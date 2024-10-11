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    Кыргызстан   | 
Власти Киргизии лишили финансирования русскоязычное издание "Слово Кыргызстана"
14:22 12.10.2024

Мария Кудрявцева

Редакция может не дожить до своего 100-летия
Власти Киргизии делают все для того, чтобы закрыть единственную русскоязычную газету. Об этом Readovka рассказала обозреватель "Слова Кыргыстана" Любовь.

В 2025 году газете должно исполниться 100 лет, однако, по мнению собеседницы Readovka, власти Кыргызстана делают все, чтобы редакция не дожила до своего юбилея. По словам Любови, правительство республики не устраивает редакционная политика издания, направленная на сохранение русского культурного наследия.

Она рассказала, что государственному СМИ отказали в финансировании и оставили редакцию с огромными долгами перед типографией и социальным фондом. При этом, газете запретили переходить на более экономный электронный формат. Как отмечает Readovka, журналисты работают на волонтерских началах, а зиму, скорее всего, редакция будет переживать без отопления.

"Слово Кыргыстана", по словам сотрудницы, уже обращалось к президенту и его администрации за помощью. В ответ им предложили воспользоваться "другими источниками финансирования", однако по закону госСМИ запрещено получать деньги не из бюджета. В последнем ответе на запрос издания, власти страны открыто заявили, что недовольны политикой газеты.

По мнению сотрудников СМИ, их репрессируют за русскоязычность и желание отстаивать русскую культуру. Примером, подтверждающим этот факт, является принудительное удаление материала об уничтожении музея боевой славы им. Панфилова. Он входил в госсписок памятников истории и культуры республиканского значения, но теперь здание объявлено аварийным и отдано под снос.

По словам Любови, обычные люди в Киргизии хотят учить русский язык и говорить на нем. Власти республики, в свою очередь, стремятся разрушить связи с Россией, переходя иногда к откровенно русофобским мерам.

Любовь также отметила, что решение об уничтожении русскоязычной газеты также принято из-за недовольства властей ужесточением миграционной политики РФ. Подчеркивается, что открыто о своих настроениях Бишкек говорит редко, боясь потерять выгоду от сотрудничества с Москвой.

Ранее киргизские банки приостановили
переводы из России. Сроки ограничений не названы.

Источник - readovka.news
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