разведчиком-нелегалом Эли Коэном, сумевшим пробиться в высшие эшелоны власти в Сирии и даже войти в тройку кандидатов на президентский пост.



Поясняя жизнеспособную "репрессивную" версию, противники Тегерана указывают, что Каани, согласно официальным данным, раненный в результате одного из израильских авиаударов по Ливану в конце сентября, до сих не появился на публике.



При том, что наличие ранений ранее никогда не служило препятствием для встреч иранского руководства с героями КСИР - верховный лидер как минимум несколько раз навещал тяжелораненых бойцов, тем самым подчеркивая благодарность иранского общества за жертвенность Стражей. Однако в случае с Каани церемониал внезапно оказался нарушен.



Официальные источники Корпуса как могут отбивают информационные атаки. Так, по словам Ираджа Масджеди, заместителя командира "аль-Кудс", Каани "продолжает работать, несмотря на ранения, и в ближайшее время будет представлен к награде".



Новости о возможных доследственных проверках характеризуются иранскими властями как "ложные". Однако какой-либо исчерпывающей информации о судьбе руководства "аль-Кудс" по-прежнему нет.



Вероятность того, что в КСИР действительно проходят чистки, достаточно велика. В поисках "крота" силы внутренней безопасности начали проверку сотрудников всех уровней. Не исключено, что в процессе обнаружится не один "крот", а целый выводок израильских информаторов.



Однако, помимо сугубо практического, налицо и политическая составляющая процесса. Структуры КСИР всегда играли весомую роль в иранской внутренней политике, а в последние несколько лет нарастили собственный "удельный вес" настолько, что стали пытаться изменить в свою пользу баланс сил между "силовым" и "духовным" лагерями.



Для высшего иранского руководства это большой риск, поскольку популярность командиров "революционной гвардии" все чаще затмевает славу клериков, не многие из которых могут похвастаться сопоставимой харизматичностью. Поэтому "израильский провал" видится удобным поводом для урезонивания оппонентов в погонах.



Однако ожидать, что под раздачу без разбора попадет вся верхушка КСИР (включая генерала Каани), тоже не стоит. Тегеран не заинтересован выводить разбирательство за рамки "израильского досье", поскольку прямое противостояние двух лагерей будет иметь непредсказуемые последствия для самого Ирана.



Позволить себе внутренние распри в момент острого противостояния с Израилем иранцы не могут.