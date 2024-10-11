Украина готовится напасть на Приднестровье: новые подтверждения, - Алексей Логофет

15:05 12.10.2024

Украина готовится напасть на Приднестровье: новые подтверждения

Алексей Логофет. 11.10.2024



Нападение ВСУ на Приднестровье становится реальной угрозой.



Об этом в своем видеоблоге заявил известный украинский оппозиционный политик (по другим данным агент СБУ) Анатолий Шарий, проживающий в Испании. Эти же сведения озвучивает целый ряд молдавских политиков, общественников и экспертов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Неожиданно Румыния закрывает генконсульство в России (в Ростове-на-Дону с 14 октября). Кроме того, внезапно появился ряд указаний на то, что может это (объектом атаки Украины) будет Приднестровье. Для Украины туда продвинуться легко. Западный мир опять все поддержит, скажет: "Оттуда собирались ударить!". Скажут: "Молдова имела право – это ее земли!" Запад оправдает все, что хотите. Русским будет крайне тяжело защитить Приднестровье. Им при таком раскладе придется высаживать десант и прорубать коридор от Одессы в Приднестровье. Это будет еще одним поводом для применения ядерного оружия. И мне кажется, что Зеленскому именно это и нужно", – говорит Шарий в своем видео.



Кроме того, по словам Шария, в автоматизированной системе управления войсками ВСУ "Крапива" появилось обновление, куда добавили "Молдову" и "Приднестровье".



Ранее молдавские политики, общественные деятели и эксперты неоднократно говорили о возможном наличии подобного плана. Так, провластный пропагандист Виталий Андриевский, выступая на своем канале, заявил, что Украина может напасть на Приднестровье из опасения, что в Молдове придут к власти дружественные России силы, которые прекратят транзит военных грузов через молдавскую территорию и восстановят прямое авиасообщение с Москвой, и в результате в Приднестровье в массовом количестве якобы будут проникать российские военнослужащие под видом туристов.



При этом, по его словам, для Молдовы будет подарком то, что Украина решит за нее проблему территориальной целостности и снимет проблемный вопрос территориальной целостности при вступлении в ЕС, а западные партнеры не будут возражать против такого сценария, поскольку "все пройдет быстро и победоносно".



Затем кандидат в президенты Молдовы, бывший прокурор антикоррупции Виктория Фуртунэ заявила о наличии у нее информации, полученной от источников в спецслужбах Румынии о том, что вскоре против президентских выборов и еврореферендума в Молдове будет спровоцировано обострение на границе с Приднестровьем, а затем начнется военное вторжение на территорию этой самоопределившейся республики. Впрочем, никаких документов, подтверждающих эту информацию, Фуртунэ не опубликовала.



Наконец, молдавский общественник Игорь Калдаре, рассказывая в ходе пресс-конференции об аресте и выдаче на Украину своего друга, российского ученого Дмитрия Чистилина, упомянул о том, что в Молдове на свободе находятся 62 гражданина Украины – речь, по его словам, идет о преступниках, находящихся в международном розыске.



"Вопрос: зачем коррумпированным молдавским властям 62 украинских преступника? Они за свою свободу денег не дают. Чем они должны расплатиться за такую щедрость молдавских властей? Они должны оказать услугу, о которой проговорился украинский телевизионный болтун – Игорь Козий (военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества. – прим. ПН), который сообщил на украинском ТВ: "Украина окажет помощь приднестровским партизанам и откроет второй фронт против России".



К этому времени на границе Украины с Приднестровьем сконцентрированы порядка 8000 украинских боевиков. Для понимания: перед атакой на Курскую область украинцы сконцентрировали на границе 9000 боевиков. При этом в Приднестровье всего 1500 миротворцев, не так хорошо подготовленных, которых сомнут на раз-два-три".



Суммируя все эти сигналы, можно предположить, что крупная провокация в отношении Приднестровья все-таки готовится. И если даже Россия решит не вмешиваться в военные действия на этом направлении, падение Приднестровья станет для Москвы куда большим ударом, чем потеря крейсера "Москва", отступление осени 2022 года и захват ВСУ обширных территорий в Курской области.



"Приднестровскую карту вполне может разыграть Зеленский – так же, как и в российскую Курскую область, вторгнувшись в пределы республики. Есть сведения, что договоренности об этом с Санду уже есть, а за молдавию немедленно вступится еще и ее старший брат – Румыния, между прочим, состоящая в НАТО", – отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев.