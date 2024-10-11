Ограничение миграционных потоков в Россию дело не сложное. "Шереметьево для Средней Азии" надо закрыть

13:00 12.10.2024

ВАЛЕНТИН ФИЛИППОВ



ПИСЬМО "ДЯДИ ФЕДОРА" ДЛЯ МИГРАНТОВ НАПИСАНО: ПЕРВЫЕ ПРОЧЛИ УКРАИНЦЫ

Как показал украинский опыт, ограничение миграционных потоков в Россию дело не сложное. Это не требует выработки законодательных запретов или нарушения межгосударственных договоренностей. Достаточно ограничить возможность пересечения российской границы "одним окном". И устроить в этом окне тщательную проверку на "желательный - не желательный". Критерии дифференциации никому не сообщать.



Таким нехитрым образом можно добиться снижения числа среднеазиатских мигрантов, пересекающих границу России, до необходимого и достаточного уровня. При этом негласно контролируя качество этого потока и его пригодность для интеграции в стране.



"Шереметьево для Средней Азии"

Это единственный рабочий вариант, потому что когда мы начинаем "выстраивать законодательство", мы обязательно оставляем вариации трактовок и возможности для исключений. Слишком уж много "конфликтов интересов", популизма и простой некомпетентности начинают влиять на законотворческий процесс. В результате у нас получается "письмо Дяди Федора из Простоквашино", при прочтении которого остается хвататься за голову и падать в обморок, как это и происходило в культовом мультипликационном фильме.



При этом использование практики "единого окна" не требует отмены безвизового режима и снятия с себя всего пакета межгосударственных обязательств. Достаточно "террористической угрозы", в условиях которой мы действительно живем. И в этих условиях мы вправе проверять каждого въезжающего в нашу страну. Как мы это делаем с гражданами Украины, несмотря на то, что считаем их своими согражданами и соотечественниками.



Однако главное противоречие не в способах ограничения миграционных потоков из Средней Азии, а в том, что эти потоки нам нужны. Нужны, как на рынке труда, где мигранты занимают самую невостребованную коренным населением нишу, так и в восполнении тех естественных демографических потерь, которые несет современное общество на пути своего развития.



Мы уже привыкли к тому, что в Москве каждый первый дворник - представитель Средней Азии. И в целом нас это устраивает, потому что этот дворник коммуникабелен и исполнителен. Мы привыкли, что на неквалифицированных работах в строительстве свое место находит молодежь восточной внешности. И мы понимаем, что русская деревня более не может снабжать мегаполисы рабочими руками, как она это делала несколько столетий подряд. Но мы не готовы мириться с инородными анклавами на территории своей страны. Центрами, откуда зачастую исходят враждебность и реальная опасность.



Поэтому миграционные потоки должны быть допустимыми, но достаточными. Мы не можем принять мигрантов больше, чем способны интегрировать. И достаточность для заполнения рынка труда тут вторична. Главным критерием должна стать наша способность к интеграции мигрантов из Средней Азии.



Мы должны понимать, что два ребенка иной культуры и языка в одном классе - это нормально, три - достаточно, а четыре - много. Что расселение мигрантов по территории России должно быть равномерным и строго квотироваться местными отделениями ФМС. И что знание русского языка, русской истории и законодательства должны быть обязательным условием для пересечения границы России через то самое "единое окно", которое упомянуто в первых строках этого повествования.



Они должны стать русскими

И уж если с конкретными государствами Средней Азии у нас существуют определенные договоренности, то обучение и подготовку будущих мигрантов необходимо начинать уже там. Путем организации подготовительных курсов и даже открытия специализированных русских школ. В противном случае мы вместо пополнения нашего населения получим его полное замещение, происходящее самым бесконтрольным и хаотическим способом. Произойдет это в условиях любого возможного кризиса в государстве. А они, эти кризисы, как известно, неизбежны на больших отрезках нашей истории.



ДЕТИ МИГРАНТОВ ЗАЧАСТУЮ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ РУССКОГО ЯЗЫКА, И ЭТО СТАНОВИТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ИХ ИНТЕГРАЦИИ В НАШЕ ОБЩЕСТВО.



Поэтому наша задача - добиться, чтобы если не сам сегодняшний мигрант, то его дети ощущали и считали себя русскими. Вне зависимости от цвета кожи или разреза глаз они должны становиться людьми русской культуры, не отделяющими себя от общей истории нашего государства и от будущего Государства Российского.



По сути, это титаническая работа. И для нас, и для них.



Но, скажу по секрету, мы в своей истории это уже делали. И у нас получалось.