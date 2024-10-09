Ядерные аргументы России. Запад в легком замешательстве, - Александр Агеев

14:25 12.10.2024

Россия совершила сильный шаг в информационно-правовом противоборстве "бумажными активами"

Александр Агеев

9.10.24



"Это абсолютно безответственно, - заявил госсек США Энтони Блинкен 26 сентября. - Особенно не стоит делать это сейчас ("бряцать ядерной саблей", как выразился Блинкен), когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения". Не шедевр ли дипломатического искусства?! Оказывается, "весь мир" говорит о "разоружении"! Вероятно, так и есть – говорит. Но беспокойство налицо.



После объявления об изменениях в ядерной доктрине России резко возрос поток публикаций в западных СМИ и интервью западных политиков о необходимости заморозки конфликта на Украине и приеме Киева в НАТО. Между тем парк F-16 на Украине продолжал пополняться. Об отправке 24 истребителей на Украину заявили 7 октября Нидерланды. Напомню, на этих самолетах могут подвешиваться ядерные носители.



Об изменениях в ядерной политике России В.В. Путин объявил 25 сентября на Постоянном совещании Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Обсуждалась обновленная редакция "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент РФ озвучил ряд положений данного документа. В частности, о том, во-первых, что "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства" предложено "рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию". Этот тезис подрывает мотивации воевать с Россией через посредников (т.н. "прокси-война"). В случае с Украиной, это означает, что действия США, Франции, Великобритании, Германии, Польши и других в качестве провокаторов, спонсоров, пособников конфликта, и действия Киева будут квалифицироваться как совместные. От такой квалификации до ответного удара дистанция невелика. Кажется, именно это новое положение и послужило главной причиной заминки НАТО с т.н. "разрешением" ракетных ударов средствами западного происхождения в глубь территории России.



Во-вторых, возможность перехода России к применению ядерного оружия будет рассматриваться "уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы". В перечень таких средств вошли самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.



В-третьих, заявлено о праве России "применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства…, в т.ч. если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету". Фактически на Беларусь теперь официально распространится российский ядерный зонтик. Республика с точки зрения военной географии представляет собой стратегический балкон. Он (1) ставит в уязвимое положение Прибалтику - через Сувалкский коридор, (2) защищает Калининградскую область, (3) делает уязвимой Украину с севера, предоставляя кратчайший путь на Киев и потенциальную возможность обрезания важнейших путей западной логистики при ударе вдоль польской границы в направлении Луцк-Львов.



После размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия Минск стал играть серьезную роль в нестратегическом ядерном сдерживании в Европе. В радиус 500 км, зону боевого поражения ОТРК "Искандер", стоящих на вооружении ВС РБ, вписываются столицы Латвии, Литвы, Польши и Украины. Стоит напомнить, что мощность специальной боевой части ракеты данного комплекса переменная и достигает 5 или 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. При развертывании на аэродроме "Мачулищи" под Минском российских МиГ-31К - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" с дальностью полета до 2 тыс километров - в радиусе поражения оказываются почти все столицы стран Западной, Восточной и Южной Европы, в том числе Лондон, Рим, Париж, Берлин и Брюссель. Ядерная боевая часть "Кинжала" аналогична ЯБЧ ОТРК "Искандер".



Пока текст обновленной редакции Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания не опубликован.



Возможно, что некоторые положения документа и не будут обнародованы. Важно и то, что речь не идет о новой доктрине, а об уточнении редакции.



Действующая ядерная доктрина изложена в Указе президента РФ от 02.06.2020 г. № 355 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" (подробнее см. комментарий "Ядерный предохранитель от 9 июля 2024 г.). В ст. 19 документа очень конкретно изложены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Эти условия определяют, что российская ядерная доктрина является доктриной ответа и основывается на принципе ответно-встречного удара.



США, как известно, располагают ядерной доктриной превентивного удара. В американском доктринальном документе ("Обзор ядерной политики США") прямо прописана возможность применения ядерного оружия в ответ на неядерную стратегическую угрозу Америке, американским силам за рубежом или союзникам. При этом формулировки данного документа настолько расплывчатые, что позволяют США использовать ядерное оружие превентивно в любой ситуации и против любого противника.



Таким образом, даже с озвученными уточнениями основ российской политики сохраняется асимметрия стратегических установок в ядерной сфере, которая отдает стратегическую инициативу в руки Вашингтону. Это, помимо прочего, позволяет США без серьезных опасений виток за витком накручивать эскалацию в конфликте на Украине. Единственный ограничитель - делать это надо постепенно и не доводя ситуацию до соответствия критериям, прописанных в пункте 19 российской доктрины. В этом диапазоне угроз, по сути, Россия добровольно обязалась сдерживать саму себя. Аналогичное американскому положение о превентивном ударе на основе оценки обстановки в ответ как на ядерную, так и на неядерную угрозы, а также по противнику, не обладающему ядерным оружием пока не введено. Российское руководство прекрасно осознает этот нюанс: 9 декабря 2022 г. В.В. Путин, во время поездки в Киргизию, обратил внимание на наличие в стратегических документах США возможности нанесения превентивного обезоруживающего удара как обычным высокоточным, так и ядерным оружием и высказал мысль о необходимости "взять на вооружение наработки наши американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности".



Возможно, на сдержанность России в сфере ядерного сдерживания повлияло мнение Китая и Индии. Об этом, между прочим, написал академик А.Г. Арбатов: "наши китайские и индийские партнеры" предлагают России принять "обязательство о неприменении ядерного оружия первыми". А.Г. Арбатов, как один из ведущих экспертов в данной сфере, высказывает также свою аргументацию против внесения в российскую доктрину положения о превентивном ударе.



Отдельного внимания из обновленной редакции "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" заслуживает тезис о том, что переход России к применению ядерного оружия возможен в случае, если противник, "используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету". Однако не является ли термин "критическая угроза" противоречивым? Не задает ли он слишком высокий порог для применения ЯО? Не выдает ли он, и по букве, и по духу, своего рода карт-бланш на безнаказанные действия в диапазоне ниже уровня "критической угрозы суверенитету России"? Набор таких "некритичных" действий, с использованием обычных вооружений, может быть достаточно разнообразным и болезненным для России. Вторжение в Курскую область с попыткой захвата Курской АЭС, ракетные удары по Крымскому мосту или Донецку, разрушение Каховской дамбы, атаки дронов по скоро уже 50 регионам страны – это, получается, не относится к "критической угрозе суверенитету"? Что мешает создать правовую основу для, говоря словами С.А. Караганова, "возможности отвечать ядерным ударом на любые удары по нашей территории"?



Все эти пункты обновлений ядерной политики России вызвали не только оживленное обсуждение в ведущих мировых столицах, но и определенное замешательство НАТО. Россия совершила сильный шаг в информационно-правовом противоборстве "бумажными активами".



От тех, кто внимательно наблюдает за всем, не укрылось и то, что в это же время проходили беспрецедентные для новейшего времени военно-морские учения "Океан".



Однако любая сенсация имеет свой срок активного действия. Пройдет некоторое время, оппоненты оправятся от замешательства и начнут практически прощупывать российские ядерные формулировки.