 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Взятка ценой в жизнь. В Китае экс-замглаву Центробанка Фань Ифэя из-за многомиллионных взяток приговорили к "вышке"
12:52 12.10.2024

12 октября 2024, Бывшего заместителя главы Центрального банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни за взятки на 55 миллионов долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Reuters, приговор чиновнику, который "нанес особо крупный ущерб народным интересам", вынес суд города Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй. Наказание осуществят с отсрочкой на два года. Также его пожизненно лишили всех политических прав, все его личное имущество будет конфисковано.

По его делу, в случае замены смертного приговора на пожизненное заключение через два года, больше будет невозможно смягчить наказание или осуществить досрочное освобождение.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, а также активно возвращает похищенные средства.

Власти Китая начали активную борьбу с коррупцией в 2012 году. В результате 12-летней масштабной антикоррупционной кампании многие высокопоставленные чиновники лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - podrobno.uz
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