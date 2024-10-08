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Мурат Мусабаев: Канадская лаборатория – это оружие массового уничтожения
13:08 12.10.2024

Мурат Мусабаев: Канадская лаборатория – это оружие массового уничтожения
8 октября 2024
- Карыпбай кызы Толгонай

Сейчас, когда мы говорим о необходимости денонсировать соглашение с канадцами, мы видим явное сопротивление с другой стороны. Секретарь Совета безопасности говорит, что срок действия соглашения истек. Но если это так, почему идет такое противодействие со стороны, так называемых, сторонников строительства военной биолаборатории у нас в стране? Таким вопросом на круглом столе "Глобальные биологические угрозы: возможности Кыргызстана по обеспечению национальной и региональной биобезопасности" задался системный аналитик Мурат Мусабаев.

"А потому, что от планов по строительству военной биолаборатории в Кыргызстане другая сторона не отказалась, они просто ждут подходящего момента. А тут общественность выносит такую инициативу. Естественно, через свои проплаченные масс-медиа и неправительственные организации – они начинают гасить альтернативное мнение, раскачивая вопрос – почему России можно, а Канаде нельзя, который нивелирует главные смыслы", - отметил спикер.

При этом он сделал акцент на том, что проект, который Кыргызстан планирует реализовать с Россией – это гражданская лаборатория, нацеленная на защиту населения. Канадская лаборатория – это военный объект, оружие массового уничтожения. А оружие – это всегда про деньги.

"Некоторые говорят, вот мол, канадцы хотели $60 млн вложить, а мы их упустили. Но что такое $60 млн, когда речь идет о биологическом благополучии целой страны? Почему тот, кто считает эти деньги упущенной выгодой, не задумывается о том, что бы мы отдали взамен? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И для нас такой мышеловкой стала бы наша ситуация с биологическими угрозами. А мы бы стали подопытными мышами для испытания биологического оружия. И за это нам дали бы 60 миллионов, часть из которых упала бы в карманы тех, кто позволил превратить свою страну в испытательный полигон", - поделился мнением Мусабаев.

В свою очередь председатель ОО "Таза табигат" Анара Дауталиева выразила уверенность, что госструктуры должны ускорить рассмотрение общественной инициативы о расторжении соглашения с Канадой, изложенной в обращении к высшему политическому руководству страны.

"Несмотря на то, что срок действия документа вроде как истек несколько лет назад, при подписании канадская сторона включила в него отдельные пункты, которые являются бессрочными, т.е. действующими по сей день и продолжают нести угрозу нашей биобезопасности. Поэтому важно официально по всем юридическим нормам расторгнуть документ", - сказала она.

Депутат ЖК, зампредседателя Совета по устойчивому развития в условиях изменения климата при спикере ЖК КР Эрнис Айдаралиев также отметил, что на данный момент биологическое оружие является актуальной проблемой для всего мира, т.к. может привести к вымиранию всего живого на планете. При том, что сегодня биологическая война называется, как один из возможных сценариев третьей мировой войны.

"Кыргызстан прилагает все усилия, чтобы обеспечить защиту населения, животного и растительного мира от биологических угроз. Доказательством этого является инициирование депутатами парламента проекта закона по биологической безопасности КР", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что биологическое оружие является оружием неизбирательного массового уничтожения людей, животных и растений.

"При этом выявить и доказать факт применения биологического оружия очень сложно. Производство такого оружия обходится относительно недорого, по сравнению с традиционными видами вооружений. При этом его использование считается серьезным преступлением против человечества. Разработка, производство и накопление биологического и токсичного оружия запрещены Конвенцией ООН (КБТО), которая вступила в силу в 1975 году. Документ, который подписали большинство стран мира, в том числе Россия, США и Великобритания, стал первым международным договором, запрещающим целую категорию оружия массового уничтожения. Однако террористические организации не однократно его использовали", - напомнил Айдаралиев.

На проблемы реализации пунктов КБТО в свою очередь обратила внимание председатель ОФ "Green Energy" Анара Султангазиева.

"Как мы можем себя обезопасить от инфекций искусственного происхождения, т.е. от биологического оружия, если КБТО до сих пор не имеет своего секретариата, т.е. органа, который действительно мог бы призывать страны к ответственности в случае возникновения какой-то биологической опасности или войны. У России были попытки инициировать такую структуру, но поддержали ее только 2-3 страны, включая Китай. Я думаю, что Кыргызстан тоже может поддержать инициативы своего стратегического партнера", - поделилась мнением спикер.

По ее словам, Кыргызстан должен активнее сотрудничать с другими странами именно в направлении создания межгосударственных механизмов контроля и недопущения разработки, накопления и применения биологического оружия.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Источник - Вечерний Бишкек
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