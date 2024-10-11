Почему российские ученые недовольны казахстанскими "совершенно объективными" учебниками по истории?- Орда.kz

12:00 12.10.2024 Эхо колониализма: почему российские ученые недовольны казахстанскими учебниками по истории?

11 октября 2024

Никита Дробны



Казахстан и Россия по-разному смотрят на дела давно минувших дней. Ученые Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) при Российской академии наук изучили учебники по истории из стран СНГ, в том числе казахстанские. Что не понравилось исследователям и способны ли различные взгляды на события вековой давности испортить нынешние отношения, разбиралась Orda.kz.



"Развитие русофобии"



Ученые ИНИОН опубликовали книгу "Россия в учебниках истории стран Ближнего и Постсоветского Востока, Китая: реферативный сборник", в которой проанализировали, каким образом Россия представлена в школьных учебниках нескольких стран. Казахстанские учебники показались авторам необъективными и "искажающими образ России".



Как пишет РБК, соавторы исследования остались недовольны учебниками стран Центральной Азии. В них Россия якобы "представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях". Составители сборника считают, что это неправильная точка зрения, чреватая "развитием ксенофобии и русофобии".



Страница из сборника ИНИОН



В частности, в казахстанском учебнике для восьмых классов российским ученым не понравилось описание военно-колониальной экспансии Российской империи. А в пособии для вузов авторы сборника нашли "критику советской власти", связанную с голодом 1921 года.



"В учебнике истории для 10-х классов политика Российской империи в отношении Казахстана охарактеризована автором как „территориальная экспансия", „протекторат" и „колониальная политика". В учебнике политика Российской империи в Казахстане характеризуется как „агрессивная и неэффективная", в качестве примера приводится переселенческая политика премьера Петра Столыпина, которая, по мнению авторов, привела к социальным конфликтам и народным восстаниям", - пишет РБК со ссылкой на сборник ИНИОН.



Казахстанский учебник истории для вузов авторам сборника тоже не понравился. Ведь в нем политику Российской империи называют агрессивной и ведущей к колонизации Казахстана. Правда, российские ученые признали, что в учебнике подсветили не только негативные, но и позитивные аспекты отношений Казахстана с Россией.



Выход сборника активно освещали российские СМИ. Критику казахстанских учебников подхватил и популярный телеграм-канал "Рыбарь" (1,3 млн подписчиков), известный активной поддержкой войны в Украине. Его авторам не понравились фрагменты, в которых говорится, что:



Россия не поддержала казахов в борьбе с джунгарами;

приняв российское подданство, казахи потеряли государственность;

при советской власти само существование казахской нации стало проблемой;

Советский Казахстан был экономически зависим от метрополии и не имел широких прав;

Александр Солженицын в своем эссе "Как нам обустроить Россию?" писал, что Казахстан - это искусственное образование.



Для справки: "А составлен-то он [Казахстан] - из южной Сибири, южного Приуралья, да пустынных центральных просторов, с тех пор преображенных и восстроенных - русскими, зэками да ссыльными народами". - прямая цитата из эссе Солженицына



Российские медийные персоны и политики регулярно реагируют на внутренние дела стран Центральной Азии с излишней остротой. Например, депутат Госдумы Михаил Делягин заявлял, что задержки в обработке денежных переводов из РФ в Казахстан - это якобы "саботаж со стороны казахстанских властей" и "шаг в политике дерусификации Казахстана". Российская журналистка Тина Канделаки также выступала с резкими высказываниями о Казахстане, а недавно обвинила в русофобии власти Кыргызстана в связи со сносом музея Панфиловской дивизии в Бишкеке. Претензии российских ученых к казахстанским учебникам вполне укладываются в этот тренд.



Идеология вместо истории



В МИД РК не стали отвечать на вопрос о том, считать ли публикацию сборника ИНИОН вмешательством во внутренние дела Казахстана. Тогда мы обратились в Министерство науки и высшего образования. Там на наш запрос ответили, что раздел сборника, который касается Казахстана, писали не профессиональные историки, а политологи. Отсюда и субъективность оценок. А учебники по истории в Казахстане составляют профессионалы, основываясь на проверенном фактологическом и архивном материале, заверили в МНВО.



Известный казахстанский историк Султан Акимбеков также обратил внимание, что авторы сборника ИНИОН оценивали содержание казахстанских учебников с идеологической точки зрения, а не с исторической.



"Это часть исторической политики, когда политические вопросы преобладают над собственно историей. Собственно, это и сказалось на подходе авторов сборника к оценке учебников стран Ближнего Востока, Азербайджана и Центральной Азии",

указывает Султан Акимбеков.



Историк подчеркивает: у российских авторов есть претензии не только к казахстанским учебникам. Но и, например, к турецким. Хотя с учетом множества войн между Российской и Османской империями было бы странно, если бы в турецких учебниках расхваливали Россию. А единственной страной, чьи учебники авторам сборника однозначно понравились, оказался... Тунис. Который никогда не граничил с Россией, не воевал с ней, не входил в ее состав и вообще практически никак не взаимодействовал.



"Если говорить о казахстанских учебниках, то им авторы сборника уделили только 16 страниц. Они рассмотрели два учебника и одну монографию. В целом у них относительно ровная общая оценка. Например, там написано, что "в учебниках Казахстана можно упомянуть не только упоминания о негативном влиянии Российской империи и СССР, но и признание заслуг в развитии отдельных отраслей экономики, науки и образования", - указал Султан Акимбеков.



Депутат Мажилиса и бывший министр образования РК Асхат Аймагамбетов призвал не обращать внимания на российских историков и их позицию. По его словам, сборник выражает частное мнение конкретных авторов, а не официальную позицию Российской академии наук.



"Есть много разных научных сообществ. Если бы в Казахстане поставили ученым задачу проанализировать какой-нибудь учебник - финский, российский, китайский - они тоже высказали бы свою позицию. Может быть, наши ученые, блогеры, журналисты тоже анализируют учебники других стран - я не знаю. Я думаю, что нам надо перестать ориентироваться на чье-либо мнение и просто не реагировать на разного рода субъективные заявления",

сказал Асхат Аймагамбетов.



Блогер, археолог и популяризатор истории Нұрқожа Ерсайын считает, что выход сборника ИНИОН - это действительно вмешательство во внутренние дела Казахстана. Но в целом российских ученых и политологов можно понять - они просто выполняют работу, которую им поручили.



"Каждая страна имеет право в своих учебниках как угодно описывать исторические события в соответствии со своей политикой. Почему Россия вмешивается? Потому что власти России в своих фантазиях до сих пор представляют Казахстан частью своей империи. Они ностальгируют по Советскому Союзу, где Москва была во главе. Но это доказывает, что они сами себя считают колонизаторами - если бы это было не так, им бы не было дела до того, что происходит в Казахстане сейчас", - уверен Нұрқожа Ерсайын.



По словам Султана Акимбекова, российские учебники истории тоже можно уличить в однобокой оценке исторических фактов. Например, в учебнике истории для десятых классов под редакцией экс-министра культуры РФ Владимира Мединского 1929-1938 годы описаны исключительно как период быстрой индустриализации - там даже есть цитата Сталина о "великом переломе". О массовых репрессиях и голоде, которые сопровождали этот "перелом", российский учебник практически умалчивает. Однако ни Казахстан, ни другие страны не пытаются учить Россию, как ей преподавать историю своим гражданам.



Основано на реальных событиях



И колониальные амбиции Российской империи, и бедствия советского периода - это документально зафиксированные факты. И хотя их освещение может не нравиться иностранным ученым, избежать разговора об этих событиях невозможно ни в школах, ни в вузах.



Историк Султан Акимбеков отмечает, что Российская империя сама признавала свою колонизаторскую политику в Центральной Азии. До 1917 года в Санкт-Петербурге даже издавали журнал "Вопросы колонизации" - при желании его можно найти в интернете. Россия не стеснялась вместе с европейскими странами подавлять "боксерское восстание" в Китае, участвовать в "Большой игре" и в целом играть по правилам классического колониализма.



"Тогда политику в Казахстане и Средней Азии рассматривали в контексте колониальной политики европейских стран. В то время владение колониями, использование их ресурсов и переселение для этого своих земледельцев было вполне нормальным для обществ в Европе. В Российской империи видели себя частью Европы".

Султан Акимбеков



Термин "колонизация" использовали и при ранней советской власти. Например, Тимофей Седельников - выходец из оренбургских казаков и депутат Госдумы I созыва - в 1923 году предлагал политику "новой колонизации" территории Казахстана.



"Во времена СССР также вполне себе называли политику Российской империи колониальной. Это продолжалось до Второй мировой войны. Тогда идеология была пересмотрена. Первым звонком стал скандал вокруг публикации в 1943 году с участием московских ученых „Истории Казахской ССР". Руководили проектом Анна Панкратова и секретарь ЦК Компартии КазССР Мухамеджан Абдыкалыков. Скандал возник из-за оценки восстаний казахов, в частности, хана Кенесары, как антиколониального движения. В 1952 году за это был арестован историк Ермухан Бекмаханов, один из авторов „Истории КазССР" 1943 года", - говорит Султан Акимбеков.



С 1940-х годов историю Казахстана начали изображать по-новому: теперь присоединение к России рассматривали как "меньшее зло". Политику Российской империи запретили называть колониальной (якобы колонии были только у западных государств, а Россия присоединяла соседей исключительно по их желанию). Главным аргументом стало то, что хан Абулхаир в 1731 году решил принять российское подданство - хотя до 1860-х годов контроль Российской империи над Казахской степью был неполным, и казахи сохраняли значительную автономию.



"Авторы сборника ИНИОН следуют этой логике. Они хотят сказать туркам, что нельзя рассматривать политику Российской империи как экспансионистскую, узбекам - что нельзя рассматривать басмачей как повстанцев, казахам - что нельзя называть политику колониальной. Вопрос, насколько это конструктивно? Много раз уже говорили, что надо отдать историю историкам",

говорит Султан Акимбеков.



Популяризатор казахской истории Нұрқожа Ерсайын тоже считает, что слово "колониализм" в отношении Российской империи более чем уместно. Да и в отношении СССР в какой-то степени тоже. А то, что Российская империя договорилась о разделе сфер влияния с Китаем и благодаря к этому прибрала к рукам огромные казахские территории, - документально подтвержденный факт.



"Говорят, что история - это политика, перенесенная в прошлое. Но все-таки надо рассказывать настоящую, правдивую историю. Правда в том, что территория Казахстана действительно была колонией России. Навязывание языка и одежды, отчуждение от привычного образа жизни, принудительное обучение в кадетских корпусах, - это признаки колониализма. В Советском Союзе казахов даже не пускали в города - были стандарты, по которым процентное соотношение казахов не должно было превышать определенных показателей. Поэтому казахам не давали городскую прописку. Многие представители нашей интеллигенции покинули страну или были убиты", - отмечает Нұрқожа Ерсайын.



Роль СССР в истории Казахстана - еще один болезненный вопрос. В первую очередь из-за голодомора. Вопрос голода в Казахстане волнует российских историков, потому что при анализе этой темы неизбежно встает вопрос, какую роль в тех событиях играла Москва.



Историкам известны документы Политбюро ЦК ВКП(б), где лидеры СССР рассматривали просьбу казахстанской партийной организации выделить для борьбы с голодом 500 тонн кукурузы (на другом заседании - 1,5 тыс. тонн пшеницы). Эти просьбы оставили без ответа, хотя во время голода в СССР имелся государственный резерв зерна - до восьми миллионов тонн. Даже миллион тонн пшеницы мог бы спасти тысячи людей, и не только в Казахстане, но и в Украине, Поволжье, на Дону, на Северном Кавказе.



"Голод, несомненно, имел место, и казахи потеряли до 30 % населения, возможно больше. В учебниках Казахстана это, без всякого сомнения, должно быть отражено. Другое дело, что об этом надо говорить именно с исторической, научной точки зрения, желательно почти без эмоций. Но уж точно не надо это политизировать".

Султан Акимбеков



Знаменитый плакат Дмитрия Моора о голодоморе 1921 года (общественное достояние)



Блогер Нұрқожа Ерсайын считает, что Россия до сих пор ассоциирует себя с Советским Союзом - поэтому и проявляет повышенный интерес к тому, как в Центральной Азии освещают события советского периода.



"В России много людей, родившихся и выросших в Советском Союзе. Понятно, что эти люди живут ностальгией и очень не хотят, чтобы СССР критиковали. Но на самом деле от политики Советского Союза страдал не только Казахстан, но и все другие страны, которые в него входили. И это претензия не к России, а к коммунистической идеологии. Сегодня в мировом сообществе коммунизм воспринимается негативно, потому что это всегда репрессии, концлагеря, ограничение свободы слова, жесткая государственная пропаганда и контроль. Если бы россияне это тоже осознали, я думаю, они перестали бы так скучать по советскому строю и коммунистической идеологии. Ведь в России тоже было очень много репрессий", - говорит Нұрқожа Ерсайын.



При этом критика Советского Союза в казахстанских учебниках никак не связана с национальным вопросом. В концлагерях на территории Казахстана большинство политзаключенных составляли русские, а также немцы и поляки. И хотя от "красного террора" страдали представители казахской интеллигенции, многие казахи искренне придерживались коммунистических убеждений.



"Нам в отношениях с Россией нужна не общая интерпретация событий, вроде общего учебника, а критическая масса качественной научной информации, где все будет рассматриваться без эмоций. Потому что это история, она не должна влиять на политику",

заключил Султан Акимбеков.



Все в прошлом



Впрочем, к качеству казахстанских учебников есть вопросы и у казахстанских политиков. К примеру, в начале года сенатор Дархан Кыдырали предложил доработать школьные учебники истории. Но эксперты, с которыми мы поговорили, считают, что с казахстанскими учебниками и так все хорошо.



"В наших учебниках абсолютно все представлено так, как и должно быть - совершенно объективно. История Казахстана изучена, определенные ее периоды в наших учебниках отражены. Поэтому здесь никаких вопросов нет", - высказался депутат Асхат Аймагамбетов.



Блогер Нұрқожа Ерсайын вспоминает: когда он учился в школе, учебники были совсем другими. Роль России и Советского Союза освещалась только в положительном ключе, а негативные моменты замалчивались. Сегодня преобладает более взвешенный подход.



"Казахстанские учебники истории становятся все лучше - они отходят от пропаганды Советского Союза в пользу истины и рассказывают все больше подлинных исторических фактов. Сейчас у нас идет деколонизация: казахи стремятся возрождать свою культуру, говорить на родном языке, проводить разные культурные мероприятия, снимать фильмы, писать книги. И нам очень важно поменять сложившиеся ложные представления, чтобы наши дети знали настоящую историю".

Нұрқожа Ерсайын



Как бы то ни было, никаких намеренных попыток разжечь рознь между двумя странами в казахстанских учебниках истории нет. Есть лишь факты, а уж как их интерпретировать - зависит только от личных убеждений.



"Учебники истории у нас могут быть разными по качеству, но совершенно точно в них нет какого-то радикально жесткого взгляда на историю отношений двух стран. Они относительно умеренные. Возможно, что их особенностью является упор на факты. Мне лично это не слишком нравится, хотелось бы ответов на вопросы. Но факты тем и хороши, что с ними трудно спорить. Так что претензии к нашим учебникам явно надуманные", - резюмировал историк Султан Акимбеков.



Примеров конструктивного сотрудничества между Казахстаном и Россией - множество, как в истории, так и в современности. И если обращать внимание на них, а не искать повсюду врагов, то прошлое останется в прошлом - а будущее станет немного более светлым. Источник - орда

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